Di mana Anda bisa menonton pertandingan PSV vs FC Twente: saluran TV, siaran langsung online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

Ringkasan tempat Anda dapat menonton pertandingan antara PSV dan FC Twente, beserta berita terbaru seputar kedua tim.

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran PSV - FC Twente: Saluran TV dan siaran langsung online

Di bawah ini Anda akan menemukan opsi siaran TV dan streaming untuk PSV - FC Twente. Pertandingan ini dapat ditonton di Belanda melalui ESPN, yang disiarkan melalui Ziggo. Klik tautan untuk mendaftar dan menonton pertandingan secara langsung.

Apakah Anda sedang bepergian di luar Belanda dan tetap ingin menggunakan layanan streaming favorit Anda? Dengan VPN, Anda dapat menghindari pembatasan geografis dengan terhubung ke server di Belanda. Dengan begitu, Anda dapat menonton pertandingan seperti biasa di platform Anda sendiri, di mana pun Anda berada.

Cara menonton di mana saja dengan NordVPN

Jika Anda berada di luar negeri, Anda mungkin perlu menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menonton pertandingan melalui layanan streaming biasa Anda. Dengan VPN, seperti NordVPN, Anda dapat membuat koneksi online yang aman saat streaming.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain PSV vs FC Twente

32M. Kovar8S. Dest6R. Flamingo25K. Sildillia3Y. Gasiorowski5I. Perisic31N. Fernandez19E. Bajraktarevic20G. Til10P. Wanner9R. Pepi22P. Tyton28B. van Rooij23S. Lemkin43R. Nijstad39M. Rots6R. Zerrouki11D. Rots14K. Hlynsson27S. Oerjasaeter20T. van den Belt10S. Lammers
Cedera dan Larangan Bermain

PSV tidak diperkuat R. van Bommel karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tuan rumah adalah: M. Kovar; S. Dest, R. Flamingo, K. Sildillia, Y. Gasiorowski; I. Perisic, N. Fernandez, E. Bajraktarevic; G. Til, P. Wanner, R. Pepi.

FC Twente harus bermain tanpa M. Hilgers, yang sedang cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tamu adalah: Przemysław Tytoń; B. van Rooij, S. Lemkin, R. Nijstad, M. Rots; R. Zerrouki, D. Rots, K. Hlynsson; S. Oerjasaeter, T. van den Belt, S. Lammers. Jika ada perubahan, informasi ini akan diperbarui menjelang kick-off.

Performa terkini

PSV menutup lima pertandingan terakhirnya di Eredivisie dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Pertandingan terakhirnya berakhir dengan kemenangan 1-4 atas Go Ahead Eagles pada 10 Mei. Sebelumnya, PSV mengalahkan PEC Zwolle dengan skor telak 6-1, serta menaklukkan FC Utrecht (4-3) dan Sparta (0-2). Satu-satunya kehilangan poin adalah hasil imbang 2-2 di kandang Ajax. Dalam lima pertandingan tersebut, PSV mencetak tujuh belas gol dan kebobolan delapan gol.

FC Twente mencatatkan dua kemenangan, dua kali imbang, dan tidak pernah kalah dalam periode yang sama. Pertandingan terakhir adalah kemenangan telak 4-0 atas Sparta pada 10 Mei. Sebelumnya, laga melawan AZ berakhir imbang 2-2 dan melawan NEC 1-1. Twente juga menang atas FC Volendam (2-1) dan atas Ajax (kemenangan tandang 1-2). Secara total, Twente mencetak sepuluh gol dan hanya sekali mencatatkan clean sheet.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub terjadi pada 17 Agustus 2025, saat PSV bertandang ke markas FC Twente dan menang 0-2 dalam laga Eredivisie. Sebelumnya, pada April 2025, PSV kembali menang di Enschede dengan skor 1-3. Melihat lima pertemuan terakhir, PSV telah memenangkan empat di antaranya, termasuk kemenangan kandang yang mencolok 6-1 pada Desember 2024 dan kemenangan 3-1 di Piala KNVB pada Januari 2024. FC Twente tidak memenangkan satupun dari lima pertemuan terakhir tersebut.

Di Eredivisie, PSV saat ini berada di posisi pertama, sementara FC Twente menempati posisi ketiga.

