Berita tim & susunan pemain

PEC Zwolle memiliki daftar pemain yang absen cukup panjang. S. Shoretire, G. Rahajaan, D. Voute, S. Lagsir, K. de Rooij, A. Garcia MacNulty, dan J. Faberski semuanya tidak bisa bermain karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain yang diperkirakan terdiri dari T. de Graaff, T. Velthuis, O. Aertssen, T. Gooijer, S. Graves, T. Oosting, Z. Buurmeester, N. Fichtinger, G. Reiziger, O. Velanas, dan K. Kostons.

Feyenoord bertandang ke Zwolle dengan masalah cedera sendiri. S. van Persie, S. Zand, I. Hwang, A. Ueda, T. Watanabe, dan L. Sauer tidak dapat diturunkan. Tidak ada pemain yang terkena sanksi skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan terdiri dari T. Wellenreuther, G. Trauner, M. Deijl, J. Lotomba, G. Smal, L. Valente, O. Targhalline, T. Kraaijeveld, A. Hadj Moussa, J. Bos, dan C. Tengstedt. Jika ada perubahan menjelang kick-off, informasi tersebut akan diperbarui secepatnya.

Performa terkini

Dalam lima pertandingan Eredivisie terakhir, PEC Zwolle mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Pertandingan terakhir, kekalahan 3-2 dari Fortuna Sittard pada 10 Mei, menggambarkan kelemahan pertahanan mereka. Meskipun sebelumnya Zwolle menang 1-0 atas Heracles, namun kekalahan telak 6-1 di kandang PSV dan kekalahan 5-0 dari Go Ahead Eagles menegaskan betapa besarnya masalah yang dihadapi. Dalam lima pertandingan, tim ini mencetak enam gol dan kebobolan enam belas gol.

Feyenoord meraih dua kemenangan dan tiga kali imbang dalam lima laga Eredivisie terakhirnya, tanpa kekalahan. Pertandingan terakhir berakhir imbang 1-1 melawan AZ pada 10 Mei. Kemenangan 3-1 atas FC Groningen pada 25 April dan kemenangan 1-2 di kandang Fortuna Sittard pada 3 Mei menunjukkan bahwa tim ini mampu menang, namun tiga hasil imbang dalam lima pertandingan mencerminkan periode yang tidak konsisten pada saat yang tidak tepat di musim ini.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua tim berlangsung pada 6 Desember 2025, saat Feyenoord menang 6-1 atas PEC Zwolle di kandang sendiri dalam laga Eredivisie. Hasil tersebut sejalan dengan pola yang konsisten: dalam lima pertemuan terakhir, Feyenoord berhasil memenangkan semua pertandingan, dengan skor agregat yang jelas mencerminkan dominasi tim asal Rotterdam dalam rangkaian pertandingan ini. PEC Zwolle kebobolan sebanyak delapan belas gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya mencetak dua gol.

Klasemen

Dalam klasemen Eredivisie saat ini, Feyenoord menempati posisi kedua, sementara PEC Zwolle berada di peringkat ketiga belas. Perbedaan peringkat tersebut mencerminkan cerita dari pertandingan ini: sebuah klub yang berjuang untuk mendapatkan tempat di kompetisi Eropa berhadapan dengan tim yang ingin melewati akhir musim sebaik mungkin.