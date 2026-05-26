Di mana bisa menonton pertandingan Turki di Piala Dunia FIFA 2026 hari ini? Pertandingan berikutnya, waktu kick-off, saluran TV, dan siaran langsung online





Untuk menonton pertandingan di luar negara asal siarannya, Anda dapat melewati pembatasan geografis dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), seperti ExpressVPN.

Bagaimana cara menggunakan VPN?

1. Daftarkan diri Anda ke layanan VPN yang andal seperti ExpressVPN, NordVPN, atau Surfshark, lalu instal aplikasinya di perangkat Anda.

2. Sambungkan ke server yang berlokasi di negara tempat platform streaming pilihan Anda berada.

3. Masuk dan tonton. Cari siaran langsungnya, lalu tekan tombol putar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Hindari VPN gratis. Mereka tidak memiliki kecepatan dan kemampuan membuka blokir yang diperlukan untuk siaran langsung olahraga.

2. Jika Anda menggunakan komputer, buka browser dalam mode "Incognito" atau "Private" agar situs streaming tidak dapat membaca cookie lama Anda.

3. Melewati pemblokiran geografis melanggar Ketentuan Layanan beberapa platform streaming.

Di Turki, hak siar resmi dan eksklusif untuk turnamen ini dipegang oleh stasiun penyiaran publik milik negara TRT (Turkish Radio and Television Corporation). Pertandingan akan disiarkan secara langsung dan gratis di seluruh negeri melalui jaringan televisi tradisionalnya, terutama TRT 1 atau TRT Spor, dengan siaran langsung digital lengkap tersedia melalui platform streaming resminya, tabii. Sementara itu, di Australia, pertandingan ini akan disiarkan secara langsung dan gratis di SBS. Penggemar dapat menonton siaran langsung di televisi melalui SBS atau SBS VICELAND, sedangkan liputan digital lengkap dan tayangan ulang pertandingan secara penuh akan disiarkan secara nasional melalui aplikasi dan situs webSBS On Demand.

Apa pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 berikutnya bagi Turkiye?

Pertandingan pembuka fase grup untuk Türkiye di Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Australia vs Türkiye akan berlangsung di BC Place yang ikonik. Karena ini adalah kembalinya Crescent-Stars yang sangat dinantikan ke turnamen global setelah absen selama 24 tahun, pertandingan ini akan tersedia secara luas baik di platform siaran gratis maupun premium.

Detail Informasi Lawan Australia Tanggal Sabtu, 13 Juni 2026 Waktu Kick-Off 21.00 (Waktu Lokal) / 05.00 (BST, 14 Juni) Stadion BC Place Kota Vancouver, British Columbia, Kanada

Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh dunia

🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴Kolombia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX| FOX

🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Denmark

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+| beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free| 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Jepang

DAZN Jepang

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

Aplikasi New World Sport

🇲🇽 Meksiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Belanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Saluran TV Olahraga

🇷🇴 Rumania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV

🇪🇸 Spanyol

DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

tentu saja

🇬🇧 Inggris

ITV 1 Inggris | ITVX | STV Skotlandia | STV Player

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Stasiun TV mana yang menayangkan Piala Dunia FIFA di Turki?

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjalanan Turki di Piala Dunia, saksikan melalui TRT.

