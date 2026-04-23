Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
World Cup
team-logoArgentina
GEHA Field at Arrowhead Stadium
team-logoAlgeria
Neil Bennett

Diterjemahkan oleh

Di mana bisa menonton pertandingan Aljazair di Piala Dunia FIFA 2026 hari ini? Siaran langsung & saluran TV untuk pertandingan mendatang

Antusiasme semakin memuncak seiring Les Fennecs bersiap menghadapi grup J yang penuh tantangan, yang terdiri dari Argentina, Yordania, dan Austria.

Negara / Wilayah

Stasiun Penyiaran

Afghanistan

ATN

Albania

TV Klan

Aljazair

ENTV

Andorra

RTVE | M6 | DAZN

Argentina

Telefe | TV Pública

Australia

SBS

Austria

ORF | ServusTV

Azerbaijan

İTV

Belgia

VRT | RTBF

Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

Bosnia dan Herzegovina

Arena Sport

Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

Bulgaria

BNT

Kamboja

Hang Meas

Kanada

Bell Media

Chile

Chilevisión

China

CMG

Kolombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

Kosta Rika

Teletica | Tigo Sports

Kroasia

HRT

Siprus

Sigma TV

Ceko

ČT | TV Nova

Denmark

DR | TV2

Ekuador

Teleamazonas

El Salvador

TCS | Tigo Sports

Estonia

TV3

Fiji

FBC

Finlandia

Yle | MTV3

Prancis

M6 | beIN Sports

Jerman

ARD | ZDF | Magenta Sport

Yunani

ERT

Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

Honduras

Televicentro | Tigo Sports

Hong Kong

PCCW

Hungaria

MTVA

Islandia

RÚV

Indonesia

TVRI | RRI

Iran

IRIB TV3

Irlandia

RTÉ

Israel

KAN | Charlton

Italia

RAI | DAZN

Jepang

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

Kazakhstan

QAZTRK

Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

Kirgistan

KTRK

Latvia

TV3 Latvia

Liechtenstein

SRG SSR

Lithuania

TV3 Lituania

Luxembourg

VRT | RTBF

Lithuania

TDM

Maldives

Medianet

Malta

PBS

Mauritius

MBC

Meksiko

TelevisaUnivision | TV Azteca

Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN Sports

Mongolia

EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

Montenegro

Arena Sport | RTCG

Nepal

Acepro Media | Prime TV

Belanda

NOS

Selandia Baru

TVNZ

Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

Makedonia Utara

Arena Sport

Norwegia

NRK | TV2

Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

Peru

América Televisión

Filipina

Aleph Group

Polandia

TVP

Portugal

Sport TV | LiveModeTV

Rumania

Antena

Rusia

Match TV

San Marino

RAI | DAZN

Serbia

RTS | Arena Sport

Singapura

Mediacorp

Slovakia

STVR | TV JOJ

Slovenia

Arena Sport

Afrika Selatan

SABC | SportyTV

Amerika Selatan

DSports | Disney+

Korea Selatan

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

Spanyol

RTVE | Mediapro | DAZN

Afrika Sub-Sahara

New World TV | SuperSport

Swedia

SVT | TV4

Swiss

SRG SSR

Taiwan

ELTA | EBC | TTV

Tajikistan

Varzish TV | TV Football

Timor-Leste

ETO

Turki

TRT

Turkmenistan

Olahraga Turkmenistan

Ukraina

MEGOGO

Inggris

BBC | ITV

Amerika Serikat

Fox Sports (Bahasa Inggris) | Telemundo (Bahasa Spanyol)

Uruguay

Canal 5 | Antel TV

Uzbekistan

Zo'r TV

Venezuela

Televen

Vietnam

VTV

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjuangan Riyad Mahrez dan Mohamed Amoura menuju kejayaan dapat menontonnya melalui ENTV dan beIN Sports di Aljazair.

Kapan pertandingan Aljazair berikutnya?

crest
World Cup - Grp. J
GEHA Field at Arrowhead Stadium

VPN terbaik dan siaran gratis untuk menonton Aljazair di Piala Dunia FIFA 2026

Untuk menonton Tim Nasional Aljazair, pada dasarnya Anda perlu "secara virtual" memindahkan lokasi Anda ke negara yang menawarkan siaran gratis atau siaran pilihan. Berikut cara melakukannya:

  • Pilih VPN Berkecepatan Tinggi: Rekomendasi teratas untuk tahun 2026 meliputi ExpressVPN, NordVPN, dan Surfshark
  • Instal Aplikasi: Unduh perangkat lunak VPN ke perangkat Anda (Laptop, Ponsel, atau Smart TV)
  • Hubungkan ke Server Strategis
  • Buka Layanan Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar.
  • Mulai Pertandingan: Cari "FIFA World Cup" dan nikmati pertandingan Aljazair secara langsung!
