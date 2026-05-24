Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Manchester City vs Aston Villa: Saluran TV dan siaran langsung online

Di Belanda, pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui Viaplay. Di bawah ini Anda akan menemukan opsi streaming dan saluran TV untuk pertandingan Liga Premier ini.

Berita tim & susunan pemain

Di Manchester City, Pep Guardiola menurunkan tim dengan Gianluigi Donnarumma di bawah mistar gawang, barisan pertahanan yang terdiri dari Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Matheus Nunes, dan Nico O'Reilly, serta formasi penyerang dengan Jeremy Doku, Rodrigo Hernández, Mateo Kovačić, Bernardo Silva, dan Antoine Semenyo di belakang striker Erling Haaland. Tidak ada laporan cedera atau skorsing di tim tuan rumah. Di Aston Villa, Alysson Edward dan Boubacar Kamara absen karena cedera. Emery diperkirakan akan mengandalkan susunan pemain inti dengan Damián Martínez sebagai kiper, barisan belakang yang terdiri dari Matty Cash, Lucas Digne, Pau Torres, dan Ezri Konsa, serta lini tengah yang diisi oleh Youri Tielemans, Victor Lindelöf, Emiliano Buendía, Morgan Rogers, dan John McGinn, dengan Ollie Watkins sebagai ujung tombak. Jika ada perubahan menjelang kick-off, bagian ini akan diperbarui.

44 B. Kamara

Manchester City menunjukkan performa yang naik-turun namun secara umum positif dalam lima pertandingan terakhir. Tim ini meraih tiga kemenangan, termasuk kemenangan 3-0 atas Crystal Palace dan kemenangan 3-0 atas Brentford di Liga Premier, namun juga bermain imbang dua kali. Hasil terbaru adalah hasil imbang 1-1 melawan AFC Bournemouth, sementara hasil imbang 3-3 melawan Everton pada awal Mei menunjukkan kelemahan pertahanan mereka. Dalam lima pertandingan, City mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima gol.

Aston Villa menunjukkan performa yang mengesankan. Tim asuhan Emery memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir, dengan kemenangan 4-2 atas Liverpool dan kemenangan 4-0 atas Nottingham Forest di Liga Europa sebagai sorotan. Pertandingan terbaru, kemenangan tandang 3-0 atas Freiburg di Liga Europa, menegaskan performa yang sangat baik. Villa hanya kalah sekali dalam periode ini, dengan skor 1-2 dari Tottenham Hotspur, dan bermain imbang 2-2 melawan Burnley.

Pertemuan terakhir antara kedua klub terjadi pada Oktober 2025, saat Aston Villa menang 1-0 atas Manchester City di kandang sendiri dalam laga Premier League. Dalam lima pertandingan Premier League terakhir, perbandingan keduanya sangat seimbang: kedua klub masing-masing meraih dua kemenangan, sementara City mencatatkan kemenangan paling telak pada April 2024 dengan skor 4-1 di kandang sendiri. Villa juga meraih tiga poin di kandang sendiri pada Desember 2024 dengan kemenangan 2-1, yang menunjukkan bahwa persaingan di antara keduanya sangat ketat dalam beberapa tahun terakhir.

Di klasemen Premier League, Manchester City menempati posisi kedua, sementara Aston Villa berada di peringkat keempat. Kedua klub akan menutup musim dengan pertandingan yang dapat secara langsung memengaruhi peringkat akhir.