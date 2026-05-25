Untuk menonton pertandingan di luar negara asal siarannya, Anda dapat melewati pembatasan geografis dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), seperti ExpressVPN.
Bagaimana cara menggunakan VPN?
1. Daftarlah ke layanan VPN yang andal seperti ExpressVPN, NordVPN, atau Surfshark, lalu instal aplikasinya di perangkat Anda.
2. Sambungkan ke server yang berlokasi di negara tempat platform streaming pilihan Anda berada.
3. Masuk dan tonton. Cari siaran langsungnya, lalu tekan tombol putar.
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Hindari VPN gratis. Mereka tidak memiliki kecepatan dan kemampuan membuka blokir yang diperlukan untuk siaran olahraga langsung.
2. Jika Anda menggunakan komputer, buka browser dalam mode "Incognito" atau "Private" agar situs streaming tidak dapat membaca cookie lama Anda.
3. Melewati pemblokiran geografis melanggar Ketentuan Layanan beberapa platform streaming.
Di Uruguay, penggemar dapat menonton pertandingan secara langsung dan gratis di stasiun televisi publik nasional, Canal 5, atau streaming melalui platform digital publik Antel TV. Liputan TV berbayar yang komprehensif untuk semua pertandingan turnamen juga tersedia secara nasional melalui DirecTV Sports (DSports) dan aplikasi streamingnya, DGO. Sementara itu, di Arab Saudi, pertandingan akan disiarkan di beIN SPORTS. Sebagai pemegang hak eksklusif turnamen untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), beIN akan menyiarkan secara langsung melalui saluran khusus beIN SPORTS MAX dan akan menyiarkan aksi tersebut secara langsung melalui aplikasi beIN CONNECT.
Apa pertandingan Uruguay berikutnya di Piala Dunia FIFA 2026?
Pertandingan pembuka babak penyisihan grup untuk Uruguay di Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Arab Saudi vs Uruguay akan berlangsung di Miami Stadium yang ikonik. Karena ini adalah pertandingan pembuka turnamen La Celeste yang sangat dinantikan melawan lawan kontinental yang tangguh, pertandingan ini akan tersedia secara luas baik di platform siaran gratis maupun premium.
Detail
Informasi
Lawan
Arab Saudi
Tanggal
Senin, 15 Juni 2026
Waktu Kick-Off
18.00 (Waktu Lokal) / 23.00 (BST)
Stadion
Miami Stadium (Hard Rock Stadium)
Kota
Miami Gardens, Florida, AS
Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia
🌍 Negara / Wilayah
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Aljazair
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgia
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolombia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroasia
🇨🇾 Siprus
🇨🇿 Republik Ceko
🇩🇰 Denmark
TV2 Denmark | TV2 Play Denmark
🇪🇨 Ekuador
DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Jerman
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlandia
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Jepang
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Makau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Meksiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Belanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda
🇳🇿 Selandia Baru
🇳🇮 Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX
🇳🇴 Norwegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapura
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV
🇪🇸 Spanyol
DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol
🇸🇪 Swedia
🇨🇭 Swiss
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turki
🇬🇧 Inggris
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Amerika Serikat
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Stasiun TV mana yang menayangkan Piala Dunia FIFA di Uruguay?
Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjalanan Uruguay di Piala Dunia, saksikan melalui DirecTV Sports.
VPN terbaik dan siaran gratis untuk menonton Uruguay di Piala Dunia FIFA 2026
Untuk menonton Tim Nasional Uruguay, pada dasarnya Anda perlu "secara virtual" memindahkan lokasi Anda ke negara yang menawarkan siaran gratis atau siaran pilihan. Berikut cara melakukannya:
- Pilih VPN Berkecepatan Tinggi: Rekomendasi teratas untuk tahun 2026 meliputi ExpressVPN, NordVPN, dan Surfshark
- Instal Aplikasinya: Unduh perangkat lunak VPN ke perangkat Anda (Laptop, Ponsel, atau Smart TV)
- Hubungkan ke Server Strategis
- Buka Layanan Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar.
- Mulai Pertandingan: Cari "Piala Dunia FIFA" dan nikmati pertandingan Uruguay secara langsung!
