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Serie A
team-logoCagliari
Unipol Domus
team-logoFrosinone
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Di mana menonton Cagliari vs Frosinone: live streaming, saluran TV, tanggal, waktu, dan susunan pemain

Cagliari vs Frosinone
Serie A
Cagliari
Frosinone

Cara menonton pertandingan Serie A antara Cagliari dan Frosinone, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 11
Unipol Domus

Cagliari-Frosinone disiarkan secara eksklusif di DAZN, yang memegang hak siar seluruh 380 pertandingan Serie A 2026/27. Berikut pilihan berlangganan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

Unipol Domus di Cagliari menjadi tempat berlangsungnya pertandingan pekan ke-11 Serie A antara Cagliari asuhan Fabio Pisacane dan Frosinone asuhan Massimiliano Alvini. Kedua tim datang dengan kondisi yang bertolak belakang.

Cagliari tengah mengalami krisis mendalam. Empat kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir mendorong tim asal Sardinia itu ke papan bawah klasemen, sementara kepercayaan diri mereka terus menipis dari pekan ke pekan.

Sebaliknya, Frosinone menjadi salah satu tim kejutan paling meyakinkan pada awal musim ini. Frosinone menempati posisi keenam klasemen dengan 20 poin dari sepuluh pertandingan, raihan yang menegaskan solidnya proyek Alvini.

Satu-satunya kabar buruk bagi tim tamu menyangkut Antonio Raimondo. Penyerang tengah itu mencetak 8 gol dalam sepuluh pekan pertama dan menjelma menjadi salah satu pencetak gol tersubur di liga. Ia mengalami cedera dalam pertandingan terakhir melawan Torino dan akan absen dalam lawatan ke Sardinia ini.

Sementara itu, Pisacane harus menghadapi daftar pemain cedera yang terus bertambah serta skorsing Adam Obert, yang kian menyulitkan pengaturan lini pertahanan. M'Bala Nzola, yang mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir, tetap menjadi tumpuan utama di lini serang.

Berikut semua informasi yang perlu diketahui untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui live streaming.

Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Cagliari vs Frosinone

4-3-2-1
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Formasi
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
E. CaprileE. CaprileJ. RodriguezJ. RodriguezR. KoflerR. KoflerZe PedroZe PedroA. DeiolaA. DeiolaJ. FazziniJ. FazziniA. RomanoA. RomanoD. MaldiniD. MaldiniH. WinksH. WinksM. AdopoM. AdopoP. MendyP. MendyL. PalmisaniL. PalmisaniG. CittadiniG. CittadiniG. BracagliaG. BracagliaG. CalvaniG. CalvaniA. OyonoA. OyonoF. GhedjemisF. GhedjemisP. MasiniP. MasiniR. SchmidR. SchmidG. KvernadzeG. KvernadzeG. CaloG. Caloteam-logoD. Birligea
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-3-2-1
Cagliari

Susunan Pemain Utama

Frosinone

Manajer

  • F. Pisacane
  • M. Alvini

Di kubu Cagliari, Fabio Pisacane harus kehilangan Riyad Idrissi, Mattia Felici, Alieu Fadera, dan Alessandro Deiola akibat cedera, sementara Adam Obert terkena skorsing. Perkiraan susunan sebelas pemain utama Cagliari menempatkan Caprile di bawah mistar, dengan Sugawara, Rodriguez, Zé Pedro, dan Aurelio di lini belakang; Adopo, Romano, dan Fazzini di lini tengah; Maldini sebagai gelandang serang, serta Nzola dan Mendy di lini depan.

Frosinone kembali diperkuat hampir semua pemainnya, tetapi harus bermain tanpa Florian Grillitsch dan Antonio Raimondo, yang keluar karena cedera dalam kemenangan 2-0 atas Torino. Alvini diperkirakan menurunkan Palmisani di bawah mistar, dengan Bracaglia, Monterisi, Calvani, dan Tchato di lini belakang; Calò dan Masini di tengah, Ghedjemis, Schmid, dan Kvernadze sebagai gelandang serang, serta Birligea sebagai penyerang tengah menggantikan Raimondo yang tidak bisa tampil.

Performa terkini

CGL

CGL - Performa

JUV
S1-1
MON
K4-0
BOL
K0-2
ROM
K4-2
LAZ
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FRC

FRC - Performa

NAP
K3-0
SAS
M4-2
ATA
S4-4
LEC
M5-1
TOR
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Cagliari menghadapi pertandingan ini dalam kondisi sulit: dari lima laga Serie A terakhir, mereka mencatatkan nol kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan. Laga terakhir berakhir dengan kekalahan kandang 2-1 dari Lazio, sementara sebelumnya Cagliari kalah 4-2 dari Roma. Dalam lima laga terakhir, Cagliari mencetak total 8 gol dan kebobolan 14 gol, angka yang menggambarkan kesulitan tim di lini pertahanan.

Sementara itu, Frosinone membukukan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga Serie A terakhir, dengan 16 gol dicetak dan 8 gol kebobolan. Frosinone datang setelah menang 2-0 atas Torino, yang didahului kemenangan telak 5-1 atas Lecce. Hasil imbang 4-4 melawan Atalanta menjadi satu-satunya hasil tanpa kemenangan dalam periode tersebut, jika kekalahan 3-0 dari Napoli dikecualikan.

Rekor pertemuan

Head to Head

CagliariSeriFrosinone
2
2
1
Coppa Italia
Cagliari badge
Cagliari
CGL
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
FT
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
FT
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
FT
Serie B
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FT
Serie B
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
FT
11Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada September 2025, ketika Cagliari menang 4-1 atas Frosinone di Coppa Italia. Dari lima pertemuan sebelumnya yang tersedia, Cagliari unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Frosinone, ditambah dua hasil imbang. Hasil lain yang patut dicatat adalah kemenangan Frosinone 3-1 di Serie A pada Januari 2024 dan kemenangan kandang Cagliari 4-3 pada Oktober 2023.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
M
M
M
M
M
2
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
107302810+1824
M
M
S
M
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
M
M
S
M
K
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
SSC NapoliSSC NapoliNAP
104241713+414
K
M
S
K
M
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
M
M
M
K
M
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
K
K
M
M
M
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
M
M
M
K
M
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
K
K
K
K
S
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
K
S
S
K
M
14
LecceLecceLEC
103071121-109
K
K
K
M
K
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
M
S
K
K
K
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
M
S
K
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
K
K
K
K
S
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
K
S
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
K
K
K
M
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A, Frosinone menempati posisi keenam, sementara Cagliari berada di peringkat ke-12 klasemen keseluruhan.

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