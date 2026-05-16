Berita tim & susunan pemain

Di kubu Manchester United, Ugarte, Sesko, Casemiro, dan De Ligt absen karena cedera. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Susunan pemain United yang diperkirakan terdiri dari Lammens di bawah mistar gawang, barisan pertahanan yang diisi Martinez, Shaw, Maguire, dan Mazraoui, serta lini tengah yang diperkuat Diallo, Mainoo, dan Mount. Di lini depan, Cunha, Fernandes, dan Zirkzee diperkirakan akan diturunkan.

Forest bertandang dengan skuad yang sangat terbatas. Hudson-Odoi, Boly, Abbott, Gibbs-White, Aina, Ndoye, Sangare, Murillo, John Victor, dan Savona semuanya absen karena cedera. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tamu adalah Sels di bawah mistar gawang, lini pertahanan yang terdiri dari Milenkovic, Cunha, Morato, dan Williams, serta lini tengah yang diisi oleh Dominguez dan Jesus. Netz, Anderson, Bakwa, dan Awoniyi melengkapi skuad. Pembaruan akan ditambahkan menjelang pertandingan.

Performa terkini

Manchester United baru saja melewati rentetan hasil yang naik-turun namun secara umum positif. Tim ini memenangkan tiga dari lima pertandingan liga terakhirnya, dengan puncaknya adalah kemenangan 3-2 atas Liverpool. Chelsea juga berhasil dikalahkan, dengan skor 1-0 di kandang sendiri. Satu-satunya kekalahan liga dalam rentetan tersebut adalah kekalahan 2-1 dari Leeds United. Pertandingan terbaru, melawan Sunderland, berakhir imbang tanpa gol.

Nottingham Forest menunjukkan performa yang campur aduk. Tim ini memenangkan dua dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan tandang 3-1 atas Chelsea dan kemenangan telak 5-0 atas Sunderland. Namun, Forest juga menelan kekalahan telak 4-0 dari Aston Villa di Liga Europa, dan pertandingan terakhir, laga tandang melawan Newcastle United, berakhir imbang 1-1. Kewajiban di kompetisi Eropa jelas telah meninggalkan bekas.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub, pada November 2025 di City Ground, berakhir imbang 2-2. Sebelumnya, pada April 2025, Forest menang 1-0 di kandang. Pada Desember 2024, Forest mengalahkan United dengan skor 3-2 di Old Trafford. Melihat lima pertemuan terakhir, Forest lebih sering tampil lebih baik daripada yang diperkirakan oleh statistik pertandingan puncak tradisional, dengan beberapa kemenangan dan gol di setiap pertandingan.

Klasemen

Di Liga Premier, Manchester United berada di peringkat ketiga, sedangkan Nottingham Forest di peringkat keenam belas. Perbedaan posisi tersebut mencerminkan jalannya pertandingan: United bermain demi harga diri dan posisi akhir yang bagus, sementara Forest berjuang mati-matian untuk bertahan di liga.