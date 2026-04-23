Negara / Wilayah Stasiun Penyiaran

Afghanistan ATN

Albania TV Klan

Aljazair ENTV

Andorra RTVE | M6 | DAZN

Argentina Telefe | TV Pública

Australia SBS

Austria ORF | ServusTV

Azerbaijan İTV

Belgia VRT | RTBF

Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

Bosnia dan Herzegovina Arena Sport

Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

Bulgaria BNT

Kamboja Hang Meas

Kanada Bell Media

Chile Chilevisión

China CMG

Kolombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

Kosta Rika Teletica | Tigo Sports

Kroasia HRT

Siprus Sigma TV

Ceko ČT | TV Nova

Denmark DR | TV2

Ekuador Teleamazonas

El Salvador TCS | Tigo Sports

Estonia TV3

Fiji FBC

Finlandia Yle | MTV3

Prancis M6 | beIN Sports

Jerman ARD | ZDF | Magenta Sport

Yunani ERT

Guatemala Albavisión | Tigo Sports

Honduras Televicentro | Tigo Sports

Hong Kong PCCW

Hungaria MTVA

Islandia RÚV

Indonesia TVRI | RRI

Iran IRIB TV3

Irlandia RTÉ

Israel KAN | Charlton

Italia RAI | DAZN

Jepang NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

Kazakhstan QAZTRK

Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport

Kirgistan KTRK

Latvia TV3 Latvia

Liechtenstein SRG SSR

Lithuania TV3 Lituania

Luxembourg VRT | RTBF

Lithuania TDM

Maldives Medianet

Malta PBS

Mauritius MBC

Meksiko TelevisaUnivision | TV Azteca

Timur Tengah dan Afrika Utara beIN Sports

Mongolia EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

Montenegro Arena Sport | RTCG

Nepal Acepro Media | Prime TV

Belanda NOS

Selandia Baru TVNZ

Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports

Makedonia Utara Arena Sport

Norwegia NRK | TV2

Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports

Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports

Peru América Televisión

Filipina Aleph Group

Polandia TVP

Portugal Sport TV | LiveModeTV

Rumania Antena

Rusia Match TV

San Marino RAI | DAZN

Serbia RTS | Arena Sport

Singapura Mediacorp

Slovakia STVR | TV JOJ

Slovenia Arena Sport

Afrika Selatan SABC | SportyTV

Amerika Selatan DSports | Disney+

Korea Selatan JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

Spanyol RTVE | Mediapro | DAZN

Afrika Sub-Sahara New World TV | SuperSport

Swedia SVT | TV4

Swiss SRG SSR

Taiwan ELTA | EBC | TTV

Tajikistan Varzish TV | TV Football

Timor-Leste ETO

Turki TRT

Turkmenistan Olahraga Turkmenistan

Ukraina MEGOGO

Inggris BBC | ITV

Amerika Serikat Fox Sports (Bahasa Inggris) | Telemundo (Bahasa Spanyol)

Uruguay Canal 5 | Antel TV

Uzbekistan Zo'r TV

Venezuela Televen