Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Di bawah ini Anda akan menemukan opsi saluran TV dan siaran langsung untuk Go Ahead Eagles vs PSV. Pertandingan ini dapat disaksikan di ESPN, tersedia melalui Ziggo, atau melalui Canal+.

Berita tim & susunan pemain

Go Ahead Eagles harus bermain tanpa Gerrit Nauber, Pim Saathof, dan Robbin Weijenberg, yang ketiganya sedang cedera. Oskar Sivertsen diskors dan karenanya juga tidak bisa diturunkan. Belum ada susunan pemain yang dikonfirmasi; pembaruan akan menyusul menjelang pertandingan.

Di pihak PSV, Ruben van Bommel, Jerdy Schouten, Ismael Saibari, dan Alassane Pléa tidak tersedia karena cedera. Tidak ada laporan skorsing untuk tim tamu. Untuk PSV pun, susunan pemain inti yang diperkirakan belum diumumkan; informasi lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Performa Terkini

Go Ahead Eagles mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan Eredivisie terakhir. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 2-2 melawan Sparta pada 3 Mei. Sebelumnya, mereka dua kali bermain imbang 0-0, melawan AZ dan FC Groningen. Satu-satunya kemenangan adalah kemenangan telak 5-0 atas PEC Zwolle pada 5 April. Tim ini kalah 2-0 dari FC Utrecht pada bulan Maret. Secara keseluruhan, Go Ahead Eagles mencetak tujuh gol dan kebobolan empat gol.

PSV memenangkan tiga dari lima pertandingan Eredivisie terakhir, kalah satu kali, dan bermain imbang satu kali. Pertandingan terakhir adalah hasil imbang 2-2 di kandang Ajax pada 2 Mei. Sebelumnya, mereka mengalahkan PEC Zwolle dengan skor 6-1, menang 0-2 di kandang Sparta, dan mengalahkan FC Utrecht dengan skor 4-3 dalam pertandingan yang sarat gol. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini adalah kekalahan 3-1 di kandang Telstar pada bulan Maret. PSV mencetak delapan belas gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan ini.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub tersebut berlangsung pada 18 Oktober 2025, ketika PSV Eindhoven mengalahkan Go Ahead Eagles dengan skor 2-1 dalam pertandingan kandang Eredivisie. Dalam lima pertemuan terakhir, PSV menang tiga kali, sedangkan Go Ahead Eagles menang dua kali. Go Ahead Eagles mengejutkan PSV pada 1 Maret 2025 dengan kemenangan 3-2 di Deventer, namun PSV juga telah menang 3-0 di kandang pada awal musim tersebut.

Klasemen

Dalam klasemen Eredivisie, PSV Eindhoven berada di posisi pertama, sementara Go Ahead Eagles menempati posisi kesebelas.