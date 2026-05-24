Siaran West Ham United vs Leeds United: Saluran TV dan siaran langsung online

Pertandingan antara West Ham United dan Leeds United dapat disaksikan secara langsung melalui Viaplay. Di bawah ini Anda akan menemukan opsi streaming untuk pertandingan Liga Premier ini.

Berita tim & susunan pemain

Di West Ham, Adama Traoré absen karena cedera, begitu pula kiper Łukasz Fabiański. Nuno Espírito Santo memiliki susunan pemain inti yang diperkirakan akan diturunkan, termasuk Mads Hermansen di bawah mistar gawang, Jarrod Bowen dan Crysencio Summerville di sayap, serta Valentin Castellanos sebagai penyerang. Tidak ada pemain yang dilaporkan terkena skorsing.

Leeds bertandang dengan sejumlah besar pemain cedera. Ilia Gruev, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach, dan Sean Longstaff semuanya tidak dapat diturunkan. Daniel Farke diperkirakan akan menurunkan susunan pemain dengan Karl Darlow di gawang, Dominic Calvert-Lewin sebagai ujung tombak, dan Brenden Aaronson di lini tengah. Tidak ada pemain yang diskors di pihak tim tamu. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan seiring mendekatnya waktu kick-off.

Performa Terkini

West Ham hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, yaitu kemenangan 2-1 atas Everton pada akhir April. Setelah itu, mereka mengalami tiga kekalahan beruntun di Liga Premier: kekalahan 3-0 di kandang Brentford, kekalahan 0-1 di kandang sendiri melawan Arsenal, dan kekalahan telak 3-1 baru-baru ini di kandang Newcastle. The Hammers hanya mencetak empat gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Leeds menunjukkan performa yang jauh lebih stabil. The Whites memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan puncaknya kemenangan 3-1 atas Burnley dan kemenangan 1-0 terbaru atas Brighton. Di antara dua kemenangan tersebut, Leeds bermain imbang melawan Tottenham Hotspur (1-1) dan AFC Bournemouth (2-2). Satu-satunya kekecewaan adalah tersingkirnya mereka dari Piala FA oleh Chelsea. Secara total, Leeds mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima gol.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub terjadi pada April 2026 di ajang FA Cup, ketika hasil imbang 2-2 di London Stadium tidak menghasilkan pemenang. Sebelumnya, Leeds menang 2-1 sebagai tuan rumah di Liga Premier pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, hasilnya cukup seimbang: kedua klub masing-masing meraih dua kemenangan, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Pertandingan-pertandingan tersebut menghasilkan total lima belas gol, yang menjadikan pertemuan antar keduanya sebagai pertandingan yang produktif namun tidak pasti.

Klasemen

Di klasemen Liga Premier, West Ham berada di posisi kedelapan belas, sementara Leeds United menempati posisi keempat belas. Perbedaan peringkat ini mencerminkan perbedaan perjalanan musim: di mana Leeds berada di zona aman, West Ham berjuang menghindari degradasi.