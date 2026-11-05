Ingin mengakses layanan streaming langganan Anda dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Virtual Private Network (VPN) bisa membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Pilih VPN tepercaya. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya di perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital (alamat IP) Anda.

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital (alamat IP) Anda. Kunjungi penyiar resmi. Kunjungi situs web atau buka aplikasi streaming resmi dari saluran olahraga yang memegang hak siar.

Kunjungi situs web atau buka aplikasi streaming resmi dari saluran olahraga yang memegang hak siar. Masuk & temukan tayangan langsungnya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Europa League di TV

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 Stadion De Goffert

Siaran NEC vs Omonia Nicosia: Saluran TV dan streaming langsung online

Pertandingan antara NEC dan Omonia Nicosia dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport dan Ziggo Go. Berikut pilihan untuk menyaksikan pertandingan melalui streaming atau TV.

Kabar tim & skuad

Dick Schreuder mempersiapkan NEC untuk pertandingan Europa League ini. Saat ini belum tersedia informasi resmi mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah. Informasi lebih lanjut diperkirakan akan muncul menjelang pertandingan.

Situasi serupa berlaku bagi Omonia Nicosia: pelatih Henning Berg belum mengumumkan skuadnya dan belum ada pemain absen yang terkonfirmasi. Informasi terbaru akan ditambahkan begitu kedua klub merilis kabar tim.

Performa terkini

Performa NEC naik turun, dengan dua hasil imbang, satu kemenangan, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar berakhir dengan kekalahan 1-0 dari sc Heerenveen di Eredivisie. Kemenangan tandang atas Dinamo Zagreb (2-4) menjadi hasil terbaik dalam rangkaian tersebut. Dalam lima laga, NEC mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali.

Omonia Nicosia menunjukkan pola serupa: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir, kemenangan kandang atas AEL Limassol (2-0), memberi dorongan positif bagi tim. Kekalahan telak 1-4 di kandang dari Benfica dalam Europa League menggambarkan kerentanan tim asal Siprus itu di level tertinggi. Omonia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan.

Rekor pertemuan

Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara NEC dan Omonia Nicosia. Pertandingan Europa League ini menandai babak baru bagi kedua klub.

Klasemen

Di klasemen Europa League, NEC menempati posisi ke-20, sedangkan Omonia Nicosia berada di peringkat ke-11.