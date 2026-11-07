Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Eredivisie
team-logoFC Twente
De Grolsch Veste
team-logoAjax
Tonton di sini! Vidio
Didukung oleh

Di mana bisa menonton FC Twente vs Ajax: saluran TV, live streaming, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

FC Twente vs Ajax
FC Twente
Ajax
Eredivisie

Informasi tempat menyaksikan laga FC Twente melawan Ajax, beserta kabar terbaru kedua tim.

Ingin mengakses layanan streaming langganan Anda dengan lebih aman, atau mengaksesnya dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pemblokiran geografis? Virtual Private Network (VPN) bisa membantu.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Pilih VPN yang tepercaya. Pilih penyedia VPN yang tepercaya dan unduh aplikasinya di perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Kunjungi situs web atau buka aplikasi streaming resmi milik saluran olahraga yang memegang hak siar.
  • Masuk & temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!
crest
Eredivisie - Pekan 12
De Grolsch Veste

Siaran FC Twente vs Ajax: Saluran TV dan live streaming online

Pertandingan Eredivisie antara FC Twente dan Ajax dapat disaksikan secara langsung melalui ESPN via Ziggo, Canal+, dan Watch ESPN. Berikut pilihan yang tersedia untuk menonton pertandingan secara streaming.

ESPN via Ziggo

ESPN via Ziggo

Tonton di sini

Canal+

Canal+

Tonton di sini

Watch ESPN

Watch ESPN

Tonton di sini

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain FC Twente vs Ajax

4-3-3
FC Twente crest
FC Twente
TWE
Formasi
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
J. DrommelJ. DrommelR. NijstadR. NijstadA. AdelgaardA. AdelgaardB. van RooijB. van RooijR. PropperR. PropperY. TahaY. TahaT. van den BeltT. van den BeltR. ZerroukiR. ZerroukiD. RotsD. RotsW. WeghorstW. WeghorstS. OerjasaeterS. OerjasaeterM. ter StegenM. ter StegenO. WijndalO. WijndalA. BouwmanA. BouwmanY. BaasY. BaasL. RosaL. RosaJ. MokioJ. MokioY. BissoumaY. BissoumaO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. ArokodareD. KlaassenD. Klaassenteam-logoA. Ouazane
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
FC Twente

Susunan Pemain Utama

Ajax

Manajer

  • J. van den Brom
  • Michel

Pelatih FC Twente John van den Brom tidak bisa memainkan Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin, dan Filip Thorvaldsen karena cedera. Tidak ada pemain yang dilaporkan terkena skorsing; susunan pemain definitif akan dikonfirmasi menjelang sepak mula.

Pelatih Ajax Michel tidak dapat memainkan Julian Brandt, yang ditarik keluar pekan lalu karena cedera hamstring, serta Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen, dan Simon Adingra yang sudah lebih lama absen. Kabar terbaru mengenai susunan pemain Ajax diperkirakan muncul menjelang pertandingan.

Performa terkini

TWE

TWE - Performa

UTR
K1-2
LRI
M1-4
AZ
M0-2
EXC
M0-9
PAF
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
AJX

AJX - Performa

GRO
M2-5
ATA
M2-0
SPA
M1-2
AZ
M1-0
MID
M1-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Twente memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan hanya satu kekalahan. Kemenangan terbarunya adalah hasil 3-1 atas Pafos di Conference League pada 5 November. Sebelumnya, Twente menghancurkan Excelsior Rotterdam 9-0 di Eredivisie. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak 16 gol dan kebobolan empat kali.

Ajax juga memenangi empat dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi dan tidak kalah dalam satu pun pertandingan Eredivisie pada rangkaian tersebut. Hasil terbarunya adalah kemenangan impresif 6-1 atas FC Midtjylland di Conference League pada 5 November. Sebelumnya, tim asal Amsterdam itu mengalahkan AZ 1-0 dan Atalanta 2-0. Ajax mencetak 11 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

FC TwenteSeriAjax
1
1
3
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
1
FC Twente badge
FC Twente
TWE
2
FT
Eredivisie
FC Twente badge
FC Twente
TWE
2
Ajax badge
Ajax
AJX
3
FT
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FC Twente badge
FC Twente
TWE
0
FT
Eredivisie
FC Twente badge
FC Twente
TWE
2
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FT
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FC Twente badge
FC Twente
TWE
1
FT
7Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada 4 April 2026, ketika Ajax mengalahkan FC Twente 2-1 di Amsterdam dalam ajang Eredivisie. Sebelumnya, Twente menang 2-3 atas Ajax di kandang sendiri pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Eredivisie, Ajax menang tiga kali, sementara Twente meraih satu kemenangan dan satu laga berakhir imbang.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
S
S
M
M
M
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
M
M
M
S
S
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
M
S
K
M
K
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
M
M
K
S
M
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
K
K
S
K
M
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
S
M
S
S
M
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
M
M
M
K
M
8
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
K
S
K
M
M
9
CambuurCambuurCAM
114342322+115
M
M
S
M
S
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
K
M
K
S
S
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
M
K
M
S
K
12
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
K
S
M
M
K
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
S
M
S
M
K
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
K
S
S
S
S
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
113261628-1211
K
K
K
K
S
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
M
K
K
S
K
17
ADO Den HaagADO Den HaagHAA
111371324-116
K
K
M
S
S
18
Willem IIWillem IIWII
120391140-293
S
K
K
K
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Lolos ke Liga Europa
Europa Conference League Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

Di klasemen Eredivisie, FC Twente saat ini berada di posisi keempat, sementara Ajax menempati posisi kedua.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google