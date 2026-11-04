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Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 San Siro

AC Milan-Ferencvaros akan disiarkan langsung di Sky Sport dan melalui streaming di NOW. Berikut detail untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

AC Milan kembali ke San Siro untuk menghadapi Ferencvaros pada fase grup Liga Europa. AC Milan berupaya mempertahankan konsistensi setelah menjalani pekan yang padat di kompetisi domestik.

Ruben Amorim kembali mendapatkan kepercayaan diri dan semangat berkat kemenangan dalam Derby della Madonnina atas Inter. AC Milan menang 3-1 lewat penampilan yang penuh intensitas. Diego Moreira, yang mencetak satu gol dan dua assist dalam derbi tersebut, menjadi sosok utama pada malam yang kembali menghidupkan ambisi AC Milan.

Namun, sebelum kemenangan itu, AC Milan menelan kekalahan telak 4-2 di kandang dari Bologna. Amorim sudah mengingatkan para suporter: masa-masa sulit akan kembali datang, dan timnya masih harus menemukan konsistensi yang tepat.

Ferencvaros datang ke Milan dengan performa bagus di liga domestik Hungaria, meraih tiga kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di Divisi 1. Di Liga Europa, Ferencvaros juga telah menunjukkan kemampuan bersaing dengan mengalahkan Viktoria Plzen dan Torreense dalam dua pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa.

Di klasemen Liga Europa, AC Milan saat ini berada di peringkat ke-24, sedangkan Ferencvaros menempati posisi keempat. Terlepas dari kekuatan masing-masing tim di lapangan, laga ini memiliki arti penting bagi keduanya dalam perebutan tiket lolos.

Berikut seluruh informasi untuk menyaksikan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Di kubu AC Milan, Ruben Amorim belum mengumumkan susunan pemain resmi maupun daftar pemain yang tidak tersedia. Informasi akan diperbarui begitu tersedia menjelang kick-off.

Ferencvaros, yang dilatih Balazs Borbely, juga belum mengumumkan pemain yang absen maupun terkena skorsing. Pembaruan mengenai skuad yang tersedia akan ditambahkan dalam beberapa jam mendatang.

Performa terkini

AC Milan meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu kekalahan lagi dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Liga Europa. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-1 atas Inter dalam derbi, setelah sebelumnya kalah 2-4 di kandang dari Bologna. AC Milan mencetak 11 gol dan kebobolan 10 gol dalam periode tersebut, angka yang mencerminkan performa mereka yang masih naik turun. Kemenangan tandang 0-2 atas Udinese di liga juga patut dicatat.

Ferencvaros menghadapi laga ini dengan empat hasil positif dalam lima pertandingan terakhir. Tim Hungaria tersebut mengalahkan Paksi SE 2-0 pada pertandingan liga terakhir dan meraih kemenangan 4-1 atas Torreense di Liga Europa. Dalam lima pertandingan itu, Ferencvaros mencetak 14 gol dan kebobolan 3 gol, dengan satu hasil imbang melawan Kisvarda.

Rekor pertemuan

Data pertemuan sebelumnya antara AC Milan dan Ferencvaros belum tersedia. Informasi tambahan akan dimasukkan begitu tersedia.

Klasemen

Di Liga Europa, AC Milan saat ini menempati peringkat ke-24, sementara Ferencvaros berada di posisi keempat klasemen keseluruhan kompetisi.