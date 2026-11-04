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Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 AFAS Stadion

Pertandingan antara AZ Alkmaar dan Juventus disiarkan langsung di Sky Sport dan melalui streaming di NOW. Berikut cara mengakses siaran langsungnya.

Juventus bertandang ke markas AZ Alkmaar di AFAS Stadion, Alkmaar, dalam laga fase grup Liga Europa. Tim asuhan Luciano Spalletti tiba di Belanda dengan modal kemenangan penting pada pekan terakhir Serie A.

Kemenangan 2-0 atas Napoli di Allianz Stadium mengembalikan kepercayaan diri Juventus setelah klub itu melewati pekan-pekan sulit akibat hasil yang mengecewakan dan ketegangan dengan suporter. Alajbegovic dan Boga, yang sama-sama masuk dari bangku cadangan, mencetak gol penentu menjelang akhir pertandingan.

Spalletti kini harus mengelola tenaga skuad yang telah melewati periode penuh gejolak. Kekalahan kandang dari Genoa, yang terjadi sebelum derby d'Italia melawan Napoli, membuat pihak klub mengisolasi tim dalam pemusatan latihan dan memicu protes suporter di luar stadion.

Di sisi lain, performa AZ Alkmaar sedang naik turun. Tim asuhan Leeroy Echteld menelan dua kekalahan beruntun di Eredivisie sebelum laga Eropa ini, masing-masing dari Ajax dan FC Twente. Namun, di Liga Europa, tim asal Belanda utara itu telah menunjukkan kemampuan meraih hasil.

Di klasemen Liga Europa, AZ saat ini menempati posisi kesepuluh, sedangkan Juventus berada di peringkat ketujuh. Kedua tim membutuhkan poin untuk memperkuat posisi mereka di fase grup.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Untuk AZ Alkmaar, Leeroy Echteld belum mengumumkan susunan pemain resmi ataupun memberikan kabar terbaru mengenai cedera atau skorsing. Informasi lebih lanjut akan tersedia menjelang kick-off.

Di kubu Juventus, Luciano Spalletti belum mengungkapkan perkiraan susunan pemain. Belum ada pengumuman resmi mengenai cedera atau skorsing. Kabar terbaru mengenai ketersediaan pemain akan ditambahkan dalam beberapa jam ke depan.

Performa terkini

AZ Alkmaar menghadapi laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asal Belanda utara itu kalah dalam dua laga Eredivisie terakhir, masing-masing 1-0 dari Ajax dan 0-2 dari FC Twente. Sebaliknya, di Liga Europa mereka mempertahankan performa positif dengan mengalahkan Ararat Armenia 4-0 di laga tandang dan Hapoel Beer Sheva 2-1 di kandang. Dalam lima pertandingan tersebut, AZ mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali.

Juventus mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil positif terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Napoli di Serie A, yang didahului kekalahan 2-0 dari Genoa. Juventus menang 2-0 di kandang Lecce dan bermain imbang 2-2 melawan Rennes di Liga Europa, lalu kalah 0-3 dari Lazio. Dalam lima laga itu, Juventus mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali.

Rekor pertemuan

Data pertemuan terbaru antara AZ Alkmaar dan Juventus saat ini belum tersedia. Informasi mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan segera setelah tersedia.

Klasemen

Di Liga Europa, AZ Alkmaar saat ini menempati posisi kesepuluh, sementara Juventus berada di peringkat ketujuh klasemen keseluruhan.