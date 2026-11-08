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Eredivisie
team-logoCambuur
Kooi Stadium
team-logoPSV
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Di mana bisa menyaksikan SC Cambuur vs PSV: saluran TV, live streaming online, waktu kick-off dan performa terkini kedua tim

Cambuur vs PSV
Cambuur
PSV
Eredivisie

Panduan tempat menonton laga SC Cambuur kontra PSV, lengkap dengan kabar terbaru kedua tim.

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Eredivisie - Pekan 12
Kooi Stadium

Siaran SC Cambuur vs PSV: Saluran TV dan live streaming online

Pertandingan SC Cambuur melawan PSV dapat disaksikan secara langsung melalui Canal+ dan ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Berikut pilihan streaming untuk laga Eredivisie ini.

Canal+

Canal+

Tonton di sini

Watch ESPN

Watch ESPN

Tonton di sini

ESPN Extra

ESPN Extra

Tonton di sini

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Cambuur vs PSV

4-3-3
Cambuur crest
Cambuur
CAM
Formasi
PSV crest
PSV
PSV
3-4-2-1
T. JansenT. Jansenteam-logoD. BouahM. CostarelliM. CostarelliB. van DuijlB. van DuijlI. BaoufI. Baoufteam-logoM. MaertensN. SourenN. SourenR. El ArguiouiR. El ArguiouiN. BinderN. BinderJ. CekaJ. CekaI. HamacheI. HamacheM. KovarM. KovarY. GasiorowskiY. GasiorowskiL. GeertruidaL. GeertruidaA. ObispoA. ObispoI. PerisicI. PerisicG. TilG. TilK. SanoK. SanoR. van BommelR. van BommelS. DestS. DestMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. Mijnans
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
Cambuur

Susunan Pemain Utama

PSV

Manajer

  • J. Plat
  • P. Bosz

SC Cambuur tidak diperkuat Jasper Meijster, Jamal Amofa, dan Damian Westerhof karena cedera. Selebihnya, pelatih Johan Plat memiliki para pemain yang diperkirakan masuk starting XI, termasuk Jason Ceka dan Ilyes Hamache di lini serang.

PSV memiliki daftar pemain absen yang lebih panjang: Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers, dan Paul Wanner semuanya tidak dapat dimainkan. Peter Bosz diperkirakan menurunkan sebelas pemain dengan Matej Kovar di bawah mistar serta Ruben van Bommel dan Kodai Sano di lini tengah.

Performa terkini

CAM

CAM - Performa

ZWO
M0-1
AZ
S2-2
WII
M1-6
KLO
M0-2
GAE
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
PSV

PSV - Performa

HAA
K2-1
POR
M0-1
FEY
S1-1
WII
M7-0
CLB
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

SC Cambuur tampil sangat baik dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Laga terkininya berakhir dengan kemenangan 4-0 atas Go Ahead Eagles, sementara sebelumnya mereka mengalahkan Willem II 6-1. Dalam lima laga, Cambuur mencetak 14 gol dan hanya kebobolan dua kali.

PSV meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terkininya adalah kekalahan 1-2 dari Club Brugge di Liga Champions, setelah menang 7-0 atas Willem II di Eredivisie. Dalam lima laga, PSV mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat kali.

Rekor pertemuan

Head to Head

CambuurSeriPSV
1
0
4
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
5
Cambuur badge
Cambuur
CAM
2
FT
Eredivisie
Cambuur badge
Cambuur
CAM
3
PSV badge
PSV
PSV
0
FT
Eredivisie
Cambuur badge
Cambuur
CAM
1
PSV badge
PSV
PSV
2
FT
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
4
Cambuur badge
Cambuur
CAM
1
FT
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
6
Cambuur badge
Cambuur
CAM
2
FT
9Gol yang Dicetak17
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 12 Maret 2023 di Eredivisie, ketika PSV menang 5-2 atas SC Cambuur di kandang. Dalam lima pertemuan yang tersedia, PSV menang tiga kali dan Cambuur sekali, dengan satu kemenangan kandang bagi tim asal Friesland tersebut (3-0 pada 1 Oktober 2022).

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
S
S
M
M
M
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
M
M
M
S
S
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
M
S
K
M
K
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
M
M
K
S
M
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
K
K
S
K
M
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
125522020020
S
S
M
S
S
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
M
M
M
K
M
8
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
124532427-317
M
K
M
K
S
9
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
K
S
K
M
M
10
CambuurCambuurCAM
114342322+115
M
M
S
M
S
11
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
K
S
M
M
K
12
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
123362129-812
K
M
K
M
S
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
S
M
S
M
K
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
K
S
S
S
S
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
123271629-1311
K
K
K
K
K
16
TelstarTelstarTEL
122461825-710
S
M
K
K
S
17
ADO Den HaagADO Den HaagHAA
122371625-99
M
K
K
M
S
18
Willem IIWillem IIWII
120391140-293
S
K
K
K
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Lolos ke Liga Europa
Europa Conference League Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

Di klasemen Eredivisie, SC Cambuur saat ini berada di posisi kesepuluh, sedangkan PSV menempati posisi ketiga.

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