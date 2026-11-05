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Europa League
team-logoNEC Nijmegen
Stadion De Goffert
team-logoOmonia Nicosia
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Di mana bisa menonton NEC vs Omonia Nicosia: saluran TV, siaran langsung online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia
NEC Nijmegen
Omonia Nicosia
Europa League

Panduan tempat menonton laga NEC melawan Omonia Nicosia, beserta kabar terbaru kedua tim.

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Europa League di TV

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Europa League - Pekan 4
Stadion De Goffert

Siaran NEC vs Omonia Nicosia: Saluran TV dan streaming langsung online

Pertandingan antara NEC dan Omonia Nicosia dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport dan Ziggo Go. Berikut pilihan untuk menyaksikan pertandingan melalui streaming atau TV.

Ziggo Go

Ziggo Go

Tonton di sini

Ziggo Sport

Ziggo Sport

Tonton di sini

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia

3-1-4-2
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Formasi
Omonia Nicosia crest
Omonia Nicosia
OMO
4-2-3-1
G. CrettazG. CrettazP. SchuursP. Schuursteam-logoG. BrasA. KaplanA. KaplanN. LebretonN. LebretonC. BischoffC. BischoffD. NejasmicD. NejasmicA. ThomasA. ThomasJ. MonteiroJ. MonteiroB. LinssenB. LinssenT. CheryT. CheryT. KaminskiT. KaminskiJ. DuverneJ. DuverneS. CoulibalyS. CoulibalyL. SatkaL. SatkaM. MayambelaM. MayambelaEwandroEwandroF. TanaseF. TanaseP. AndreouP. AndreouJ. MontnorJ. MontnorM. MaricM. MaricL. DionyL. Diony
Omonia Nicosia crest
Omonia Nicosia
OMO
3-1-4-2
NEC Nijmegen

Susunan Pemain Utama

Omonia Nicosia

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Schreuder
  • H. Berg

Dick Schreuder mempersiapkan NEC untuk pertandingan Europa League ini. Saat ini belum tersedia informasi resmi mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah. Informasi lebih lanjut diperkirakan akan muncul menjelang pertandingan.

Situasi serupa berlaku bagi Omonia Nicosia: pelatih Henning Berg belum mengumumkan skuadnya dan belum ada pemain absen yang terkonfirmasi. Informasi terbaru akan ditambahkan begitu kedua klub merilis kabar tim.

Performa terkini

NEC

NEC - Performa

LES
S1-1
SIT
S2-2
DZG
M2-4
GRO
S2-2
HEE
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
OMO

OMO - Performa

CEL
M0-3
ONI
S2-2
BEN
K1-4
AEK
K2-0
AEL
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Performa NEC naik turun, dengan dua hasil imbang, satu kemenangan, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar berakhir dengan kekalahan 1-0 dari sc Heerenveen di Eredivisie. Kemenangan tandang atas Dinamo Zagreb (2-4) menjadi hasil terbaik dalam rangkaian tersebut. Dalam lima laga, NEC mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali.

Omonia Nicosia menunjukkan pola serupa: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir, kemenangan kandang atas AEL Limassol (2-0), memberi dorongan positif bagi tim. Kekalahan telak 1-4 di kandang dari Benfica dalam Europa League menggambarkan kerentanan tim asal Siprus itu di level tertinggi. Omonia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan.

Rekor pertemuan

Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara NEC dan Omonia Nicosia. Pertandingan Europa League ini menandai babak baru bagi kedua klub.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
S
M
M
M
2
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
3
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
430182+69
K
M
M
M
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
430164+29
M
K
M
M
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
421193+67
M
M
S
K
9
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
10
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
11
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
421163+37
M
K
S
M
12
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
13
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
M
M
K
K
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
M
M
K
K
16
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
17
LyonLyonOL
420257-26
K
K
M
M
18
LevskiLevskiLES
41213305
S
M
S
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
K
S
K
M
20
AC MilanAC MilanMIL
411245-14
S
K
M
K
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
S
K
M
K
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
24
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
411259-44
K
M
S
K
25
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
K
S
K
M
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
M
K
K
K
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
K
K
S
K
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Europa League, NEC menempati posisi ke-20, sedangkan Omonia Nicosia berada di peringkat ke-11.

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