Serie A - Pekan 10 1 Nov 2026 - 06.30 Stadio G. Sinigaglia

Como-Venezia disiarkan langsung di DAZN, satu-satunya platform yang menayangkan seluruh pertandingan Serie A 2026/27. Untuk berlangganan dan menyaksikan pertandingan melalui streaming, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini.

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Como dan Venezia bertemu di Stadion G. Sinigaglia di Como pada pekan kesepuluh Serie A 2026/27. Como menjamu Venezia dalam laga yang memperlihatkan perbedaan besar kondisi kedua tim musim ini.

Como datang ke pertandingan ini dalam performa luar biasa. Mereka meraih empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di liga dan Liga Champions, termasuk kemenangan telak 4-1 atas Manchester United di kompetisi Eropa dan kemenangan meyakinkan 3-1 di kandang Torino pada pekan terakhir Serie A. Cesc Fabregas telah membangun tim yang mampu membahayakan lawan di setiap kompetisi.

Sebaliknya, Venezia tengah melalui periode sulit. Dua kekalahan beruntun di liga, pertama melawan Genoa lalu Inter, telah meredam ambisi Venezia. Tim asuhan Davide Nicola tetap berada di dasar klasemen dan sangat membutuhkan poin.

Kedua tim juga sama-sama kehilangan sejumlah pemain. Como harus tampil tanpa beberapa pemain, sementara daftar pemain Venezia yang absen semakin menyulitkan rencana Nicola.

Venezia telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengalahkan tim yang lebih kuat di kandang, seperti terlihat dari kemenangan atas Napoli musim ini. Namun, bermain tandang adalah persoalan lain bagi Venezia, yang kesulitan tampil konsisten saat jauh dari Penzo.

Bagi Como, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk memperkokoh posisi di papan atas klasemen. Como sedang bersaing ketat dan ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang di hadapan pendukung sendiri.

Berikut seluruh informasi untuk menyaksikan Como-Venezia secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Como asuhan Fabregas harus tampil tanpa Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali, dan Jesus Rodriguez. Perkiraan susunan pemain utama menempatkan Robert Sanchez di bawah mistar gawang, dengan Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf, dan Alex Valle di lini belakang; Caqueret, Luis Milla, Da Cunha, dan Perrone di lini tengah; serta Nico Paz dan Douvikas di lini depan.

Venezia harus tampil tanpa Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi, dan Thorir Helgason. Nicola diperkirakan menurunkan Filip Stankovic di bawah mistar gawang, dengan Halhal, Moreno, Juan Jesus, dan Hainaut di lini belakang; Schingtienne, Kike Perez, Sohm, dan Busio di lini tengah; serta Lauberbach dan Adams di lini depan.

Performa terkini

Como meraih empat kemenangan dan hanya satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Liga Champions, mencetak 13 gol dan kebobolan 7 gol. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Feyenoord di kompetisi Eropa (2-3), tetapi Como merespons dengan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 4-1 atas Manchester United. Pada pekan terakhir liga, Como menang 3-1 di kandang Torino, menegaskan solidnya performa mereka saat ini.

Venezia hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Kemenangan terakhir mereka adalah saat mengalahkan Napoli 1-0 di kandang, tetapi sejak itu mereka kalah dari Genoa (1-0) dan Inter (0-2). Venezia mencetak 3 gol dan kebobolan 6 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 8 Maret 2025, ketika Como dan Venezia bermain imbang 1-1 di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Venezia meraih dua kemenangan, Como dua kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Pertemuan-pertemuan terbaru mereka berlangsung di Serie A dan Serie B. Kedua tim juga bertemu pada 8 Desember 2024, ketika laga di Penzo kembali berakhir imbang, kali ini 2-2.

Klasemen

Di Serie A 2026/27, Como menempati posisi keempat dan masih bersaing di papan atas klasemen, sedangkan Venezia berada di posisi terakhir dengan 20 poin, di zona degradasi dan sangat membutuhkan poin untuk bertahan.