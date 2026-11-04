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Europa League
team-logoAC Milan
San Siro
team-logoFerencvaros
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Di mana menonton AC Milan vs Ferencvaros: streaming, saluran TV, tanggal, waktu, dan susunan pemain

AC Milan vs Ferencvaros
AC Milan
Europa League
Ferencvaros

Cara menonton pertandingan Liga Europa antara AC Milan dan Ferencvaros, lengkap dengan jadwal kick-off dan kabar kedua tim

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Europa League - Pekan 4
San Siro

AC Milan-Ferencvaros akan disiarkan langsung di Sky Sport dan melalui streaming di NOW. Berikut detail untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

AC Milan kembali ke San Siro untuk menghadapi Ferencvaros pada fase grup Liga Europa. AC Milan berupaya mempertahankan konsistensi setelah menjalani pekan yang padat di kompetisi domestik.

Ruben Amorim kembali mendapatkan kepercayaan diri dan semangat berkat kemenangan dalam Derby della Madonnina atas Inter. AC Milan menang 3-1 lewat penampilan yang penuh intensitas. Diego Moreira, yang mencetak satu gol dan dua assist dalam derbi tersebut, menjadi sosok utama pada malam yang kembali menghidupkan ambisi AC Milan.

Namun, sebelum kemenangan itu, AC Milan menelan kekalahan telak 4-2 di kandang dari Bologna. Amorim sudah mengingatkan para suporter: masa-masa sulit akan kembali datang, dan timnya masih harus menemukan konsistensi yang tepat.

Ferencvaros datang ke Milan dengan performa bagus di liga domestik Hungaria, meraih tiga kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di Divisi 1. Di Liga Europa, Ferencvaros juga telah menunjukkan kemampuan bersaing dengan mengalahkan Viktoria Plzen dan Torreense dalam dua pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa.

Di klasemen Liga Europa, AC Milan saat ini berada di peringkat ke-24, sedangkan Ferencvaros menempati posisi keempat. Terlepas dari kekuatan masing-masing tim di lapangan, laga ini memiliki arti penting bagi keduanya dalam perebutan tiket lolos.

Berikut seluruh informasi untuk menyaksikan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain AC Milan vs Ferencvaros

Manajer

  • R. Amorim

Di kubu AC Milan, Ruben Amorim belum mengumumkan susunan pemain resmi maupun daftar pemain yang tidak tersedia. Informasi akan diperbarui begitu tersedia menjelang kick-off.

Ferencvaros, yang dilatih Balazs Borbely, juga belum mengumumkan pemain yang absen maupun terkena skorsing. Pembaruan mengenai skuad yang tersedia akan ditambahkan dalam beberapa jam mendatang.

Performa terkini

MIL

MIL - Performa

ATA
M3-2
BOU
K3-0
UDI
M0-2
BOL
K2-4
INT
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FTC

FTC - Performa

VPL
M2-1
KIS
S1-1
TOR
M4-1
BUD
M5-0
PAK
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

AC Milan meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu kekalahan lagi dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Liga Europa. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-1 atas Inter dalam derbi, setelah sebelumnya kalah 2-4 di kandang dari Bologna. AC Milan mencetak 11 gol dan kebobolan 10 gol dalam periode tersebut, angka yang mencerminkan performa mereka yang masih naik turun. Kemenangan tandang 0-2 atas Udinese di liga juga patut dicatat.

Ferencvaros menghadapi laga ini dengan empat hasil positif dalam lima pertandingan terakhir. Tim Hungaria tersebut mengalahkan Paksi SE 2-0 pada pertandingan liga terakhir dan meraih kemenangan 4-1 atas Torreense di Liga Europa. Dalam lima pertandingan itu, Ferencvaros mencetak 14 gol dan kebobolan 3 gol, dengan satu hasil imbang melawan Kisvarda.

Rekor pertemuan

Data pertemuan sebelumnya antara AC Milan dan Ferencvaros belum tersedia. Informasi tambahan akan dimasukkan begitu tersedia.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

Di Liga Europa, AC Milan saat ini menempati peringkat ke-24, sementara Ferencvaros berada di posisi keempat klasemen keseluruhan kompetisi.

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