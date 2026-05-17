Sparta Rotterdam

Berita tim & susunan pemain

Di kubu Sparta, M. van Bergen absen karena cedera, sementara B. Martins Indi sedang menjalani skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tuan rumah dimulai dengan J. Drommel di bawah mistar gawang, barisan pertahanan yang terdiri dari T. Quintero, S. Sambo, M. Young, dan P. van Aanholt, serta barisan penyerang yang dipimpin oleh C. Terho dan T. Lauritsen di lini depan.

Excelsior bertandang tanpa H. Akujobi yang cedera. Susunan pemain yang diproyeksikan untuk tim tamu menempatkan S. van Gassel di gawang, dengan G. de Regt sebagai opsi penyerang di lini depan. Jika ada perubahan menjelang kick-off, informasi tersebut akan ditambahkan secepatnya.

Performa terkini

Sparta baru saja melewati masa-masa sulit. Tim asal Rotterdam ini tidak memenangkan satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka di Eredivisie: dua hasil imbang dan tiga kekalahan menggambarkan situasi yang suram. Secara total, mereka kebobolan tiga belas gol, sementara hanya mencetak tiga gol. Kekalahan 4-0 di kandang melawan FC Twente adalah pertandingan terakhir mereka, dan kekalahan telak 4-1 melawan Telstar juga menunjukkan bahwa pertahanan mereka sangat rentan.

Excelsior tampil tidak konsisten namun juga menunjukkan kualitas. Tim tamu mencatatkan dua kemenangan, termasuk kemenangan menakjubkan 5-0 atas FC Utrecht, dan bermain imbang dua kali. Namun, pertandingan terakhir mereka, hasil imbang 1-1 melawan FC Volendam, menunjukkan bahwa tim ini tidak selalu mampu meraih tiga poin saat dibutuhkan.

Pertandingan head-to-head

Dalam pertemuan terakhir kedua tim pada September 2025, Sparta menang 0-1 saat bertandang ke markas Excelsior. Dalam lima pertemuan terakhir di Eredivisie, Sparta lebih unggul dengan tiga kemenangan, sementara Excelsior meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang. Kemenangan kandang Sparta dengan skor 4-2 pada Februari 2024 merupakan pertandingan dengan jumlah gol terbanyak dalam rangkaian tersebut.

Klasemen

Di Eredivisie, Sparta berada di peringkat kesepuluh dan Excelsior di peringkat ke-14, yang membuat pertandingan ini semakin penting bagi kedua tim di fase akhir musim.