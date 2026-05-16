Playoff - Eredivisie - Qualification Koning Willem II Stadion

Siaran Willem II - Almere City FC: Saluran TV dan siaran langsung online

Berita tim & susunan pemain

Untuk Willem II, saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi. Susunan pemain yang diperkirakan juga belum tersedia. Segera setelah ada berita tentang susunan pemain, artikel ini akan diperbarui menjelang kick-off.

Di Almere City FC, situasinya serupa: tidak ada pengumuman resmi mengenai pemain yang absen atau susunan pemain inti yang diperkirakan. Informasi lebih lanjut akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa Terkini

Willem II sedang dalam performa yang sangat baik. Tim asal Tilburg ini memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan bermain imbang satu kali, yaitu 1-1 melawan RKC. Pertandingan terakhir mereka adalah pertandingan leg pertama dari seri ini: kemenangan 0-1 di kandang Almere City FC. Sebelumnya, Willem II juga mengalahkan FC Dordrecht dengan skor 1-2 dan Jong AZ Alkmaar dengan skor telak 3-0. Tim ini mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan tiga gol.

Almere City FC memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir, tetapi kalah 0-1 pada leg pertama. Sebelumnya, tim ini mengalahkan De Graafschap 3-1 dan FC Den Bosch dua kali, dengan skor 3-0 dan 2-3. Hasil imbang melawan De Graafschap (2-2) menunjukkan bahwa Almere mampu mencetak gol, tetapi pertahanannya tidak selalu kokoh. Dalam lima pertandingan, Almere mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol.

Pertandingan head-to-head

Kedua tim telah sering berhadapan dalam berbagai kompetisi selama dua tahun terakhir. Willem II lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir mereka: tim asal Tilburg ini memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir, termasuk tiga kali dengan skor 0-1 atau 1-0. Satu-satunya pengecualian adalah kekalahan kandang 0-2 di Eredivisie pada Maret 2025. Pertandingan leg pertama seri playoff ini, yang dimainkan pada 13 Mei 2026, kembali berakhir dengan kemenangan 0-1 untuk Willem II.