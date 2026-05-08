Eredivisie - Eredivisie de Kuip

Di bawah ini Anda akan menemukan saluran TV dan opsi siaran langsung untuk pertandingan Feyenoord vs AZ. Pertandingan ini dapat disaksikan di Belanda melalui ESPN, yang tersedia melalui Ziggo atau Canal+.

Berita tim & susunan pemain

Feyenoord memiliki daftar cedera yang cukup panjang untuk pertandingan ini. Sem Steijn, Shaqueel van Persie, Shylo 't Zand, In-Beom Hwang, dan Leo Sauer semuanya absen karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain yang diperkirakan belum dikonfirmasi; pembaruan akan menyusul menjelang pertandingan.

Di AZ, Jizz Hornkamp adalah satu-satunya pemain yang diketahui absen karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors di kubu Alkmaar. Untuk AZ pun belum ada susunan pemain yang diperkirakan; berita lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Performa Terkini

Feyenoord memenangkan dua dari lima pertandingan Eredivisie terakhir, dengan tiga hasil imbang dan tanpa kekalahan. Pertandingan terakhir berakhir dengan kemenangan 1-2 di kandang Fortuna Sittard pada 3 Mei. Sebelumnya, Feyenoord mengalahkan FC Groningen dengan skor 3-1 pada 25 April. Tim ini bermain imbang melawan Ajax (1-1), NEC (1-1), dan FC Volendam (0-0). Dalam lima pertandingan tersebut, Feyenoord mencetak enam gol dan kebobolan lima gol.

AZ menunjukkan performa yang beragam dalam lima pertandingan terakhir: dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tidak ada kekalahan. Pertandingan terakhir berakhir imbang 2-2 di kandang FC Twente pada 3 Mei. Yang menonjol adalah kemenangan 5-1 di Piala Belanda atas NEC pada 19 April dan kemenangan 3-0 atas sc Heerenveen pada 12 April. AZ mencetak 12 gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan ini, meskipun tim tersebut bermain di tiga kompetisi yang berbeda.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada 21 September 2025, ketika AZ dan Feyenoord bermain imbang 3-3 di Alkmaar dalam laga Eredivisie. Sebelumnya, Feyenoord menang 0-1 di Alkmaar pada 5 April 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Feyenoord menang tiga kali, sementara AZ meraih satu kemenangan; satu pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan AZ terjadi pada November 2024, saat Feyenoord kalah 3-2 di kandang sendiri.

Klasemen

Dalam klasemen Eredivisie saat ini, Feyenoord menempati posisi kedua, sementara AZ berada di peringkat keenam.