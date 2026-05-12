



Para penggemar di Austria dapat menonton pertandingan ini secara gratis melalui jaringan televisi ORF atau ServusTV serta platform streaming masing-masing. Sementara itu, pemirsa di Yordania dapat menyaksikan pertandingan ini melalui saluran televisi premium beIN Sports atau aplikasi streaming beIN Sports Connect.

Untuk menonton dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Austria untuk menonton pertandingan secara gratis di ORF. Atau, Anda dapat menyambungkan ke server di wilayah MENA untuk menonton melalui beIN Sports Connect, meskipun metode ini memerlukan langganan regional berbayar.









Apa pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 Austria berikutnya?

Kembalinya Austria yang sangat dinantikan ke panggung global dimulai dengan pertandingan pembuka melawan Yordania pada 16 Juni 2026 (waktu setempat), di Levi's Stadium di Santa Clara, California. Pertandingan ini merupakan momen bersejarah bagi kedua negara: ini menandai penampilan pertama Austria di Piala Dunia dalam 28 tahun dan menjadi debut mutlak Yordania di Piala Dunia.





Lawan Yordania Tanggal Selasa, 16 Juni 2026 Kick-off 21:00 PDT (Waktu Lokal) / 06:00 CEST (Austria) Stadion Levi's Stadium (Stadion San Francisco Bay Area) Kota Santa Clara, California (AS)





Memasuki turnamen sebagai runner-up Piala Asia AFC 2024, Yordania bukanlah lawan yang bisa diremehkan, meskipun para pembuat odds saat ini lebih menjagokan tim Austria asuhan Ralf Rangnick yang berpengalaman untuk meraih tiga poin. Dengan jadwal Grup J yang sulit, termasuk pertandingan melawan juara bertahan Argentina hanya enam hari kemudian, pertandingan ini adalah "harus dimenangkan" bagi Austria jika mereka ingin mengamankan posisi dua besar dan melaju ke babak gugur.

Jadwal Lengkap Austria di Piala Dunia FIFA 2026

Tanggal Pertandingan Lokasi 16 Juni 2026 Austria vs. Yordania Levi's Stadium (Santa Clara, CA) 22 Juni 2026 Argentina vs. Austria AT&T Stadium (Arlington, TX) 27 Juni 2026 Aljazair vs. Austria Stadion Arrowhead (Kansas City, MO)

VPN Terbaik untuk Menonton Tim Nasional Austria di Piala Dunia FIFA 2026

Untuk menonton Tim Nasional Austria, pada dasarnya Anda perlu "secara virtual" memindahkan lokasi Anda ke negara yang menyiarkan pertandingan tersebut secara gratis atau melalui saluran pilihan. Berikut cara melakukannya:

Pilih VPN Berkecepatan Tinggi: Rekomendasi teratas untuk tahun 2026 termasuk ExpressVPN dan NordVPN

Instal Aplikasinya: Unduh perangkat lunak VPN ke perangkat Anda (Laptop, Ponsel, atau Smart TV)

Hubungkan ke Server Strategis

Buka Layanan Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar.

Mulai Pertandingan: Cari "FIFA World Cup" dan nikmati pertandingan Austria secara langsung!

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjuangan Austria menuju kejayaan dapat menonton siaran langsung gratis di ORF dan ServusTV.









Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia

🌍 Negara / Wilayah 📺 Stasiun TV 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Aljazair ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaijan İTV 🇧🇪 Belgia VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Kamboja Hang Meas 🇨🇦 Kanada Bell Media 🇨🇱 Chili Chilevisión 🇨🇳 Tiongkok CMG 🇨🇴 Kolombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Kosta Rika Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Kroasia HRT 🇨🇾 Siprus Sigma TV 🇨🇿 Republik Ceko ČT | TV Nova 🇩🇰 Denmark DR | TV2 🇪🇨 Ekuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Fiji FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Prancis M6 | beIN Sports 🇩🇪 Jerman ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Yunani ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hongaria MTVA 🇮🇸 Islandia RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlandia RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Jepang NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakhstan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirgistan KTRK 🇱🇻 Latvia TV3 Latvia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Luksemburg VRT | RTBF 🇲🇴 Makau TDM 🇲🇻 Maladewa Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauritius MBC 🇲🇽 Meksiko TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Belanda NOS 🇳🇿 Selandia Baru TVNZ 🇳🇮 Nikaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Makedonia Utara Arena Sport 🇳🇴 Norwegia NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Peru América Televisión 🇵🇭 Filipina Aleph Group 🇵🇱 Polandia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Rumania Antena 🇷🇺 Rusia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapura Mediacorp 🇸🇰 Slovakia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovenia Arena Sport 🇿🇦 Afrika Selatan SABC | SportyTV 🌏 Amerika Selatan DSports | Disney+ 🇰🇷 Korea Selatan JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Spanyol RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Afrika Sub-Sahara New World TV | SuperSport 🇸🇪 Swedia SVT | TV4 🇨🇭 Swiss SRG SSR 🇹🇼 Taiwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tajikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor-Leste ETO 🇹🇷 Turki TRT 🇹🇲 Turkmenistan Olahraga Turkmenistan 🇺🇦 Ukraina MEGOGO 🇬🇧 Inggris BBC | ITV 🇺🇸 Amerika Serikat Fox Sports (Bahasa Inggris) | Telemundo (Bahasa Spanyol) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistan Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV









Pilihan Para Pelancong: Streaming dengan Saily eSIM

Saily adalah layanan eSIM untuk perjalanan (dikembangkan oleh para ahli di Nord Security) yang memungkinkan Anda mengunduh paket data digital langsung ke ponsel Anda. Layanan ini sangat berguna untuk Piala Dunia 2026 karena memastikan Anda memiliki bandwidth berkecepatan tinggi yang diperlukan untuk streaming langsung 4K atau HD tanpa lag.

Unduh Aplikasinya : Dapatkan aplikasi Saily dari App Store atau Google Play.

Pilih Paket Anda: Pilih negara tempat Anda berada (misalnya, Amerika Serikat untuk turnamen ini) dan pilih paket data. Untuk streaming pertandingan berdurasi 90 menit, disarankan menggunakan paket 10GB atau 20GB .

Pasang eSIM: Ikuti panduan pemasangan satu ketukan di dalam aplikasi. Tidak diperlukan kartu SIM fisik atau "klip kertas".

Aktifkan & Streaming: Setelah Anda tiba atau membutuhkan data, aktifkan paket tersebut. Anda kemudian dapat membuka aplikasi streaming dan menonton pertandingan menggunakan koneksi seluler berkecepatan tinggi yang khusus.



