Berita tim & susunan pemain

Di kubu Wolverhampton Wanderers, kiper José Sá dan Sam Johnstone mengalami cedera, begitu pula bek Enrique González. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan adalah: Bentley; S. Bueno, T. Gomes, Y. Mosquera, H. Bueno; A. Armstrong, J. Gomes, Pedro Lima, M. Mane; Andre, H. Hwang.

Fulham bertandang ke Wolverhampton tanpa Alex Iwobi dan Ryan Sessegnon, yang keduanya cedera. Bek Joachim Andersen diskors. Susunan pemain yang diperkirakan adalah: Leno; C. Bassey, K. Tete, A. Robinson, T. Castagne; E. Smith Rowe, S. Chukwueze, T. Cairney, H. Wilson, Saša Lukić; R. Muniz. Jika ada perubahan menjelang kick-off, artikel ini akan diperbarui.

Performa terkini

Wolverhampton Wanderers belum pernah meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Liga Premier: catatan mereka adalah nol kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 di kandang melawan Brighton pada 9 Mei. Sebelumnya dalam rangkaian pertandingan tersebut, Wolves juga kalah 4-0 di kandang West Ham dan 3-0 di kandang Leeds United. Secara total, tim ini mencetak lima gol dan kebobolan sebelas gol dalam lima pertandingan tersebut.

Fulham mengalami rentetan hasil yang tidak konsisten dengan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir. Pertandingan terakhir berakhir dengan kekalahan 0-1 di kandang AFC Bournemouth pada 9 Mei. Sebelumnya, tim ini kalah 3-0 di kandang Arsenal, namun berhasil menang 1-0 di kandang Aston Villa. Fulham mencetak tiga gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub terjadi pada 1 November 2025, saat Fulham menang 3-0 di kandang atas Wolverhampton Wanderers di Premier League. Sebelumnya, pada 25 Februari 2025, Fulham juga menang 1-2 di Molineux. Dari lima pertemuan terakhir, Fulham meraih dua kemenangan, Wolves dua kemenangan, dan satu hasil imbang; Wolves antara lain menang 2-1 di kandang pada Maret 2024 dan 4-1 di kandang Fulham pada November 2024.

Klasemen

Dalam klasemen Liga Premier, Wolverhampton Wanderers berada di posisi ke-20 dan terakhir, sedangkan Fulham berada di posisi ke-11.