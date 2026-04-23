Lembaga penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 di seluruh dunia

🌍 Negara / Wilayah 📺 Stasiun TV 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Aljazair ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaijan İTV 🇧🇪 Belgia VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Kamboja Hang Meas 🇨🇦 Kanada Bell Media 🇨🇱 Chili Chilevisión 🇨🇳 Tiongkok CMG 🇨🇴 Kolombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Kosta Rika Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Kroasia HRT 🇨🇾 Siprus Sigma TV 🇨🇿 Republik Ceko ČT | TV Nova 🇩🇰 Denmark DR | TV2 🇪🇨 Ekuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Fiji FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Prancis M6 | beIN Sports 🇩🇪 Jerman ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Yunani ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hongaria MTVA 🇮🇸 Islandia RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlandia RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Jepang NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakhstan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirgistan KTRK 🇱🇻 Latvia TV3 Latvia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Luksemburg VRT | RTBF 🇲🇴 Makau TDM 🇲🇻 Maladewa Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauritius MBC 🇲🇽 Meksiko TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Belanda NOS 🇳🇿 Selandia Baru TVNZ 🇳🇮 Nikaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Makedonia Utara Arena Sport 🇳🇴 Norwegia NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Peru América Televisión 🇵🇭 Filipina Grup Aleph 🇵🇱 Polandia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Rumania Antena 🇷🇺 Rusia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapura Mediacorp 🇸🇰 Slovakia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovenia Arena Sport 🇿🇦 Afrika Selatan SABC | SportyTV 🌏 Amerika Selatan DSports | Disney+ 🇰🇷 Korea Selatan JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Spanyol RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Afrika Sub-Sahara New World TV | SuperSport 🇸🇪 Swedia SVT | TV4 🇨🇭 Swiss SRG SSR 🇹🇼 Taiwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tajikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor-Leste ETO 🇹🇷 Turki TRT 🇹🇲 Turkmenistan Olahraga Turkmenistan 🇺🇦 Ukraina MEGOGO 🇬🇧 Inggris BBC | ITV 🇺🇸 Amerika Serikat Fox Sports (Bahasa Inggris) | Telemundo (Bahasa Spanyol) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistan Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV





BACA LEBIH LANJUT: Seragam Timnas Aljazair untuk Piala Dunia FIFA 2026: Seragam kandang, tandang, tanggal rilis, dan harga

Stasiun TV mana yang menayangkan pertandingan Piala Dunia FIFA di Aljazair?

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjuangan Riyad Mahrez dan Mohamed Amoura menuju kejayaan dapat menontonnya melalui ENTV dan beIN Sports di Aljazair.

