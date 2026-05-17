Berita tim & susunan pemain

Leeds United harus bermain tanpa beberapa pemain dalam laga ini. Ilija Gruev, Gudmundur Gudmundsson, Nicolas Okafor, Pascal Struijk, dan Jayden Bogle semuanya absen karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain Leeds yang diperkirakan akan diturunkan adalah Darlow di bawah mistar gawang, dengan lini pertahanan yang terdiri dari Bijol, Rodon, dan Bornauw. Aaronson, Longstaff, Justin, dan Tanaka mengisi lini tengah, sementara Stach bermain lebih ke belakang. Daniel James dan Dominic Calvert-Lewin menjadi duo penyerang.

Di pihak Brighton, Kaoru Mitoma, Diego Gomez, Mats Wieffer, Adam Webster, dan Christos Tzimas absen karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain inti yang diperkirakan dari The Seagulls dipimpin oleh kiper Verbruggen, dengan barisan pertahanan yang terdiri dari Van Hecke, De Cuyper, Dunk, dan Veltman. Gross, Hinshelwood, dan Baleba mengisi lini tengah, sementara Minteh, Kadioglu, dan Welbeck membentuk lini serang. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Performa terkini

Dalam lima pertandingan terakhir, Leeds United meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Pertandingan terakhirnya adalah hasil imbang 1-1 di kandang Tottenham Hotspur, di mana Calvert-Lewin mencetak gol penyeimbang dari titik penalti setelah intervensi VAR. Sebelumnya, Leeds mengalahkan Burnley 3-1 di kandang, dan pada awal April, mereka menaklukkan Wolverhampton 3-0. Secara total, Leeds mencetak sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima gol.

Brighton mengalami rentetan hasil yang naik-turun namun secara umum positif. The Seagulls memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir, kalah satu kali, dan bermain imbang satu kali. Pertandingan terakhir adalah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Wolverhampton. Awal April lalu, mereka mengalahkan Chelsea dengan selisih gol yang sama, dan di kandang Burnley mereka menang 0-2. Satu-satunya kekalahan adalah kekalahan 3-1 di kandang Newcastle United. Brighton mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan dan kebobolan enam gol.

Pertandingan head-to-head

Pertandingan terakhir antara kedua klub ini, yang digelar pada November 2025 di kandang Brighton, berakhir dengan kemenangan telak 3-0 bagi The Seagulls. Dalam lima pertandingan terakhir antara kedua tim, Brighton menang dua kali, kedua tim bermain imbang dua kali, dan Leeds tidak pernah menang. Satu-satunya kemenangan kandang Leeds dalam rangkaian ini tidak tercatat dalam data yang tersedia; namun, kedua tim bermain imbang 2-2 di Elland Road pada Maret 2023. Brighton jelas unggul dalam rangkaian ini.

Klasemen

Di Premier League, Leeds United berada di peringkat ke-14, sementara Brighton & Hove Albion menempati posisi ketujuh. Bagi Brighton, ini menandakan musim yang kuat dengan ambisi Eropa di depan mata; Leeds menutup musim sebagai tim papan tengah yang mapan setelah kembali ke kasta tertinggi.