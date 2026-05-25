Di mana bisa menonton pertandingan Ekuador di Piala Dunia FIFA 2026 hari ini? Saluran TV dan siaran langsung daring





Untuk menonton pertandingan di luar negara asal siarannya, Anda dapat melewati pembatasan geografis dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), seperti ExpressVPN.

Bagaimana cara menggunakan VPN?

1. Daftarkan diri Anda ke layanan VPN yang andal seperti ExpressVPN, NordVPN, atau Surfshark, lalu instal aplikasinya di perangkat Anda.

2. Hubungkan ke server yang berlokasi di negara tempat platform streaming pilihan Anda berada.

3. Masuk dan tonton. Cari siaran langsungnya, lalu tekan tombol putar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Hindari VPN gratis. Mereka tidak memiliki kecepatan dan kemampuan membuka blokir yang diperlukan untuk siaran langsung olahraga.

2. Jika Anda menggunakan komputer, buka browser dalam mode "Incognito" atau "Private" agar situs streaming tidak dapat membaca cookie lama Anda.

3. Melewati pembatasan geografis melanggar Ketentuan Layanan beberapa platform streaming.

Di Ekuador, pertandingan tersebut akan disiarkan di Teleamazonas dan DirecTV (melalui DSports). Teleamazonas menyiarkan secara gratis semua pertandingan tim nasional, sementara DirecTV menawarkan siaran TV berbayar yang komprehensif melalui saluran turnamen khusus dan aplikasi streaming DGO. Sementara itu, di Pantai Gading, stasiun penyiaran nasional RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) dan NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) menyediakan siaran televisi gratis. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di saluran terestrial mereka, serta di platform streaming digital masing-masing, RTI Play dan NCI ID.

Apa pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 berikutnya bagi Ekuador?

Pertandingan pembuka fase grup untuk Ekuador di Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Pantai Gading vs Ekuador akan berlangsung di Lincoln Financial Field yang ikonik. Karena ini adalah pertandingan pembuka turnamen La Tri dan mempertemukan dua negara yang sangat kompetitif, pertandingan ini akan tersedia secara luas baik di platform siaran gratis maupun platform premium.

Detail Informasi Lawan Pantai Gading (Côte d'Ivoire) Tanggal Minggu, 14 Juni 2026 Waktu Kick-Off 19.00 (Waktu Lokal) / 00.00 (BST, 15 Juni) Stadion Lincoln Financial Field (Stadion Philadelphia) Kota Philadelphia, Pennsylvania, AS

Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia

Stasiun TV mana yang menayangkan Piala Dunia FIFA di Ekuador?

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjalanan Ekuador di Piala Dunia, yang dibintangi oleh Moises Caicedo, dapat menontonnya melalui Teleamazonas.

