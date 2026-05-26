Di mana bisa menonton pertandingan Swedia di Piala Dunia FIFA 2026 hari ini? Pertandingan berikutnya, waktu kick-off, saluran TV, dan siaran langsung online





Untuk menonton pertandingan di luar negara asal siarannya, Anda dapat melewati pembatasan geografis dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), seperti ExpressVPN.

Bagaimana cara menggunakan VPN?

1. Daftarkan diri Anda ke layanan VPN yang andal seperti ExpressVPN, NordVPN, atau Surfshark, lalu instal aplikasinya di perangkat Anda.

2. Hubungkan ke server yang berlokasi di negara tempat platform streaming pilihan Anda berada.

3. Masuk dan tonton. Cari siaran langsungnya, lalu tekan tombol putar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Hindari VPN gratis. Mereka tidak memiliki kecepatan dan kemampuan membuka blokir yang diperlukan untuk siaran langsung olahraga.

2. Jika Anda menggunakan komputer, buka browser dalam mode "Incognito" atau "Private" agar situs streaming tidak dapat membaca cookie lama Anda.

3. Melewati pemblokiran geografis melanggar Ketentuan Layanan beberapa platform streaming.

Di Swedia, hak siar turnamen ini dibagi antara stasiun penyiaran layanan publik SVT dan jaringan komersial TV4. Untuk pertandingan pembuka ini, penggemar dapat menonton siaran langsung dan gratis di televisi melalui SVT, dengan siaran langsung digital gratis yang tersedia secara nasional melalui platform SVT Play. Sementara itu, di Tunisia, hak siar utama dipegang oleh beIN SPORTS, yang bertindak sebagai rumah eksklusif turnamen di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Pertandingan akan disiarkan langsung di saluran beIN SPORTS MAX yang khusus, dengan akses online tersedia melalui beIN CONNECT, serta siaran gratis di televisi yang disediakan oleh Télévision Tunisienne (El Wataniya 1).

Apa pertandingan Swedia berikutnya di Piala Dunia FIFA 2026?

Pertandingan pembuka fase grup Swedia di Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Swedia melawan Tunisia akan berlangsung di Stadion Monterrey yang ikonik. Karena ini adalah pertandingan pembuka turnamen yang sangat dinantikan oleh Blågult melawan lawan tangguh dari Afrika, pertandingan ini akan disiarkan secara luas baik di platform siaran gratis maupun platform premium.

Detail Informasi Lawan Tunisia Tanggal Minggu, 14 Juni 2026 Waktu Kick-Off 20.00 (Waktu Lokal) / 03.00 (BST, 15 Juni) Stadion Stadion Monterrey (Estadio BBVA) Kota Guadalupe, Monterrey, Meksiko

Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia

🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴Kolombia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX| FOX

🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Denmark

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+| beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free| 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Jepang

DAZN Jepang

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

Aplikasi New World Sport

🇲🇽 Meksiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Belanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Saluran TV Olahraga

🇷🇴 Rumania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV

🇪🇸 Spanyol

DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

🇬🇧 Inggris

ITV 1 Inggris | ITVX | STV Skotlandia | STV Player

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Stasiun TV mana yang menayangkan Piala Dunia FIFA di Swedia?

Bagi para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjalanan Swedia di Piala Dunia, saksikan melalui SVT dan TV4.

VPN terbaik dan siaran gratis untuk menonton Swedia di Piala Dunia FIFA 2026

Untuk menonton Tim Nasional Swedia, pada dasarnya Anda perlu "secara virtual" memindahkan lokasi Anda ke negara yang menawarkan siaran gratis atau siaran pilihan. Berikut cara melakukannya:

Pilih VPN Berkecepatan Tinggi: Rekomendasi teratas untuk tahun 2026 meliputi ExpressVPN, NordVPN, dan Surfshark Instal Aplikasinya: Unduh perangkat lunak VPN ke perangkat Anda (Laptop, Ponsel, atau Smart TV) Hubungkan ke Server Strategis Buka Layanan Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar. Mulai Pertandingan: Cari "Piala Dunia FIFA" dan nikmati pertandingan Swedia secara langsung!

