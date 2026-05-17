Di bawah ini Anda akan menemukan opsi siaran TV dan streaming untuk PSV - FC Twente. Pertandingan ini dapat ditonton di Belanda melalui ESPN, yang disiarkan melalui Ziggo.

Berita tim & susunan pemain

PSV tidak diperkuat R. van Bommel karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tuan rumah adalah: M. Kovar; S. Dest, R. Flamingo, K. Sildillia, Y. Gasiorowski; I. Perisic, N. Fernandez, E. Bajraktarevic; G. Til, P. Wanner, R. Pepi.

FC Twente harus bermain tanpa M. Hilgers, yang sedang cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tamu adalah: Przemysław Tytoń; B. van Rooij, S. Lemkin, R. Nijstad, M. Rots; R. Zerrouki, D. Rots, K. Hlynsson; S. Oerjasaeter, T. van den Belt, S. Lammers. Jika ada perubahan, informasi ini akan diperbarui menjelang kick-off.

Performa terkini

PSV menutup lima pertandingan terakhirnya di Eredivisie dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Pertandingan terakhirnya berakhir dengan kemenangan 1-4 atas Go Ahead Eagles pada 10 Mei. Sebelumnya, PSV mengalahkan PEC Zwolle dengan skor telak 6-1, serta menaklukkan FC Utrecht (4-3) dan Sparta (0-2). Satu-satunya kehilangan poin adalah hasil imbang 2-2 di kandang Ajax. Dalam lima pertandingan tersebut, PSV mencetak tujuh belas gol dan kebobolan delapan gol.

FC Twente mencatatkan dua kemenangan, dua kali imbang, dan tidak pernah kalah dalam periode yang sama. Pertandingan terakhir adalah kemenangan telak 4-0 atas Sparta pada 10 Mei. Sebelumnya, laga melawan AZ berakhir imbang 2-2 dan melawan NEC 1-1. Twente juga menang atas FC Volendam (2-1) dan atas Ajax (kemenangan tandang 1-2). Secara total, Twente mencetak sepuluh gol dan hanya sekali mencatatkan clean sheet.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub terjadi pada 17 Agustus 2025, saat PSV bertandang ke markas FC Twente dan menang 0-2 dalam laga Eredivisie. Sebelumnya, pada April 2025, PSV kembali menang di Enschede dengan skor 1-3. Melihat lima pertemuan terakhir, PSV telah memenangkan empat di antaranya, termasuk kemenangan kandang yang mencolok 6-1 pada Desember 2024 dan kemenangan 3-1 di Piala KNVB pada Januari 2024. FC Twente tidak memenangkan satupun dari lima pertemuan terakhir tersebut.

Klasemen

Di Eredivisie, PSV saat ini berada di posisi pertama, sementara FC Twente menempati posisi ketiga.