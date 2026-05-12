Para penggemar di Austria dapat menonton pertandingan ini secara gratis melalui jaringan televisi ORF atau ServusTV serta platform streaming masing-masing. Sementara itu, pemirsa di Yordania dapat menyaksikan pertandingan ini melalui saluran televisi premium beIN Sports atau aplikasi streaming beIN Sports Connect.
Untuk menonton dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Austria untuk menonton pertandingan secara gratis di ORF. Atau, Anda dapat menyambungkan ke server di wilayah MENA untuk menonton melalui beIN Sports Connect, meskipun metode ini memerlukan langganan regional berbayar.
Apa pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 Austria berikutnya?
Kembalinya Austria yang sangat dinantikan ke panggung global dimulai dengan pertandingan pembuka melawan Yordania pada 16 Juni 2026 (waktu setempat), di Levi's Stadium di Santa Clara, California. Pertandingan ini merupakan momen bersejarah bagi kedua negara: ini menandai penampilan pertama Austria di Piala Dunia dalam 28 tahun dan menjadi debut mutlak Yordania di Piala Dunia.
Lawan
Yordania
Tanggal
Selasa, 16 Juni 2026
Kick-off
21:00 PDT (Waktu Lokal) / 06:00 CEST (Austria)
Stadion
Levi's Stadium (Stadion San Francisco Bay Area)
Kota
Santa Clara, California (AS)
Memasuki turnamen sebagai runner-up Piala Asia AFC 2024, Yordania bukanlah lawan yang bisa diremehkan, meskipun para pembuat odds saat ini lebih menjagokan tim Austria asuhan Ralf Rangnick yang berpengalaman untuk meraih tiga poin. Dengan jadwal Grup J yang sulit, termasuk pertandingan melawan juara bertahan Argentina hanya enam hari kemudian, pertandingan ini adalah "harus dimenangkan" bagi Austria jika mereka ingin mengamankan posisi dua besar dan melaju ke babak gugur.
Jadwal Lengkap Austria di Piala Dunia FIFA 2026
Tanggal
Pertandingan
Lokasi
16 Juni 2026
Austria vs. Yordania
Levi's Stadium (Santa Clara, CA)
22 Juni 2026
Argentina vs. Austria
AT&T Stadium (Arlington, TX)
27 Juni 2026
Aljazair vs. Austria
Stadion Arrowhead (Kansas City, MO)
VPN Terbaik untuk Menonton Tim Nasional Austria di Piala Dunia FIFA 2026
Untuk menonton Tim Nasional Austria, pada dasarnya Anda perlu "secara virtual" memindahkan lokasi Anda ke negara yang menyiarkan pertandingan tersebut secara gratis atau melalui saluran pilihan. Berikut cara melakukannya:
- Pilih VPN Berkecepatan Tinggi: Rekomendasi teratas untuk tahun 2026 termasuk ExpressVPNdanNordVPN
- Instal Aplikasinya: Unduh perangkat lunak VPN ke perangkat Anda (Laptop, Ponsel, atau Smart TV)
- Hubungkan ke Server Strategis
- Buka Layanan Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar.
- Mulai Pertandingan: Cari "FIFA World Cup" dan nikmati pertandingan Austria secara langsung!
Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjuangan Austria menuju kejayaan dapat menonton siaran langsung gratis di ORF dan ServusTV.
Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia
🌍 Negara / Wilayah
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albania
TV Klan
🇩🇿 Aljazair
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentina
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australia
SBS
🇦🇹 Austria
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaijan
İTV
🇧🇪 Belgia
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
Arena Sport
🇧🇷 Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaria
BNT
🇰🇭 Kamboja
Hang Meas
🇨🇦 Kanada
Bell Media
🇨🇱 Chili
Chilevisión
🇨🇳 Tiongkok
CMG
🇨🇴 Kolombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Kroasia
HRT
🇨🇾 Siprus
Sigma TV
🇨🇿 Republik Ceko
ČT | TV Nova
🇩🇰 Denmark
DR | TV2
🇪🇨 Ekuador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonia
TV3
🇫🇯 Fiji
FBC
🇫🇮 Finlandia
Yle | MTV3
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Jerman
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Yunani
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hongaria
MTVA
🇮🇸 Islandia
RÚV
🇮🇩 Indonesia
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irlandia
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Italia
RAI | DAZN
🇯🇵 Jepang
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakhstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirgistan
KTRK
🇱🇻 Latvia
TV3 Latvia
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Lituania
TV3 Lituania
🇱🇺 Luksemburg
VRT | RTBF
🇲🇴 Makau
TDM
🇲🇻 Maladewa
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauritius
MBC
🇲🇽 Meksiko
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
beIN Sports
🇲🇳 Mongolia
EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Belanda
NOS
🇳🇿 Selandia Baru
TVNZ
🇳🇮 Nikaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Makedonia Utara
Arena Sport
🇳🇴 Norwegia
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Peru
América Televisión
🇵🇭 Filipina
Aleph Group
🇵🇱 Polandia
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Rumania
Antena
🇷🇺 Rusia
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbia
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapura
Mediacorp
🇸🇰 Slovakia
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovenia
Arena Sport
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC | SportyTV
🌏 Amerika Selatan
DSports | Disney+
🇰🇷 Korea Selatan
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Spanyol
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Afrika Sub-Sahara
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Swedia
SVT | TV4
🇨🇭 Swiss
SRG SSR
🇹🇼 Taiwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tajikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Turki
TRT
🇹🇲 Turkmenistan
Olahraga Turkmenistan
🇺🇦 Ukraina
MEGOGO
🇬🇧 Inggris
BBC | ITV
🇺🇸 Amerika Serikat
Fox Sports (Bahasa Inggris) | Telemundo (Bahasa Spanyol)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Uzbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
