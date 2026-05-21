



Untuk menonton pertandingan di luar negara asal siarannya, Anda dapat melewati pembatasan geografis dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), seperti ExpressVPN.

Bagaimana cara menggunakan VPN?

1. Daftarkan diri Anda ke layanan VPN yang andal seperti ExpressVPN, NordVPN, atau Surfshark, lalu instal aplikasinya di perangkat Anda.

2. Sambungkan ke server yang berlokasi di negara tempat platform streaming pilihan Anda berada.

3. Masuk dan tonton. Cari siaran langsungnya, lalu tekan tombol putar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Hindari VPN gratis. Mereka tidak memiliki kecepatan dan kemampuan membuka blokir yang diperlukan untuk siaran langsung olahraga.

2. Jika Anda menggunakan komputer, buka browser dalam mode "Incognito" atau "Private" agar situs streaming tidak dapat membaca cookie lama Anda.

3. Melewati pembatasan geografis melanggar Ketentuan Layanan beberapa platform streaming.

Di Amerika Serikat, pertandingan ini akan disiarkan di Fox Sports(FOX atau FS1) dan Telemundo (atau Universo). Saluran-saluran ini dapat ditonton melalui antena digital standar dan televisi konvensional. Sementara itu, di Paraguay, Trece dan GEN TV menjadi saluran utama untuk siaran televisi terestrial. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di saluran-saluran gratis tersebut, serta di jaringan premium Tigo Sports.

Apa pertandingan berikutnya Amerika Serikat di Piala Dunia FIFA 2026?

Pertandingan pembuka babak penyisihan grup untuk Amerika Serikat di Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Amerika Serikat vs Paraguay akan berlangsung di SoFi Stadium yang ikonik. Karena ini adalah pertandingan pertama Stars and Stripes di turnamen tersebut dan menampilkan dua negara terkenal, pertandingan ini akan disiarkan secara luas baik di platform siaran gratis maupun premium.

Detail Informasi Lawan Paraguay Tanggal Jumat, 12 Juni 2026 Waktu Kick-Off 18.00 (Waktu Lokal) / 02.00 (BST, 13 Juni) Stadion SoFi Stadium (Stadion Los Angeles) Kota Inglewood, California, AS

Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia

Stasiun TV mana yang menayangkan Piala Dunia FIFA di Amerika Serikat?

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjuangan Amerika Serikat menuju kejayaan dapat menonton siaran langsung berbahasa Inggris di Fox Sports dan siaran berbahasa Spanyol di Telemundo.

