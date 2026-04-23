Negara / Wilayah
Stasiun Penyiaran
Afghanistan
ATN
Albania
TV Klan
Aljazair
ENTV
Andorra
RTVE | M6 | DAZN
Argentina
Telefe | TV Pública
Australia
SBS
Austria
ORF | ServusTV
Azerbaijan
İTV
Belgia
VRT | RTBF
Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
Bosnia dan Herzegovina
Arena Sport
Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
Bulgaria
BNT
Kamboja
Hang Meas
Kanada
Bell Media
Chile
Chilevisión
China
CMG
Kolombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
Kosta Rika
Teletica | Tigo Sports
Kroasia
HRT
Siprus
Sigma TV
Ceko
ČT | TV Nova
Denmark
DR | TV2
Ekuador
Teleamazonas
El Salvador
TCS | Tigo Sports
Estonia
TV3
Fiji
FBC
Finlandia
Yle | MTV3
Prancis
M6 | beIN Sports
Jerman
ARD | ZDF | Magenta Sport
Yunani
ERT
Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
Honduras
Televicentro | Tigo Sports
Hong Kong
PCCW
Hungaria
MTVA
Islandia
RÚV
Indonesia
TVRI | RRI
Iran
IRIB TV3
Irlandia
RTÉ
Israel
KAN | Charlton
Italia
RAI | DAZN
Jepang
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
Kazakhstan
QAZTRK
Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
Kirgistan
KTRK
Latvia
TV3 Latvia
Liechtenstein
SRG SSR
Lithuania
TV3 Lituania
Luxembourg
VRT | RTBF
Lithuania
TDM
Maldives
Medianet
Malta
PBS
Mauritius
MBC
Meksiko
TelevisaUnivision | TV Azteca
Timur Tengah dan Afrika Utara
beIN Sports
Mongolia
EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
Montenegro
Arena Sport | RTCG
Nepal
Acepro Media | Prime TV
Belanda
NOS
Selandia Baru
TVNZ
Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
Makedonia Utara
Arena Sport
Norwegia
NRK | TV2
Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
Peru
América Televisión
Filipina
Aleph Group
Polandia
TVP
Portugal
Sport TV | LiveModeTV
Rumania
Antena
Rusia
Match TV
San Marino
RAI | DAZN
Serbia
RTS | Arena Sport
Singapura
Mediacorp
Slovakia
STVR | TV JOJ
Slovenia
Arena Sport
Afrika Selatan
SABC | SportyTV
Amerika Selatan
DSports | Disney+
Korea Selatan
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
Spanyol
RTVE | Mediapro | DAZN
Afrika Sub-Sahara
New World TV | SuperSport
Swedia
SVT | TV4
Swiss
SRG SSR
Taiwan
ELTA | EBC | TTV
Tajikistan
Varzish TV | TV Football
Timor-Leste
ETO
Turki
TRT
Turkmenistan
Olahraga Turkmenistan
Ukraina
MEGOGO
Inggris
BBC | ITV
Amerika Serikat
Fox Sports (Bahasa Inggris) | Telemundo (Bahasa Spanyol)
Uruguay
Canal 5 | Antel TV
Uzbekistan
Zo'r TV
Venezuela
Televen
Vietnam
VTV
Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjuangan Riyad Mahrez dan Mohamed Amoura menuju kejayaan dapat menontonnya melalui ENTV dan beIN Sports di Aljazair.
Kapan pertandingan Aljazair berikutnya?
