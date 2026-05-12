Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Di mana bisa menonton pertandingan Austria di Piala Dunia FIFA 2026 hari ini? Pertandingan berikutnya, waktu kick-off, saluran TV, dan siaran langsung online

Para penggemar di Austria dapat menonton pertandingan ini secara gratis melalui jaringan televisi ORF atau ServusTV serta platform streaming masing-masing. Sementara itu, pemirsa di Yordania dapat menyaksikan pertandingan ini melalui saluran televisi premium beIN Sports atau aplikasi streaming beIN Sports Connect.

Untuk menonton dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Austria untuk menonton pertandingan secara gratis di ORF. Atau, Anda dapat menyambungkan ke server di wilayah MENA untuk menonton melalui beIN Sports Connect, meskipun metode ini memerlukan langganan regional berbayar.



Apa pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 Austria berikutnya?

Kembalinya Austria yang sangat dinantikan ke panggung global dimulai dengan pertandingan pembuka melawan Yordania pada 16 Juni 2026 (waktu setempat), di Levi's Stadium di Santa Clara, California. Pertandingan ini merupakan momen bersejarah bagi kedua negara: ini menandai penampilan pertama Austria di Piala Dunia dalam 28 tahun dan menjadi debut mutlak Yordania di Piala Dunia.


Lawan

Yordania

Tanggal

Selasa, 16 Juni 2026

Kick-off

21:00 PDT (Waktu Lokal) / 06:00 CEST (Austria)

Stadion

Levi's Stadium (Stadion San Francisco Bay Area)

Kota

Santa Clara, California (AS)


Memasuki turnamen sebagai runner-up Piala Asia AFC 2024, Yordania bukanlah lawan yang bisa diremehkan, meskipun para pembuat odds saat ini lebih menjagokan tim Austria asuhan Ralf Rangnick yang berpengalaman untuk meraih tiga poin. Dengan jadwal Grup J yang sulit, termasuk pertandingan melawan juara bertahan Argentina hanya enam hari kemudian, pertandingan ini adalah "harus dimenangkan" bagi Austria jika mereka ingin mengamankan posisi dua besar dan melaju ke babak gugur.

Jadwal Lengkap Austria di Piala Dunia FIFA 2026

Tanggal

Pertandingan

Lokasi

16 Juni 2026

Austria vs. Yordania

Levi's Stadium (Santa Clara, CA)

22 Juni 2026

Argentina vs. Austria

AT&T Stadium (Arlington, TX)

27 Juni 2026

Aljazair vs. Austria

Stadion Arrowhead (Kansas City, MO)

VPN Terbaik untuk Menonton Tim Nasional Austria di Piala Dunia FIFA 2026

Untuk menonton Tim Nasional Austria, pada dasarnya Anda perlu "secara virtual" memindahkan lokasi Anda ke negara yang menyiarkan pertandingan tersebut secara gratis atau melalui saluran pilihan. Berikut cara melakukannya:

  Pilih VPN Berkecepatan Tinggi: Rekomendasi teratas untuk tahun 2026 termasuk ExpressVPN dan NordVPN
  • Instal Aplikasinya: Unduh perangkat lunak VPN ke perangkat Anda (Laptop, Ponsel, atau Smart TV)
  • Hubungkan ke Server Strategis
  • Buka Layanan Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar.
  • Mulai Pertandingan: Cari "FIFA World Cup" dan nikmati pertandingan Austria secara langsung!

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjuangan Austria menuju kejayaan dapat menonton siaran langsung gratis di ORF dan ServusTV.



Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia

🌍 Negara / Wilayah

📺 Stasiun TV

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Aljazair

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australia

SBS

🇦🇹 Austria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaijan

İTV

🇧🇪 Belgia

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇰🇭 Kamboja

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Chili

Chilevisión

🇨🇳 Tiongkok

CMG

🇨🇴 Kolombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Kroasia

HRT

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT | TV Nova

🇩🇰 Denmark

DR | TV2

🇪🇨 Ekuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonia

TV3

🇫🇯 Fiji

FBC

🇫🇮 Finlandia

Yle | MTV3

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Jerman

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Yunani

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hongaria

MTVA

🇮🇸 Islandia

RÚV

🇮🇩 Indonesia

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italia

RAI | DAZN

🇯🇵 Jepang

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakhstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirgistan

KTRK

🇱🇻 Latvia

TV3 Latvia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituania

TV3 Lituania

🇱🇺 Luksemburg

VRT | RTBF

🇲🇴 Makau

TDM

🇲🇻 Maladewa

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Meksiko

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN Sports

🇲🇳 Mongolia

EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Belanda

NOS

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ

🇳🇮 Nikaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Makedonia Utara

Arena Sport

🇳🇴 Norwegia

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

América Televisión

🇵🇭 Filipina

Aleph Group

🇵🇱 Polandia

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumania

Antena

🇷🇺 Rusia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapura

Mediacorp

🇸🇰 Slovakia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovenia

Arena Sport

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC | SportyTV

🌏 Amerika Selatan

DSports | Disney+

🇰🇷 Korea Selatan

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spanyol

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Afrika Sub-Sahara

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Swedia

SVT | TV4

🇨🇭 Swiss

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tajikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Turki

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Olahraga Turkmenistan

🇺🇦 Ukraina

MEGOGO

🇬🇧 Inggris

BBC | ITV

🇺🇸 Amerika Serikat

Fox Sports (Bahasa Inggris) | Telemundo (Bahasa Spanyol)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV



