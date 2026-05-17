Eredivisie - Eredivisie Asito Stadion

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Heracles - FC Groningen: Saluran TV dan siaran langsung online

Di bawah ini Anda akan menemukan opsi siaran TV dan streaming langsung untuk Heracles vs FC Groningen.

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui ESPN, yang disiarkan oleh Ziggo. Belum berlangganan? Melalui tautan di bawah ini, Anda dapat mendaftar dan menonton pertandingan secara langsung.

Apakah Anda sedang bepergian dan tidak dapat mengakses layanan streaming biasa Anda? Dengan VPN, Anda dapat memilih server di Belanda dan menonton pertandingan seolah-olah Anda berada di rumah.

Cara menonton di mana saja dengan NordVPN

Jika Anda berada di luar negeri, Anda mungkin perlu menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menonton pertandingan melalui layanan streaming biasa Anda. Dengan VPN, seperti NordVPN, Anda dapat membuat koneksi online yang aman saat streaming.

Berita tim & susunan pemain

Di kubu Heracles, I. Mesik, M. te Wierik, dan A. Van Hoorenbeeck absen karena cedera. L. Kulenovic sedang menjalani skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tuan rumah adalah: T. Jansink; D. Mirani, S. Cestic, J. Wieckhoff, D. van der Kust; E. Ahlstrand, T. van Gilst, M. Engels; W. Ould-Chikh, J. Zamburek, L. Zeefuik.

FC Groningen harus bermain tanpa M. Hoekstra, yang cedera. Tidak ada pemain yang diskors di pihak tim tamu. Susunan pemain Groningen yang diperkirakan adalah: E. Vaessen; M. Rente, M. Peersman, D. Janse, T. Blokzijl; T. Land, Y. Taha, D. van der Werff; J. Schreuders, T. de Jonge, T. van Bergen. Jika ada perubahan menjelang kick-off, informasi tersebut akan diperbarui secepatnya.

Performa terkini

Heracles telah kalah dalam lima pertandingan terakhirnya di Eredivisie dan kini menghadapi tantangan berat. Tim ini kalah dari sc Heerenveen (4-1), Ajax (0-3), FC Volendam (0-2), PEC Zwolle (1-0), dan yang terbaru dari Telstar (3-0) pada 10 Mei. Dalam lima pertandingan tersebut, Heracles hanya mencetak dua gol dan kebobolan tiga belas gol. Rentetan hasil yang mengkhawatirkan ini menegaskan betapa seriusnya situasi yang dihadapi.

FC Groningen mengalami periode yang naik-turun namun mengakhirinya dengan hasil positif. Tim ini menang atas NEC (2-1) pada 10 Mei, sebelumnya kalah dari Excelsior (2-3) dan Feyenoord (3-1), bermain imbang melawan Go Ahead Eagles (0-0), dan menang atas Telstar (0-2). Groningen mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan baru-baru ini atas NEC memberikan dorongan positif bagi tim menjelang pertandingan tandang ini.

Pertandingan head-to-head

Dalam pertemuan terakhir antara kedua klub ini, pada 29 Agustus 2025, FC Groningen menang 4-0 atas Heracles di kandang sendiri dalam laga Eredivisie. Hasil tersebut sejalan dengan tren di mana Groningen tampil lebih dominan dalam pertemuan-pertemuan terakhir mereka. Melihat lima pertemuan terakhir, termasuk kemenangan 4-1 untuk Groningen pada April 2025 dan hasil imbang 1-1 di Almelo pada Januari 2025, terlihat bahwa Heracles mengalami kesulitan melawan lawan ini. Hanya pada April 2022 Heracles berhasil memenangkan pertandingan Eredivisie melawan Groningen, dengan skor tandang 0-1.

Klasemen

Di Eredivisie, Heracles berada di peringkat kedelapan belas dan terakhir, sementara FC Groningen menempati posisi kesembilan. Perbedaan peringkat ini mencerminkan perbedaan performa musim antara kedua tim.