Lembaga penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh dunia
🌍 Negara / Wilayah
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albania
TV Klan
🇩🇿 Aljazair
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentina
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australia
SBS
🇦🇹 Austria
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaijan
İTV
🇧🇪 Belgia
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
Arena Sport
🇧🇷 Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaria
BNT
🇰🇭 Kamboja
Hang Meas
🇨🇦 Kanada
Bell Media
🇨🇱 Chili
Chilevisión
🇨🇳 Tiongkok
CMG
🇨🇴 Kolombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Kroasia
HRT
🇨🇾 Siprus
Sigma TV
🇨🇿 Republik Ceko
ČT | TV Nova
🇩🇰 Denmark
DR | TV2
🇪🇨 Ekuador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonia
TV3
🇫🇯 Fiji
FBC
🇫🇮 Finlandia
Yle | MTV3
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Jerman
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Yunani
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hongaria
MTVA
🇮🇸 Islandia
RÚV
🇮🇩 Indonesia
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irlandia
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Italia
RAI | DAZN
🇯🇵 Jepang
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakhstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirgistan
KTRK
🇱🇻 Latvia
TV3 Latvia
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Lituania
TV3 Lituania
🇱🇺 Luksemburg
VRT | RTBF
🇲🇴 Makau
TDM
🇲🇻 Maladewa
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauritius
MBC
🇲🇽 Meksiko
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
beIN Sports
🇲🇳 Mongolia
EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Belanda
NOS
🇳🇿 Selandia Baru
TVNZ
🇳🇮 Nikaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Makedonia Utara
Arena Sport
🇳🇴 Norwegia
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Peru
América Televisión
🇵🇭 Filipina
Grup Aleph
🇵🇱 Polandia
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Rumania
Antena
🇷🇺 Rusia
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbia
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapura
Mediacorp
🇸🇰 Slovakia
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovenia
Arena Sport
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC | SportyTV
🌏 Amerika Selatan
DSports | Disney+
🇰🇷 Korea Selatan
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Spanyol
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Afrika Sub-Sahara
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Swedia
SVT | TV4
🇨🇭 Swiss
SRG SSR
🇹🇼 Taiwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tajikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Turki
TRT
🇹🇲 Turkmenistan
Olahraga Turkmenistan
🇺🇦 Ukraina
MEGOGO
🇬🇧 Inggris
BBC | ITV
🇺🇸 Amerika Serikat
Fox Sports (Bahasa Inggris) | Telemundo (Bahasa Spanyol)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Uzbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
Stasiun TV mana yang menayangkan pertandingan Piala Dunia FIFA di Brasil?
Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjuangan Seleção menuju kejayaan dapat menonton siaran langsung di TV Globo, stasiun televisi gratis utama di negara tersebut.
