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Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 MCH Arena

Siaran FC Midtjylland - Ajax: saluran TV dan streaming langsung online

Pertandingan antara FC Midtjylland dan Ajax dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport dan Ziggo Go. Berikut pilihan streaming yang tersedia.

Kabar tim & skuad

FC Midtjylland tanpa Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado, dan David Martinez karena cedera. Dalam perkiraan susunan pemain inti pelatih Mike Tullberg, terdapat antara lain Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong, dan Mileta Rajovic.

Ajax harus tampil tanpa Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei, dan Caio Henrique. Julian Brandt ditarik keluar karena cedera hamstring pada akhir pekan lalu dan tidak masuk dalam perkiraan susunan pemain pelatih Michel. Sebelas pemain yang diperkirakan tampil untuk Ajax antara lain Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh, dan Tolu Arokodare.

Performa terkini

FC Midtjylland memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya pengecualian adalah kekalahan dari St. Truiden (0-1) di Conference League. Laga teranyar, kemenangan tandang atas FC Nordsjaelland (2-3), menegaskan performa bagus mereka di Superligaen. Dalam lima laga tersebut, tim asal Denmark itu mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali.

Ajax memenangi empat dari lima pertandingan terakhir. Satu-satunya pengecualian adalah kekalahan tandang dari HNK Hajduk Split (2-1) di Conference League. Kemenangan teranyar mereka adalah hasil 1-0 atas AZ. Sebelumnya, Ajax juga menang 2-0 atas Atalanta di Conference League. Dalam lima pertandingan, tim asal Amsterdam itu mencetak sebelas gol dan kebobolan empat kali.

Rekor pertemuan

Kedua klub terakhir kali bertemu pada 25 November 2020 di Liga Champions, ketika Ajax mengalahkan FC Midtjylland 3-1 di Amsterdam. Sebelumnya pada bulan yang sama, tepatnya 3 November 2020, Ajax juga memenangi laga tandang di Herning dengan skor 1-2. Kedua pertemuan yang tercatat dimenangi Ajax.

Klasemen

Di klasemen Conference League, FC Midtjylland saat ini berada di posisi ke-25, sedangkan Ajax menempati posisi ke-13.