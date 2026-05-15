Di mana bisa menonton pertandingan Meksiko di Piala Dunia FIFA 2026 hari ini? Saluran TV dan siaran langsung daring

Pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan akan digelar di Estadio Azteca yang ikonik. Karena ini adalah pertandingan pembuka turnamen dan mempertemukan dua negara ternama, pertandingan ini akan disiarkan secara luas baik di saluran televisi gratis maupun platform berbayar.

Di Meksiko, pertandingan ini akan disiarkan di TV Azteca (Azteca 7) dan Televisa (Canal 5 dan Las Estrellas). Saluran-saluran ini dapat diakses melalui antena digital standar.

Sementara itu, di Afrika Selatan, SABC (South African Broadcasting Corporation) adalah lembaga penyiaran publik resmi. Pertandingan tersebut akan disiarkan langsung di SABC 1 atau SABC 3, serta di saluran SABC Sport.

Detail Informasi Lawan Afrika Selatan Tanggal Kamis, 11 Juni 2026 Waktu Kick-Off 19.00 (Waktu Lokal) / 20.00 (BST) Stadion Estadio Azteca (Stadion Kota Meksiko) Kota Kota Meksiko, Meksiko

Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia

🌍 Negara / Wilayah 📺 Stasiun TV 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Aljazair ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaijan İTV 🇧🇪 Belgia VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Kamboja Hang Meas 🇨🇦 Kanada Bell Media 🇨🇱 Chili Chilevisión 🇨🇳 Tiongkok CMG 🇨🇴 Kolombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Kosta Rika Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Kroasia HRT 🇨🇾 Siprus Sigma TV 🇨🇿 Republik Ceko ČT | TV Nova 🇩🇰 Denmark DR | TV2 🇪🇨 Ekuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Fiji FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Prancis M6 | beIN Sports 🇩🇪 Jerman ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Yunani ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hongaria MTVA 🇮🇸 Islandia RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlandia RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Jepang NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakhstan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirgistan KTRK 🇱🇻 Latvia TV3 Latvia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Luksemburg VRT | RTBF 🇲🇴 Makau TDM 🇲🇻 Maladewa Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauritius MBC 🇲🇽 Meksiko TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Belanda NOS 🇳🇿 Selandia Baru TVNZ 🇳🇮 Nikaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Makedonia Utara Arena Sport 🇳🇴 Norwegia NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Peru América Televisión 🇵🇭 Filipina Aleph Group 🇵🇱 Polandia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Rumania Antena 🇷🇺 Rusia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapura Mediacorp 🇸🇰 Slovakia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovenia Arena Sport 🇿🇦 Afrika Selatan SABC | SportyTV 🌏 Amerika Selatan DSports | Disney+ 🇰🇷 Korea Selatan JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Spanyol RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Afrika Sub-Sahara New World TV | SuperSport 🇸🇪 Swedia SVT | TV4 🇨🇭 Swiss SRG SSR 🇹🇼 Taiwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tajikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor-Leste ETO 🇹🇷 Turki TRT 🇹🇲 Turkmenistan Olahraga Turkmenistan 🇺🇦 Ukraina MEGOGO 🇬🇧 Inggris BBC | ITV 🇺🇸 Amerika Serikat Fox Sports (Bahasa Inggris) | Telemundo (Bahasa Spanyol) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistan Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV









Stasiun TV mana yang menayangkan pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA di Meksiko?

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen kampanye Meksiko di Piala Dunia, saksikan melalui TelevisaUnivision dan TV Azteca.

Untuk menonton Tim Nasional Meksiko, pada dasarnya Anda perlu "secara virtual" memindahkan diri ke negara yang menawarkan siaran gratis atau siaran pilihan.

