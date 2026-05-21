Pertandingan antara FC Utrecht dan sc Heerenveen dapat disaksikan secara langsung melalui ESPN via Ziggo. Di bawah ini Anda akan menemukan opsi siaran TV dan streaming yang tersedia untuk pertandingan Eredivisie ini.

Berita tim & susunan pemain

FC Utrecht harus bermain tanpa sejumlah pemain dalam laga ini. E. Demircan, O. Agougil, M. Brouwer, M. Rodriguez, dan J. van Ommeren semuanya masuk dalam daftar cedera, yang secara signifikan membatasi pilihan pemain yang tersedia bagi pelatih. Tidak ada pemain yang dilaporkan terkena skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan belum diumumkan; pembaruan diharapkan akan muncul menjelang pertandingan.

Di pihak sc Heerenveen, tidak ada laporan cedera atau skorsing. Tim asal Friesland ini tampaknya memiliki skuad lengkap, meskipun susunan pemain inti yang diperkirakan juga belum diumumkan.

Performa terkini

FC Utrecht telah memenangkan tiga dari lima pertandingan Eredivisie terakhirnya, dengan satu kekalahan dan tanpa hasil imbang dalam rentetan tersebut. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kemenangan kandang 2-0 atas Fortuna Sittard, sementara kemenangan tandang 1-2 atas Ajax pada awal Mei menjadi penampilan terbaik dalam rangkaian tersebut. Di sisi lain, ada kekalahan kandang yang mengejutkan 5-0 dari Excelsior pada bulan April. Utrecht mencetak total sembilan gol dalam lima pertandingan dan kebobolan delapan gol.

Sc Heerenveen mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir. Hasil terbaru adalah hasil imbang 0-0 di kandang Ajax, diikuti oleh kekalahan 2-0 melawan NAC. Kemenangan tandang 0-2 atas FC Volendam menjadi hasil terbaik dalam rangkaian tersebut. Heerenveen mencetak lima gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub terjadi pada 1 Februari 2026 di Eredivisie, saat sc Heerenveen dan FC Utrecht bermain imbang 1-1 di Friesland. Sebelumnya, pertandingan di Utrecht pada September 2025 juga berakhir imbang 2-2. Dari lima pertandingan terakhir antara keduanya, FC Utrecht meraih satu kemenangan, sementara sc Heerenveen juga meraih satu kemenangan dan tiga pertandingan berakhir imbang atau dengan hasil yang bervariasi. Rekor ini menunjukkan bahwa kedua tim memiliki kekuatan yang seimbang.

Klasemen

Di Eredivisie, FC Utrecht saat ini berada di posisi keenam, sementara sc Heerenveen menempati posisi kedelapan.