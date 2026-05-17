Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui ESPN via Ziggo.

Berita tim & susunan pemain

F. Entius absen dari skuad NEC karena cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang dilaporkan terkena skorsing. Susunan pemain NEC yang diperkirakan adalah: G. Crettaz; E. Dasa, D. Fonville, B. Nuytinck, N. Lebreton; S. Ouaissa, K. Sano, D. Nejasmic; P. Sandler, T. Chery, B. Linssen.

Go Ahead Eagles bertandang ke Nijmegen dengan tiga pemain cedera: P. Saathof, G. Nauber, dan R. Weijenberg tidak dapat diturunkan. Tidak ada pemain yang diskors di tim tamu. Susunan pemain yang diperkirakan untuk Go Ahead Eagles adalah: J. De Busser; A. Adelgaard, A. Sampsted, J. Kramer, J. Dirksen; S. Tengstedt, J. Breum, V. Edvardsen; M. Suray, M. Meulensteen, S. Sigurdarson. Jika ada perubahan, informasi tersebut akan diperbarui sesaat sebelum kick-off.

Performa terkini

Dalam lima pertandingan terakhir, NEC mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 di kandang FC Groningen pada 10 Mei. Sebelumnya, tim asal Nijmegen ini bermain imbang 1-1 melawan Telstar dan FC Twente. NEC mencetak total enam gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Go Ahead Eagles meraih satu kemenangan, tiga kali imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan Eredivisie terakhir mereka. Hasil terbaru adalah kekalahan kandang 1-4 melawan PSV pada 10 Mei. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian tersebut adalah kemenangan meyakinkan 5-0 atas PEC Zwolle pada 5 April. Tim tamu juga bermain imbang 0-0 dua kali, melawan AZ dan FC Groningen, serta berakhir 2-2 melawan Sparta.

Pertandingan head-to-head

Pertandingan terakhir antara kedua klub ini berlangsung pada 5 Oktober 2025, saat Go Ahead Eagles dan NEC bermain imbang 1-1 dalam laga Eredivisie. Sebelumnya, pada 9 Maret 2025, Go Ahead Eagles menang 3-2 saat bertandang ke markas NEC. Melihat lima pertemuan terakhir mereka, Go Ahead Eagles menang dua kali dan NEC sekali, dengan dua hasil imbang. Hasil paling mencolok adalah kemenangan 5-0 Go Ahead Eagles pada 7 Desember 2024.

Klasemen

Di klasemen Eredivisie, NEC saat ini berada di posisi keempat, sementara Go Ahead Eagles menempati posisi ke-12.