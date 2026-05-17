Eredivisie - Eredivisie Abe Lenstra Stadion

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap mengenai segala hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran sc Heerenveen vs Ajax: Saluran TV dan siaran langsung online

Di bawah ini Anda akan menemukan opsi siaran TV dan streaming untuk sc Heerenveen vs Ajax. Pertandingan ini dapat disaksikan di Belanda melalui ESPN di Ziggo.

Berita tim & susunan pemain

sc Heerenveen harus bermain tanpa kiper A. Noppert dan bek V. Zagaritis, yang keduanya sedang cedera. Tidak ada pemain yang diskors di tim tuan rumah. Susunan pemain yang diperkirakan adalah: B. Klaverboer; H. Petrov, M. Willemsen, S. Kersten, O. Braude; L. Brouwers, J. Trenskow, R. Meerveld; L. Oyen, M. Linday, D. Vente.

Ajax bertandang dengan daftar pemain absen yang cukup panjang. J. Heerkens, V. Jaros, K. Dolberg, O. Edvardsen, dan J. Sutalo semuanya absen karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors di pihak tim tamu. Susunan pemain yang diperkirakan adalah: M. Paes; T. Tomiyasu, K. Itakura, A. Bouwman, L. Rosa; O. Gloukh, Y. Regeer, D. Klaassen; W. Weghorst, M. Godts, S. Berghuis. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan seiring mendekatnya pertandingan.

Performa terkini

sc Heerenveen meraih tiga kemenangan, menelan dua kekalahan, dan tidak pernah bermain imbang dalam lima pertandingan terakhir di Eredivisie. Pertandingan terakhir berakhir dengan kekalahan 2-0 di kandang melawan NAC. Sebelumnya, Heerenveen menang 0-2 di kandang FC Volendam dan 2-1 di kandang melawan Fortuna Sittard. Kekalahan terberat adalah kekalahan 3-0 di kandang AZ. Dalam lima pertandingan tersebut, Heerenveen mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol.

Ajax meraih dua kemenangan, bermain imbang sekali, dan kalah dua kali dalam lima pertandingan liga terakhir. Pertandingan terakhir berakhir dengan kekalahan 1-2 di kandang melawan FC Utrecht pada 10 Mei. Sebelumnya, Ajax bermain imbang 2-2 di kandang PSV, hasil yang membuat tim asal Amsterdam ini tetap berada di jalur persaingan papan atas. Ajax sebelumnya memang menang 0-2 di kandang NAC dan 0-3 di kandang Heracles, namun juga kalah 1-2 dari FC Twente pada bulan April.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub ini berlangsung pada 1 November 2025, ketika Ajax dan sc Heerenveen bermain imbang 1-1 di Johan Cruijff ArenA dalam laga Eredivisie. Sebelumnya, pada Januari 2025, Ajax menang 0-2 saat bertandang ke Heerenveen. Melihat lima pertandingan terakhir, Ajax menang tiga kali, kalah satu kali, dan sekali bermain imbang. Satu-satunya kemenangan Heerenveen dalam rangkaian ini terjadi pada Februari 2024, saat tim asal Frisia itu menang 3-2 di kandang sendiri.

Klasemen

Di Eredivisie, sc Heerenveen berada di peringkat kedelapan, sedangkan Ajax di peringkat kelima. Ajax masih memiliki sesuatu untuk diperjuangkan dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa, sementara Heerenveen memasuki pertandingan ini tanpa tekanan dari atas maupun bawah.