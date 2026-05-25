Di mana bisa menonton pertandingan Arab Saudi di Piala Dunia FIFA 2026 hari ini? Pertandingan berikutnya, waktu kick-off, saluran TV, dan siaran langsung online





Untuk menonton pertandingan di luar negara asal siarannya, Anda dapat melewati pembatasan geografis dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), seperti ExpressVPN.

Bagaimana cara menggunakan VPN?

1. Daftarkan diri Anda ke layanan VPN yang andal seperti ExpressVPN, NordVPN, atau Surfshark, lalu instal aplikasinya di perangkat Anda.

2. Hubungkan ke server yang berlokasi di negara tempat platform streaming pilihan Anda berada.

3. Masuk dan tonton. Cari siaran langsungnya, lalu tekan tombol putar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Hindari VPN gratis. Mereka tidak memiliki kecepatan dan kemampuan membuka blokir yang diperlukan untuk siaran langsung olahraga.

2. Jika Anda menggunakan komputer, buka browser dalam mode "Incognito" atau "Private" agar situs streaming tidak dapat membaca cookie lama Anda.

3. Melewati pembatasan geografis melanggar Ketentuan Layanan beberapa platform streaming.

Di Arab Saudi, pertandingan ini akan disiarkan di beIN SPORTS. Sebagai pemegang hak siar eksklusif turnamen untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), beIN akan menyiarkan secara langsung melalui saluran khusus beIN SPORTS MAX dan akan menayangkan pertandingan secara langsung melalui aplikasi beIN CONNECT. Sementara itu, di Uruguay, penggemar dapat menonton pertandingan secara langsung dan gratis di stasiun televisi publik nasional, Canal 5, atau menontonnya melalui platform digital publik Antel TV. Liputan TV berbayar yang komprehensif untuk seluruh 104 pertandingan turnamen juga tersedia di Uruguay melalui DirecTV Sports (DSports) dan aplikasi streamingnya, DGO.

Apa pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 Arab Saudi berikutnya?

Pertandingan pembuka fase grup Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Arab Saudi melawan Uruguay akan digelar di Stadion Miami yang ikonik. Karena ini merupakan laga pembuka turnamen yang sangat dinantikan oleh Green Falcons melawan raksasa Amerika Selatan yang legendaris, pertandingan ini akan disiarkan secara luas baik di saluran televisi gratis maupun platform berbayar.

Detail Informasi Lawan Uruguay Tanggal Senin, 15 Juni 2026 Waktu Kick-Off 18.00 (Waktu Lokal) / 23.00 (BST) Stadion Miami Stadium (Hard Rock Stadium) Kota Miami Gardens, Florida, AS

Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia

Stasiun TV mana yang menayangkan Piala Dunia FIFA di Arab Saudi?

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia, saksikan melalui beIN Sports.

