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Serie A
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoVenezia
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Di mana menonton Como vs Venezia: live streaming, saluran TV, tanggal, waktu, dan susunan pemain

Como vs Venezia
Serie A
Como
Venezia

Cara menonton pertandingan Serie A antara Como dan Venezia, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 10
Stadio G. Sinigaglia

Como-Venezia disiarkan langsung di DAZN, satu-satunya platform yang menayangkan seluruh pertandingan Serie A 2026/27. Untuk berlangganan dan menyaksikan pertandingan melalui streaming, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini.

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Como-Venezia tayang eksklusif di DAZN dan bukan termasuk tiga pertandingan pekan ini yang ditayangkan bersama, yang juga tersedia di Sky Sport dan melalui streaming di NOW. Untuk waktu terbatas, paket tahunan DAZN Full dengan pembayaran bertahap dalam 12 cicilan bulanan tersedia seharga €29,99 per bulan. Bagi penggemar yang ingin menyaksikan setiap pertandingan Como atau Venezia di Serie A, tersedia pula DAZN MyClubPass, paket khusus untuk satu tim.

Cara menonton Como vs Venezia dengan VPN

Jika Anda bepergian ke luar negeri atau sekadar ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dari belahan dunia lain, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Dalam situasi ini, jaringan pribadi virtual (VPN) bisa sangat berguna.

VPN seperti ExpressVPN memungkinkan Anda membuat koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan ditayangkan, Anda dapat melewati pembatasan geografis dan menyaksikan tim kesayangan secara langsung.

Como dan Venezia bertemu di Stadion G. Sinigaglia di Como pada pekan kesepuluh Serie A 2026/27. Como menjamu Venezia dalam laga yang memperlihatkan perbedaan besar kondisi kedua tim musim ini.

Como datang ke pertandingan ini dalam performa luar biasa. Mereka meraih empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di liga dan Liga Champions, termasuk kemenangan telak 4-1 atas Manchester United di kompetisi Eropa dan kemenangan meyakinkan 3-1 di kandang Torino pada pekan terakhir Serie A. Cesc Fabregas telah membangun tim yang mampu membahayakan lawan di setiap kompetisi.

Sebaliknya, Venezia tengah melalui periode sulit. Dua kekalahan beruntun di liga, pertama melawan Genoa lalu Inter, telah meredam ambisi Venezia. Tim asuhan Davide Nicola tetap berada di dasar klasemen dan sangat membutuhkan poin.

Kedua tim juga sama-sama kehilangan sejumlah pemain. Como harus tampil tanpa beberapa pemain, sementara daftar pemain Venezia yang absen semakin menyulitkan rencana Nicola.

Venezia telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengalahkan tim yang lebih kuat di kandang, seperti terlihat dari kemenangan atas Napoli musim ini. Namun, bermain tandang adalah persoalan lain bagi Venezia, yang kesulitan tampil konsisten saat jauh dari Penzo.

Bagi Como, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk memperkokoh posisi di papan atas klasemen. Como sedang bersaing ketat dan ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang di hadapan pendukung sendiri.

Berikut seluruh informasi untuk menyaksikan Como-Venezia secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Susunan Pemain Como vs Venezia

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formasi
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
J. ButezJ. ButezY. CoutoY. CoutoM. KempfM. KempfJ. RamonJ. RamonKaikiKaikiM. BaturinaM. BaturinaL. MillaL. MillaL. Da CunhaL. Da CunhaN. PazN. PazS. RicciS. RicciA. DouvikasA. DouvikasF. StankovicF. StankovicM. MorenoM. MorenoR. HalhalR. HalhalJ. JesusJ. JesusP. MazzocchiP. MazzocchiG. BusioG. BusioS. SohmS. SohmT. HelgasonT. HelgasonA. HainautA. HainautL. LauberbachL. LauberbachA. AdamsA. Adams
Venezia crest
Venezia
VEN
4-2-3-1
Como

Susunan Pemain Utama

Venezia

Pemain Pengganti

Manajer

  • C. Fabregas
  • D. Nicola

Como asuhan Fabregas harus tampil tanpa Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali, dan Jesus Rodriguez. Perkiraan susunan pemain utama menempatkan Robert Sanchez di bawah mistar gawang, dengan Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf, dan Alex Valle di lini belakang; Caqueret, Luis Milla, Da Cunha, dan Perrone di lini tengah; serta Nico Paz dan Douvikas di lini depan.

Venezia harus tampil tanpa Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi, dan Thorir Helgason. Nicola diperkirakan menurunkan Filip Stankovic di bawah mistar gawang, dengan Halhal, Moreno, Juan Jesus, dan Hainaut di lini belakang; Schingtienne, Kike Perez, Sohm, dan Busio di lini tengah; serta Lauberbach dan Adams di lini depan.

Como

Cedera dan Larangan Bermain

Venezia

Performa terkini

COM

COM - Performa

FEY
K3-2
FIO
M1-3
MUN
M4-1
SAS
M2-0
TOR
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
VEN

VEN - Performa

RAP
M1-0
ATA
K3-1
NAP
M1-0
GEN
K1-0
INT
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Como meraih empat kemenangan dan hanya satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Liga Champions, mencetak 13 gol dan kebobolan 7 gol. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Feyenoord di kompetisi Eropa (2-3), tetapi Como merespons dengan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 4-1 atas Manchester United. Pada pekan terakhir liga, Como menang 3-1 di kandang Torino, menegaskan solidnya performa mereka saat ini.

Venezia hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Kemenangan terakhir mereka adalah saat mengalahkan Napoli 1-0 di kandang, tetapi sejak itu mereka kalah dari Genoa (1-0) dan Inter (0-2). Venezia mencetak 3 gol dan kebobolan 6 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Rekor pertemuan

Head to Head

ComoSeriVenezia
1
2
2
Serie A
Como badge
Como
COM
1
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FT
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
2
Como badge
Como
COM
2
FT
Serie B
Como badge
Como
COM
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FT
Serie B
Venezia badge
Venezia
VEN
3
Como badge
Como
COM
0
FT
Serie B
Venezia badge
Venezia
VEN
3
Como badge
Como
COM
2
FT
7Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 8 Maret 2025, ketika Como dan Venezia bermain imbang 1-1 di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Venezia meraih dua kemenangan, Como dua kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Pertemuan-pertemuan terbaru mereka berlangsung di Serie A dan Serie B. Kedua tim juga bertemu pada 8 Desember 2024, ketika laga di Penzo kembali berakhir imbang, kali ini 2-2.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
M
M
M
M
M
2
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
107302810+1824
M
M
S
M
S
4
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
5
ComoComoCOM
9621178+920
M
M
M
S
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
M
S
M
K
M
7
SSC NapoliSSC NapoliNAP
94231711+614
M
S
K
M
S
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
M
M
M
K
M
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
K
M
K
S
M
10
TorinoTorinoTOR
94141414013
K
M
M
M
S
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
K
K
K
S
M
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
S
S
K
M
K
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
M
M
K
M
K
14
LecceLecceLEC
93061019-99
K
K
M
K
K
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
K
K
K
S
K
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
S
K
K
K
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
S
K
K
K
M
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
K
S
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
K
K
M
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A 2026/27, Como menempati posisi keempat dan masih bersaing di papan atas klasemen, sedangkan Venezia berada di posisi terakhir dengan 20 poin, di zona degradasi dan sangat membutuhkan poin untuk bertahan.

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