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Eredivisie - Pekan 12 8 Nov 2026 - 10.45 Kooi Stadium

Siaran SC Cambuur vs PSV: Saluran TV dan live streaming online

Pertandingan SC Cambuur melawan PSV dapat disaksikan secara langsung melalui Canal+ dan ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Berikut pilihan streaming untuk laga Eredivisie ini.

Kabar tim & skuad

SC Cambuur tidak diperkuat Jasper Meijster, Jamal Amofa, dan Damian Westerhof karena cedera. Selebihnya, pelatih Johan Plat memiliki para pemain yang diperkirakan masuk starting XI, termasuk Jason Ceka dan Ilyes Hamache di lini serang.

PSV memiliki daftar pemain absen yang lebih panjang: Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers, dan Paul Wanner semuanya tidak dapat dimainkan. Peter Bosz diperkirakan menurunkan sebelas pemain dengan Matej Kovar di bawah mistar serta Ruben van Bommel dan Kodai Sano di lini tengah.

Performa terkini

SC Cambuur tampil sangat baik dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Laga terkininya berakhir dengan kemenangan 4-0 atas Go Ahead Eagles, sementara sebelumnya mereka mengalahkan Willem II 6-1. Dalam lima laga, Cambuur mencetak 14 gol dan hanya kebobolan dua kali.

PSV meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terkininya adalah kekalahan 1-2 dari Club Brugge di Liga Champions, setelah menang 7-0 atas Willem II di Eredivisie. Dalam lima laga, PSV mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 12 Maret 2023 di Eredivisie, ketika PSV menang 5-2 atas SC Cambuur di kandang. Dalam lima pertemuan yang tersedia, PSV menang tiga kali dan Cambuur sekali, dengan satu kemenangan kandang bagi tim asal Friesland tersebut (3-0 pada 1 Oktober 2022).

Klasemen

Di klasemen Eredivisie, SC Cambuur saat ini berada di posisi kesepuluh, sedangkan PSV menempati posisi ketiga.