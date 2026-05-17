Pertandingan ini dapat disaksikan melalui ESPN, yang tersedia melalui Ziggo.

Berita tim & susunan pemain

Di FC Volendam, J. Bacuna absen karena cedera. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tuan rumah adalah sebagai berikut: R. Steur; M. Amevor, Y. Leliendal, N. Verschuren, P. Ugwu; B. Ould-Chikh, Robert Mühren, A. Plat; B. Pauwels, G. Yah, A. Descotte.

Telstar kehilangan C. Hatenboer karena cedera. Susunan pemain inti tim tamu diperkirakan sebagai berikut: R. Koeman; D. Koswal, D. Bakker, N. Ogidi Nwankwo, J. Hardeveld; P. Brouwer, R. Oudsten, T. Noslin; S. Hetli, G. Offerhaus, S. van Duijn. Jika terjadi perubahan menjelang pertandingan, informasi ini akan diperbarui secepatnya.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 4 J. Bacuna Cedera dan Larangan Bermain 23 C. Hatenboer

Performa terkini

FC Volendam mencatatkan hasil yang bervariasi dalam lima pertandingan terakhir di Eredivisie: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terakhir berakhir imbang 1-1 melawan Excelsior, sementara sebelumnya tim ini menang 0-2 di kandang Heracles. Dalam lima pertandingan, Volendam mencetak empat gol dan kebobolan lima gol, yang menggambarkan kelemahan di kedua sisi lapangan.

Telstar berada dalam posisi yang sedikit lebih baik dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan Eredivisie terakhir. Hasil terbaru adalah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Heracles, dan kemenangan 4-1 atas Sparta juga menonjolkan kemampuan menyerang tim ini. Di sisi lain, Telstar kalah dengan skor yang sama, 4-1, dari FC Utrecht, yang menunjukkan bahwa pertahanan mereka tidak selalu stabil. Secara total, Telstar mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan gol.

Pertandingan head-to-head

Pertandingan terakhir antara kedua klub berakhir imbang 2-2 pada Agustus 2025, saat Telstar bertanding di kandang dalam ajang Eredivisie. Jika melihat lima pertemuan terakhir mereka, terlihat bahwa Volendam tampil lebih dominan: tim asal Volendam itu menang dua kali, sementara tiga kali berakhir imbang. Telstar mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Volendam mencetak tiga belas gol, yang menunjukkan bahwa kedua tetangga dari Noord-Holland ini biasanya menyuguhkan pertandingan yang sarat gol.

Klasemen

Dalam klasemen Eredivisie, FC Volendam menempati posisi keenam belas, sementara Telstar berada satu peringkat di atasnya di posisi kelima belas. Kedua tim berada di zona degradasi klasemen.