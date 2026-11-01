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Serie A - Pekan 10 2 Nov 2026 - 14.45 New Balance Arena

Atalanta-Parma ditayangkan secara eksklusif di DAZN dan bukan termasuk tiga pertandingan yang hak siarnya dimiliki bersama pekan ini, yang juga tersedia di Sky Sport dan melalui streaming di NOW. Untuk waktu terbatas, paket tahunan DAZN Full dengan pembayaran yang dicicil dalam 12 angsuran bulanan tersedia seharga €29,99 per bulan. Bagi suporter yang ingin mengikuti setiap pertandingan Serie A Atalanta atau Parma, tersedia pula DAZN MyClubPass, paket yang dikhususkan untuk satu tim.

Atalanta-Parma disiarkan langsung secara eksklusif di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, Anda perlu berlangganan platform tersebut, yang dapat diakses melalui smart TV, ponsel pintar, tablet, atau komputer.

Pekan kesepuluh Serie A ditutup di New Balance Arena, Bergamo, tempat Atalanta asuhan Maurizio Sarri menjamu Parma asuhan Alberto Gilardino dalam laga penutup pada Senin malam.

Atalanta menghadapi pertandingan ini dengan koleksi sebelas poin dari sembilan laga, perolehan yang tidak mencerminkan ambisi mereka musim ini. Dua hasil imbang beruntun, yakni 4-4 saat menjamu Frosinone dan 2-2 melawan Fiorentina di Firenze, membuat Atalanta berada di posisi kedua belas klasemen. Lini pertahanan mereka juga masih terlalu sering memberi peluang kepada lawan.

Sarri harus menghadapi daftar pemain cedera yang kian panjang. Selain para pemain yang sudah lama cedera, Gianluca Scamacca dan Raoul Bellanova baru-baru ini masuk daftar tersebut dan juga akan absen dalam pertandingan ini. Beban di lini serang kembali bertumpu pada Nikola Krstovic. Pemain asal Montenegro itu naik dalam urutan pilihan penyerang dalam beberapa pekan terakhir hingga menjadi andalan utama Atalanta.

Parma datang ke Bergamo dalam situasi yang sama sulitnya. Mereka menempati posisi kedelapan belas klasemen dan belum pernah menang sejak Gilardino menggantikan Cuesta yang dipecat. Hasil terakhir mereka adalah imbang tanpa gol, 0-0, melawan Udinese, yang mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun.

Bagi kedua tim, tiga poin yang diperebutkan malam ini sangat penting. Atalanta ingin mengakhiri rentetan hasil yang tidak konsisten dan mendekati zona kompetisi Eropa. Sementara itu, Parma membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Sarri harus menghadapi daftar panjang pemain yang tidak tersedia: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova, dan Gianluca Gaetano absen. Perkiraan susunan pemain Atalanta menempatkan Carnesecchi di bawah mistar, dengan Zappacosta, Scalvini, Obric, dan Bernasconi di lini belakang; Ederson dan Pasalic di lini tengah; serta Elmas, De Ketelaere, dan Zalewski di belakang Krstovic.

Gilardino tidak melaporkan adanya pemain Parma yang absen ataupun terkena skorsing. Perkiraan susunan pemain Parma menempatkan Daffara di bawah mistar, dengan Diego Carlos, Troilo, dan Del Prato di lini belakang; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita, dan Valeri di lini tengah; serta Lontani dan Romero di lini depan.

Performa terkini

Atalanta mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Atalanta mengalahkan Pafos FC 3-1 di Conference League, tetapi kemudian kalah 3-2 dari AC Milan di Serie A dan 2-0 dari Ajax di Eropa. Dua hasil imbang terbaru, yakni 4-4 melawan Frosinone dan 2-2 di Firenze, menunjukkan tim yang mampu mencetak gol tetapi memiliki masalah nyata di lini pertahanan: dua belas gol dicetak dan dua belas gol kebobolan dalam lima laga terakhir.

Parma mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir. Parma mengalahkan Genoa 2-1, tetapi kemudian menelan kekalahan telak dari Inter (3-0) dan Torino (3-0), serta kalah dari Lazio (2-1), sebelum bermain imbang 0-0 melawan Udinese pada pertandingan terakhir. Dalam lima laga, Parma mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Atalanta menang 4-0 di kandang atas Parma dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan resmi terakhir, catatan kedua tim berpihak kepada klub asal Bergamo: tiga kemenangan untuk Atalanta, satu untuk Parma, dan satu hasil imbang. Hasil lain yang patut dicatat adalah skor 2-3 pada Mei 2025, ketika Parma menang di Bergamo, serta skor 1-3 pada November 2024, ketika Atalanta menang dalam laga tandang.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Atalanta menempati posisi kedua belas, sedangkan Parma berada di posisi kedelapan belas.