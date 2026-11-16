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Suporter Inggris mengolok-olok Lamine Yamal, bintang timnas Spanyol, selama pertandingan kedua tim kemarin, Minggu, pada matchday keenam UEFA Nations League.

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Timnas Spanyol menelan kekalahan dalam laga seru dengan skor 3-2 dari timnas Inggris yang dipimpin oleh Harry Kane di Madrid.

Laga ini berlangsung hanya beberapa pekan setelah Harry Kane memenangkan penghargaan Ballon d'Or, mengungguli bintang Real Madrid Kylian Mbappe, dan Yamal yang menempati posisi ketiga dalam perebutan tersebut.

Dalam pertandingan kemarin, Kane menyia-nyiakan peluang mudah melalui sundulan dari tendangan sudut yang dieksekusi oleh Rice di tiang jauh, di mana timnas Inggris memulai laga dengan kuat.

Namun ia tampil dalam performa terbaiknya ketika memenangkan tendangan penalti dan mengeksekusinya dengan sukses untuk membawa timnya unggul tepat sebelum babak pertama berakhir.

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Ezri Konsa dan Ben White mencetak gol kedua dan ketiga setelah jeda, tetapi kartu merah yang diterima Elliot Anderson membuka pintu bagi banjir gol, dan Spanyol membalas melalui Mikel Oyarzabal dan Nico Williams, serta tuan rumah nyaris merebut satu poin dari hasil imbang.

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Menurut surat kabar "The Sun", berbagai nyanyian bergema di stadion pertandingan dari para suporter Inggris, yang paling menonjol adalah: "Harry Kane, terbaik di dunia", dan ditujukan kepada Yamal: "Mana Ballon d'Or milikmu?".

Salah seorang penonton berkomentar: "Laga Spanyol melawan Inggris sebenarnya adalah duel antara Lamine Yamal dan Harry Kane untuk membuktikan siapa yang layak meraih Ballon d'Or".

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Sebelum pertandingan, Rice memprediksi bahwa Yamal akan meraih banyak penghargaan Ballon d'Or, tetapi ia mendukung temannya.

Ia berkata: "Bagi saya dan setiap orang di Inggris, Harry layak meraih penghargaan Ballon d'Or, jika Anda melihat musimnya, angka-angkanya, dan gelar-gelar yang ia menangkan. Cara ia tampil dalam laga-laga itu, bukan sekadar gol, melainkan penampilan yang layak menyandang gelar pemain terbaik pertandingan, dan tekad yang kadang tak kenal menyerah".

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Ia melanjutkan: "Saya tahu bagaimana setiap pemain Spanyol akan mengatakan bahwa itu Lamine. Lamine adalah pemain luar biasa, salah satu pemain terbaik di dunia, dan ia akan memenangkan banyak Ballon d'Or, tetapi saya rasa kemenangan Harry kali ini tepat, dan ia layak memenangkannya dengan sepantasnya".

Para suporter Spanyol juga siap melakukan adu mulut, di mana mereka melancarkan cemoohan kepada setiap pemain Inggris kecuali Jude Bellingham, pemain Real Madrid.

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Para suporter timnas Inggris sebelumnya telah melancarkan cemoohan selama upacara penyerahan trofi Piala Dunia kepada para rival mereka sebelum laga UEFA Nations League.

Memutus rentetan Spanyol

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Perlu dicatat bahwa kekalahan 2-3 ini mengakhiri rentetan Spanyol tanpa kekalahan dalam 43 pertandingan, dan ini merupakan kekalahan ketiga bagi sang pelatih dalam 55 pertandingan yang ia tangani bersama "La Roja".

Selama periode tersebut, Spanyol meraih tiga gelar: UEFA Nations League 2023, Piala Eropa 2024, dan Piala Dunia 2026.

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Kekalahan pertama datang pada pertandingan kedua mereka. Pada 28 Maret 2023, Scott McTominay mencetak dua gol untuk memberikan kemenangan 2-0 bagi Skotlandia di Stadion Hampden Park dalam laga kualifikasi Piala Eropa.

Dan hampir setahun kemudian, pada 22 Maret 2024, gol Daniel Munoz menentukan hasil laga persahabatan melawan Kolombia di Stadion Olimpiade London (0-1).