Berita tim & susunan pemain

Roberto De Zerbi kehilangan sejumlah besar pemain untuk pertandingan penentu ini. Xavi Simons, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Cristian Romero, dan Mohammed Kudus semuanya absen karena cedera. Susunan pemain yang diperkirakan dimulai dengan Antonin Kinsky di bawah mistar gawang, di depan barisan pertahanan yang terdiri dari Micky van de Ven, Pedro Porro, Kevin Danso, dan Destiny Udogie. Di lini tengah, Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur, dan Conor Gallagher diperkirakan akan bermain, dengan Mathys Tel, Pape Sarr, dan Richarlison di lini depan.

Di kubu Everton, Jack Grealish dan Jarrad Branthwaite absen karena cedera. David Moyes diperkirakan akan mengandalkan Jordan Pickford di bawah mistar gawang, dengan barisan pertahanan yang terdiri dari Jake O'Brien, Vitaliy Mykolenko, James Tarkowski, dan Michael Keane. Iliman Ndiaye, Tim Iroegbunam, James Garner, dan Merlin Roehl akan mengisi lini tengah, dengan Kiernan Dewsbury-Hall dan Beto sebagai opsi penyerang. Jika ada perubahan, informasi tersebut akan diperbarui secepatnya.

Performa Terkini

Tottenham menunjukkan performa yang tidak konsisten dalam lima pertandingan Premier League terakhir: dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir, kekalahan 2-1 di kandang melawan Chelsea, merupakan pukulan telak di saat yang krusial. Sebelumnya, Spurs meraih empat poin dari dua pertandingan tandang, dengan kemenangan di kandang Aston Villa (1-2) dan Wolverhampton (0-1). Secara total, Tottenham mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Everton mengalami masa-masa sulit dalam beberapa pekan terakhir. The Toffees tidak memenangkan satu pun dari lima pertandingan Premier League terakhir mereka: satu hasil imbang, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil terbaru adalah kekalahan 1-3 di kandang melawan Sunderland. Yang mencolok adalah hasil imbang 3-3 di kandang Manchester City, tetapi setelah itu The Toffees kalah dari West Ham (2-1) dan Liverpool (1-2). Everton mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tetapi kebobolan sebelas gol, yang menunjukkan kelemahan pertahanan mereka.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub ini terjadi pada Oktober 2025, saat Tottenham menang 0-3 di Goodison Park. Hasil tersebut memecahkan pola ketidakpastian: sebelumnya pada tahun yang sama, Everton menang 3-2 atas Spurs di kandang sendiri, dan pada Agustus 2024, giliran Tottenham yang mendominasi dengan skor 4-0 di kandang sendiri. Dalam lima pertemuan terakhir, Tottenham memiliki rekor yang lebih baik, meskipun pertandingan tandang bagi Spurs secara historis terbukti kurang dapat diprediksi.

Klasemen

Di klasemen Premier League, Tottenham berada di posisi ketujuh belas, sementara Everton menempati posisi kedua belas. Bagi Spurs, posisi tersebut berarti degradasi menjadi ancaman nyata pada hari terakhir musim ini.