Siaran Sunderland vs Chelsea: Saluran TV dan streaming langsung online

Sunderland vs Chelsea dapat disaksikan secara langsung melalui Viaplay. Di bawah ini Anda akan menemukan opsi streaming untuk pertandingan Liga Premier ini.

Berita tim & susunan pemain

Regis Le Bris harus bermain tanpa Romaine Mundle, Chemsdine Talbi, dan Simon Moore, yang ketiganya sedang cedera. Daniel Ballard sedang menjalani skorsing. Dalam susunan pemain yang diperkirakan, Robin Roefs akan menjadi penjaga gawang, dengan Lutsharel Geertruida, Nordi Mukiele, dan Reinildo di lini belakang. Granit Xhaka dan Noah Sadiki akan mengisi lini tengah, sementara Brian Brobbey memimpin lini serang.

Di Chelsea, Jamie Gittens, Romeo Lavia, dan Estevao absen karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain yang diperkirakan oleh Calum McFarlane menempatkan Robert Sanchez di gawang, Enzo Fernandez dan Moises Caicedo di lini tengah, serta Cole Palmer, Joao Pedro, dan Pedro Neto di lini depan. Jika ada perubahan menjelang kick-off, berita tim akan diperbarui.

Performa Terkini

Sunderland mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Liga Premier. Pertandingan terakhir berakhir dengan kemenangan 1-3 atas Everton, yang didahului oleh hasil imbang melawan Manchester United (0-0) dan Wolverhampton Wanderers (1-1). Kekalahan kandang 0-5 melawan Nottingham Forest pada bulan April menjadi titik terendah dalam rentetan tersebut. Dalam lima pertandingan tersebut, Sunderland mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh gol.

Chelsea memainkan lima pertandingan terakhir yang terbagi antara Liga Premier dan Piala FA: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terakhir adalah kemenangan liga 2-1 atas Tottenham, tiga hari setelah kekalahan di final Piala FA melawan Manchester City (0-1). Hasil imbang 1-1 di kandang Liverpool dan kekalahan 1-3 dari Nottingham Forest juga termasuk dalam rangkaian tersebut. Chelsea mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub berakhir pada Oktober 2025 dengan kemenangan 1-2 untuk Sunderland di Stamford Bridge, hasil yang memberikan kepercayaan diri bagi tim tuan rumah. Chelsea memenangkan tiga dari lima pertandingan head-to-head yang tercatat, sedangkan Sunderland memenangkan dua. Penampilan paling dominan Chelsea dalam rangkaian tersebut adalah kemenangan kandang 5-1 pada Mei 2017.

Klasemen

Dalam klasemen akhir Premier League, Chelsea berada di peringkat kedelapan dan Sunderland di peringkat kesepuluh, hanya terpaut dua posisi pada hari terakhir musim ini.