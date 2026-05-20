Europa League - Final Stage Tupras Stadyumu

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Freiburg vs Aston Villa: Saluran TV dan siaran langsung online

Untuk pertandingan final ini, berdasarkan data yang ada, belum ada informasi resmi mengenai cedera, skorsing, atau susunan pemain inti yang kemungkinan akan diturunkan oleh Freiburg. Informasi lebih lanjut akan ditambahkan segera setelah tersedia menjelang kick-off.

Hal yang sama berlaku untuk Aston Villa: saat ini belum ada laporan tim resmi yang dikonfirmasi untuk final ini. Pembaruan akan menyusul begitu susunan pemain Emery diumumkan.

Freiburg mengakhiri persiapan menuju final dengan kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig di Bundesliga, yang merupakan pertandingan terakhir mereka. Sebelumnya, mereka menelan kekalahan 3-2 dari Hamburger SV. Dari lima pertandingan terakhir, catatan mereka adalah dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Di Liga Europa, mereka mengalahkan Braga dengan skor 3-1, meskipun pada pertemuan pertama dengan lawan yang sama mereka masih kalah 2-1.

Aston Villa mencapai final dalam performa yang sangat baik. Jumat pekan lalu, mereka mengalahkan Liverpool 4-2 di Premier League, hasil yang memastikan kualifikasi ke Liga Champions. Sebelumnya, mereka menang 4-0 atas Nottingham Forest di Liga Europa. Dua dari lima pertandingan terakhir berakhir dengan kekalahan, namun kemenangan atas Liverpool dan Forest menunjukkan bahwa Villa mampu tampil maksimal di momen-momen penting.

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Freiburg dan Aston Villa yang tersedia dalam data yang diberikan. Oleh karena itu, ini merupakan pertemuan bersejarah bagi kedua klub di level ini.

Di klasemen Liga Europa, Aston Villa finis di posisi kedua, sedangkan Freiburg menempati posisi ketujuh. Peringkat tersebut mencerminkan perjalanan kedua klub sepanjang musim di turnamen tersebut, meskipun di Istanbul yang menjadi penentu hanyalah hasil pertandingan selama 90 menit.