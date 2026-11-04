Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Europa League
team-logoAZ Alkmaar
AFAS Stadion
team-logoJuventus
Tonton di sini! VidioTonton di sini! beIN SPORTS CONNECT
GOAL-e
Didukung oleh

Di Mana Menonton AZ Alkmaar vs Juventus: Live Streaming, Saluran TV, Tanggal, Waktu, dan Susunan Pemain

AZ Alkmaar vs Juventus
AZ Alkmaar
Juventus
Europa League

Cara menonton pertandingan Liga Europa antara Alkmaar dan Juventus, lengkap dengan jadwal kick-off dan kabar kedua tim

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Dapatkan VPN yang tepercaya. Pilih penyedia layanan VPN yang tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel pintar, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar olahraga pemegang hak siar.
  • Masuk dan temukan siaran langsungnya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!
crest
Europa League - Pekan 4
AFAS Stadion

Pertandingan antara AZ Alkmaar dan Juventus disiarkan langsung di Sky Sport dan melalui streaming di NOW. Berikut cara mengakses siaran langsungnya.

Juventus bertandang ke markas AZ Alkmaar di AFAS Stadion, Alkmaar, dalam laga fase grup Liga Europa. Tim asuhan Luciano Spalletti tiba di Belanda dengan modal kemenangan penting pada pekan terakhir Serie A.

Kemenangan 2-0 atas Napoli di Allianz Stadium mengembalikan kepercayaan diri Juventus setelah klub itu melewati pekan-pekan sulit akibat hasil yang mengecewakan dan ketegangan dengan suporter. Alajbegovic dan Boga, yang sama-sama masuk dari bangku cadangan, mencetak gol penentu menjelang akhir pertandingan.

Spalletti kini harus mengelola tenaga skuad yang telah melewati periode penuh gejolak. Kekalahan kandang dari Genoa, yang terjadi sebelum derby d'Italia melawan Napoli, membuat pihak klub mengisolasi tim dalam pemusatan latihan dan memicu protes suporter di luar stadion.

Di sisi lain, performa AZ Alkmaar sedang naik turun. Tim asuhan Leeroy Echteld menelan dua kekalahan beruntun di Eredivisie sebelum laga Eropa ini, masing-masing dari Ajax dan FC Twente. Namun, di Liga Europa, tim asal Belanda utara itu telah menunjukkan kemampuan meraih hasil.

Di klasemen Liga Europa, AZ saat ini menempati posisi kesepuluh, sedangkan Juventus berada di peringkat ketujuh. Kedua tim membutuhkan poin untuk memperkuat posisi mereka di fase grup.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain AZ Alkmaar vs Juventus

Manajer

  • L. Echteld

Untuk AZ Alkmaar, Leeroy Echteld belum mengumumkan susunan pemain resmi ataupun memberikan kabar terbaru mengenai cedera atau skorsing. Informasi lebih lanjut akan tersedia menjelang kick-off.

Di kubu Juventus, Luciano Spalletti belum mengungkapkan perkiraan susunan pemain. Belum ada pengumuman resmi mengenai cedera atau skorsing. Kabar terbaru mengenai ketersediaan pemain akan ditambahkan dalam beberapa jam ke depan.

Performa terkini

AZ

AZ - Performa

HBS
M2-1
CAM
S2-2
AMY
M0-4
TWE
K0-2
AJX
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
JUV

JUV - Performa

LAZ
K0-3
REN
S2-2
LEC
M0-2
GEN
K2-0
NAP
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

AZ Alkmaar menghadapi laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asal Belanda utara itu kalah dalam dua laga Eredivisie terakhir, masing-masing 1-0 dari Ajax dan 0-2 dari FC Twente. Sebaliknya, di Liga Europa mereka mempertahankan performa positif dengan mengalahkan Ararat Armenia 4-0 di laga tandang dan Hapoel Beer Sheva 2-1 di kandang. Dalam lima pertandingan tersebut, AZ mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali.

Juventus mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil positif terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Napoli di Serie A, yang didahului kekalahan 2-0 dari Genoa. Juventus menang 2-0 di kandang Lecce dan bermain imbang 2-2 melawan Rennes di Liga Europa, lalu kalah 0-3 dari Lazio. Dalam lima laga itu, Juventus mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali.

Rekor pertemuan

Data pertemuan terbaru antara AZ Alkmaar dan Juventus saat ini belum tersedia. Informasi mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan segera setelah tersedia.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

Di Liga Europa, AZ Alkmaar saat ini menempati posisi kesepuluh, sementara Juventus berada di peringkat ketujuh klasemen keseluruhan.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google