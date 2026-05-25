Di mana bisa menonton pertandingan Senegal di Piala Dunia FIFA 2026 hari ini? Saluran TV dan siaran langsung daring





Untuk menonton pertandingan di luar negara asal siarannya, Anda dapat melewati pembatasan geografis dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN).

Bagaimana cara menggunakan VPN?

1. Daftarkan diri Anda ke layanan VPN yang andal seperti ExpressVPN, NordVPN, atau Surfshark, lalu instal aplikasinya di perangkat Anda.

2. Hubungkan ke server yang berlokasi di negara tempat platform streaming pilihan Anda berada.

3. Masuk dan tonton. Cari siaran langsungnya, lalu tekan tombol putar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Hindari VPN gratis. Mereka tidak memiliki kecepatan dan kemampuan membuka blokir yang diperlukan untuk siaran langsung olahraga.

2. Jika Anda menggunakan komputer, buka browser dalam mode "Incognito" atau "Private" agar situs streaming tidak dapat membaca cookie lama Anda.

3. Melewati pembatasan geografis melanggar Ketentuan Layanan beberapa platform streaming.

Di Senegal, pertandingan ini akan disiarkan di RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise). Sebagai lembaga penyiaran publik nasional, RTS memastikan akses televisi gratis di seluruh negeri, menyiarkan pertandingan secara langsung di jaringan terestrial utamanya dan menawarkan liputan lokal bagi jutaan penggemar. Sementara itu, di Prancis, hak siar dibagi antara M6 dan beIN SPORTS. Liputan siaran gratis tersedia di M6, yang juga akan menyiarkan pertandingan secara langsung di platform digitalnya, M6+ (sebelumnya 6play). Liputan TV berbayar premium disediakan oleh beIN SPORTS, dengan streaming langsung lengkap yang tersedia bagi pelanggan melalui aplikasi beIN SPORTS CONNECT atau platform myCANAL.

Apa pertandingan Senegal berikutnya di Piala Dunia FIFA 2026?

Pertandingan pembuka fase grup Senegal di Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Prancis melawan Senegal akan digelar di Stadion New York New Jersey yang ikonik. Karena ini merupakan laga pembuka turnamen yang sangat dinantikan oleh Singa Teranga melawan salah satu raksasa sepak bola dunia, pertandingan ini akan disiarkan secara luas baik di saluran televisi gratis maupun platform berbayar.

Detail Informasi Lawan Prancis Tanggal Selasa, 16 Juni 2026 Waktu Kick-Off 15.00 (Waktu Lokal) / 20.00 (BST) Stadion Stadion New York New Jersey (MetLife Stadium) Kota East Rutherford, New Jersey, AS

Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia

Stasiun TV mana yang menayangkan Piala Dunia FIFA di Senegal?

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjalanan Senegal di Piala Dunia, saksikan melalui RTS.

Untuk menonton Tim Nasional Senegal, pada dasarnya Anda perlu "secara virtual" memindahkan lokasi Anda ke negara yang menawarkan siaran gratis atau siaran pilihan. Berikut cara melakukannya:

Pilih VPN Berkecepatan Tinggi: Rekomendasi teratas untuk tahun 2026 antara lain ExpressVPN, NordVPN, dan Surfshark Instal Aplikasi: Unduh perangkat lunak VPN ke perangkat Anda (Laptop, Ponsel, atau Smart TV) Hubungkan ke Server Strategis Buka Layanan Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar. Mulai Pertandingan: Cari "Piala Dunia FIFA" dan nikmati pertandingan Senegal secara langsung!

