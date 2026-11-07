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Eredivisie - Pekan 12 8 Nov 2026 - 08.30 De Grolsch Veste

Siaran FC Twente vs Ajax: Saluran TV dan live streaming online

Pertandingan Eredivisie antara FC Twente dan Ajax dapat disaksikan secara langsung melalui ESPN via Ziggo, Canal+, dan Watch ESPN. Berikut pilihan yang tersedia untuk menonton pertandingan secara streaming.

Kabar tim & skuad

Pelatih FC Twente John van den Brom tidak bisa memainkan Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin, dan Filip Thorvaldsen karena cedera. Tidak ada pemain yang dilaporkan terkena skorsing; susunan pemain definitif akan dikonfirmasi menjelang sepak mula.

Pelatih Ajax Michel tidak dapat memainkan Julian Brandt, yang ditarik keluar pekan lalu karena cedera hamstring, serta Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen, dan Simon Adingra yang sudah lebih lama absen. Kabar terbaru mengenai susunan pemain Ajax diperkirakan muncul menjelang pertandingan.

Performa terkini

FC Twente memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan hanya satu kekalahan. Kemenangan terbarunya adalah hasil 3-1 atas Pafos di Conference League pada 5 November. Sebelumnya, Twente menghancurkan Excelsior Rotterdam 9-0 di Eredivisie. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak 16 gol dan kebobolan empat kali.

Ajax juga memenangi empat dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi dan tidak kalah dalam satu pun pertandingan Eredivisie pada rangkaian tersebut. Hasil terbarunya adalah kemenangan impresif 6-1 atas FC Midtjylland di Conference League pada 5 November. Sebelumnya, tim asal Amsterdam itu mengalahkan AZ 1-0 dan Atalanta 2-0. Ajax mencetak 11 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada 4 April 2026, ketika Ajax mengalahkan FC Twente 2-1 di Amsterdam dalam ajang Eredivisie. Sebelumnya, Twente menang 2-3 atas Ajax di kandang sendiri pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Eredivisie, Ajax menang tiga kali, sementara Twente meraih satu kemenangan dan satu laga berakhir imbang.

Klasemen

Di klasemen Eredivisie, FC Twente saat ini berada di posisi keempat, sementara Ajax menempati posisi kedua.