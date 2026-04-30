Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Di mana bisa menonton pertandingan Cape Verde di Piala Dunia FIFA 2026 hari ini? Panduan siaran TV, streaming gratis, VPN, dan eSIM

Tim Blue Sharks siap menorehkan sejarah di panggung dunia, sambil mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat di Grup H, di mana mereka akan berhadapan langsung dengan Arab Saudi, Spanyol, dan Uruguay.


Lembaga penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh dunia

🌍 Negara / Wilayah

📺 Stasiun TV

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Aljazair

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australia

SBS

🇦🇹 Austria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaijan

İTV

🇧🇪 Belgia

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇰🇭 Kamboja

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Chili

Chilevisión

🇨🇳 Tiongkok

CMG

🇨🇴 Kolombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Kroasia

HRT

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT | TV Nova

🇩🇰 Denmark

DR | TV2

🇪🇨 Ekuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonia

TV3

🇫🇯 Fiji

FBC

🇫🇮 Finlandia

Yle | MTV3

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Jerman

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Yunani

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hongaria

MTVA

🇮🇸 Islandia

RÚV

🇮🇩 Indonesia

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italia

RAI | DAZN

🇯🇵 Jepang

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakhstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirgistan

KTRK

🇱🇻 Latvia

TV3 Latvia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituania

TV3 Lituania

🇱🇺 Luksemburg

VRT | RTBF

🇲🇴 Makau

TDM

🇲🇻 Maladewa

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Meksiko

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN Sports

🇲🇳 Mongolia

EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Belanda

NOS

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ

🇳🇮 Nikaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Makedonia Utara

Arena Sport

🇳🇴 Norwegia

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

América Televisión

🇵🇭 Filipina

Grup Aleph

🇵🇱 Polandia

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumania

Antena

🇷🇺 Rusia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapura

Mediacorp

🇸🇰 Slovakia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovenia

Arena Sport

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC | SportyTV

🌏 Amerika Selatan

DSports | Disney+

🇰🇷 Korea Selatan

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spanyol

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Afrika Sub-Sahara

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Swedia

SVT | TV4

🇨🇭 Swiss

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tajikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Turki

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Olahraga Turkmenistan

🇺🇦 Ukraina

MEGOGO

🇬🇧 Inggris

BBC | ITV

🇺🇸 Amerika Serikat

Fox Sports (Bahasa Inggris) | Telemundo (Bahasa Spanyol)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


Stasiun TV mana yang menayangkan pertandingan Piala Dunia FIFA di Cape Verde?

Para penggemar yang ingin mengikuti setiap detik dari kampanye bersejarah Blue Sharks dapat menyaksikan semua aksi secara langsung di New World TV dan SuperSport, stasiun televisi utama di wilayah tersebut.

VPN terbaik dan streaming gratis untuk menonton Cape Verde di Piala Dunia FIFA 2026


Untuk menonton Tim Nasional Cape Verde, pada dasarnya Anda perlu "secara virtual" memindahkan diri ke negara yang menawarkan siaran gratis atau pilihan yang diinginkan. Berikut cara melakukannya:

  1. Pilih VPN Berkecepatan Tinggi: Rekomendasi teratas untuk tahun 2026 meliputi ExpressVPN, NordVPN, dan Surfshark
  2. Instal Aplikasi: Unduh perangkat lunak VPN ke perangkat Anda (Laptop, Ponsel, atau Smart TV)
  3. Hubungkan ke Server Strategis
  4. Buka Layanan Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar.
  5. Mulai Pertandingan: Cari "Piala Dunia FIFA" dan nikmati pertandingan Cape Verde secara langsung!

Pilihan Para Pelancong: Streaming dengan Saily eSIM

Saily adalah layanan eSIM untuk perjalanan (yang dikembangkan oleh para ahli di Nord Security) yang memungkinkan Anda mengunduh paket data digital langsung ke ponsel Anda. Layanan ini sangat berguna untuk Piala Dunia 2026 karena memastikan Anda memiliki kecepatan internet tinggi yang diperlukan untuk menonton siaran langsung 4K atau HD tanpa gangguan.

  1. Unduh Aplikasinya: Dapatkan aplikasi Saily dari App Store atau Google Play.
  2. Pilih Paket Anda: Pilih negara tempat Anda berada (misalnya, Amerika Serikat untuk turnamen ini) dan pilih paket data. Untuk streaming pertandingan berdurasi 90 menit, disarankan untuk memilih paket10GB atau 20GB.
  3. Pasang eSIM: Ikuti panduan pemasangan satu ketukan di dalam aplikasi. Tidak diperlukan kartu SIM fisik atau "klip kertas".
  4. Aktifkan & Streaming: Setelah Anda tiba atau membutuhkan data, aktifkan paket tersebut. Anda kemudian dapat membuka aplikasi streaming dan menonton pertandingan menggunakan koneksi seluler berkecepatan tinggi yang khusus.