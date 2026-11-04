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Conference League
team-logoFC Midtjylland
MCH Arena
team-logoAjax
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Di mana menonton FC Midtjylland vs Ajax: saluran TV, live streaming online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

FC Midtjylland vs Ajax
FC Midtjylland
Ajax
Conference League

Informasi tentang tempat menonton pertandingan FC Midtjylland melawan Ajax, serta kabar terbaru kedua tim.

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Conference League - Pekan 3
MCH Arena

Siaran FC Midtjylland - Ajax: saluran TV dan streaming langsung online

Pertandingan antara FC Midtjylland dan Ajax dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport dan Ziggo Go. Berikut pilihan streaming yang tersedia.

Ziggo Go

Ziggo Go

Tonton di sini

Ziggo Sport

Ziggo Sport

Tonton di sini

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain FC Midtjylland vs Ajax

3-5-2
FC Midtjylland crest
FC Midtjylland
MID
Formasi
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
N. BakkerN. BakkerA. MaxsoeA. MaxsoeM. BechM. BechO. DiaoO. DiaoR. KristensenR. KristensenP. BravoP. BravoH. HongH. HongK. WaetjenK. WaetjenV. BakV. BakJ. EmefileJ. EmefileM. RajovicM. RajovicM. ter StegenM. ter StegenL. RosaL. RosaA. BouwmanA. BouwmanO. WijndalO. WijndalY. BaasY. BaasD. KlaassenD. KlaassenJ. MokioJ. MokioS. AmrabatS. AmrabatO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. Arokodareteam-logoA. Ouazane
Ajax crest
Ajax
AJX
3-5-2
FC Midtjylland

Susunan Pemain Utama

Ajax

Manajer

  • M. Tullberg
  • Michel

FC Midtjylland tanpa Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado, dan David Martinez karena cedera. Dalam perkiraan susunan pemain inti pelatih Mike Tullberg, terdapat antara lain Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong, dan Mileta Rajovic.

Ajax harus tampil tanpa Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei, dan Caio Henrique. Julian Brandt ditarik keluar karena cedera hamstring pada akhir pekan lalu dan tidak masuk dalam perkiraan susunan pemain pelatih Michel. Sebelas pemain yang diperkirakan tampil untuk Ajax antara lain Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh, dan Tolu Arokodare.

Performa terkini

MID

MID - Performa

VFF
M1-2
STT
K0-1
LYN
M3-2
OB
M2-1
FCN
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
AJX

AJX - Performa

HAS
K2-1
GRO
M2-5
ATA
M2-0
SPA
M1-2
AZ
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Midtjylland memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya pengecualian adalah kekalahan dari St. Truiden (0-1) di Conference League. Laga teranyar, kemenangan tandang atas FC Nordsjaelland (2-3), menegaskan performa bagus mereka di Superligaen. Dalam lima laga tersebut, tim asal Denmark itu mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali.

Ajax memenangi empat dari lima pertandingan terakhir. Satu-satunya pengecualian adalah kekalahan tandang dari HNK Hajduk Split (2-1) di Conference League. Kemenangan teranyar mereka adalah hasil 1-0 atas AZ. Sebelumnya, Ajax juga menang 2-0 atas Atalanta di Conference League. Dalam lima pertandingan, tim asal Amsterdam itu mencetak sebelas gol dan kebobolan empat kali.

Rekor pertemuan

Head to Head

FC MidtjyllandSeriAjax
0
0
2
Champions League
Ajax badge
Ajax
AJX
3
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
FT
Champions League
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FT
2Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Kedua klub terakhir kali bertemu pada 25 November 2020 di Liga Champions, ketika Ajax mengalahkan FC Midtjylland 3-1 di Amsterdam. Sebelumnya pada bulan yang sama, tepatnya 3 November 2020, Ajax juga memenangi laga tandang di Herning dengan skor 1-2. Kedua pertemuan yang tercatat dimenangi Ajax.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Conference League, FC Midtjylland saat ini berada di posisi ke-25, sedangkan Ajax menempati posisi ke-13.

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