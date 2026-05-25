Di mana bisa menonton pertandingan Afrika Selatan di Piala Dunia FIFA 2026 hari ini? Saluran TV dan siaran langsung daring





Untuk menonton pertandingan di luar negara asal siarannya, Anda dapat melewati pembatasan geografis dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), seperti ExpressVPN.

Bagaimana cara menggunakan VPN?

1. Daftarkan diri Anda ke layanan VPN yang andal seperti ExpressVPN, NordVPN, atau Surfshark, lalu instal aplikasinya di perangkat Anda.

2. Hubungkan ke server yang berlokasi di negara tempat platform streaming pilihan Anda berada.

3. Masuk dan tonton. Cari siaran langsungnya, lalu tekan tombol putar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Hindari VPN gratis. Mereka tidak memiliki kecepatan dan kemampuan membuka blokir yang diperlukan untuk siaran langsung olahraga.

2. Jika Anda menggunakan komputer, buka browser dalam mode "Incognito" atau "Private" agar situs streaming tidak dapat membaca cookie lama Anda.

3. Melewati pembatasan geografis melanggar Ketentuan Layanan beberapa platform streaming.

Di Afrika Selatan, SABC(South African Broadcasting Corporation) adalah lembaga penyiaran publik resmi. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung dan gratis di SABC 1 atau SABC 3, serta di saluran SABC Sport dan platform streaming SABC Plus. Untuk liputan premium yang komprehensif, SuperSport juga akan menyiarkan pertandingan ini secara langsung melalui saluran sepak bola khusus di DStv, dengan streaming tersedia melalui aplikasi DStv Stream. Sementara itu, di Meksiko, pertandingan ini akan disiarkan secara gratis di TV Azteca (Azteca 7) dan Televisa (Canal 5 dan Las Estrellas), keduanya tersedia melalui antena digital standar, bersama dengan opsi streaming premium di ViX.

Apa pertandingan Afrika Selatan berikutnya di Piala Dunia FIFA 2026?

Pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan akan digelar di Estadio Azteca yang ikonik. Karena ini merupakan pertandingan pembuka yang sangat dinantikan oleh Bafana Bafana sekaligus pertandingan pembuka resmi turnamen tersebut, pertandingan ini akan disiarkan secara luas baik di saluran gratis maupun platform berbayar.

Detail Informasi Lawan Meksiko Tanggal Kamis, 11 Juni 2026 Waktu Kick-Off 19.00 (Waktu Lokal) / 20.00 (BST) Stadion Estadio Azteca (Stadion Kota Meksiko) Kota Kota Meksiko, Meksiko

Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Seluruh Dunia

Stasiun televisi mana yang menayangkan Piala Dunia FIFA di Afrika Selatan?

Bagi para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen perjalanan Afrika Selatan di Piala Dunia, saksikan melalui SABC dan SuperSport.

VPN terbaik dan siaran gratis untuk menonton Afrika Selatan di Piala Dunia FIFA 2026

Untuk menonton Tim Nasional Afrika Selatan, pada dasarnya Anda perlu "secara virtual" memindahkan lokasi Anda ke negara yang menawarkan siaran gratis atau siaran pilihan. Berikut cara melakukannya:

Pilih VPN Berkecepatan Tinggi: Rekomendasi teratas untuk tahun 2026 meliputi ExpressVPN, NordVPN, dan Surfshark Instal Aplikasinya: Unduh perangkat lunak VPN ke perangkat Anda (Laptop, Ponsel, atau Smart TV) Hubungkan ke Server Strategis Buka Layanan Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi penyiar. Mulai Pertandingan: Cari "Piala Dunia FIFA" dan nikmati pertandingan Afrika Selatan secara langsung!

Pilihan Para Pelancong: Streaming dengan Saily eSIM

Saily adalah layanan eSIM untuk perjalanan (yang dikembangkan oleh para ahli di Nord Security) yang memungkinkan Anda mengunduh paket data digital langsung ke ponsel Anda. Layanan ini sangat berguna untuk Piala Dunia 2026 karena memastikan Anda memiliki kecepatan internet tinggi yang diperlukan untuk menonton siaran langsung 4K atau HD tanpa lag.

Unduh Aplikasinya : Dapatkan aplikasi Saily dari App Store atau Google Play. Pilih Paket Anda: Pilih negara tempat Anda berada (misalnya, Amerika Serikat untuk turnamen ini) dan pilih paket data. Untuk streaming pertandingan berdurasi 90 menit, disarankan menggunakan paket10GB atau 20GB . Pasang eSIM: Ikuti panduan pemasangan satu ketukan di dalam aplikasi. Tidak diperlukan kartu SIM fisik atau "klip kertas". Aktifkan & Streaming: Setelah Anda tiba atau membutuhkan data, aktifkan paket tersebut. Anda kemudian dapat membuka aplikasi streaming dan menonton pertandingan menggunakan koneksi seluler berkecepatan tinggi yang khusus.



