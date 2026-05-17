Berita tim & susunan pemain

FC Utrecht tidak dapat menurunkan sejumlah pemain dalam laga ini. Brouwer, Agougil, Demircan, Van Ommeren, dan Rodriguez semuanya absen karena cedera. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan adalah: Barkas; Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani, Vesterlund; Zechiël, Karlsson, Engwanda; De Wit, Cathline, Haller.

Fortuna Sittard juga menghadapi masalah cedera. Bayram, Michut, Marsman, dan Schenkhuizen tidak dapat diturunkan. Tidak ada pemain yang terkena skorsing di tim asal Limburg ini. Susunan pemain yang diperkirakan adalah: Branderhorst; Hubner, Bisschops, Van Ottele, Kasanwirjo; Peterson, Gbemou, Duijvestijn; Oukili, Limnios, Sierhuis. Jika ada perubahan sebelum kick-off, artikel ini akan diperbarui.

Performa terkini

FC Utrecht mencatatkan performa yang naik-turun dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Pertandingan terakhir mereka langsung menjadi yang paling mengesankan: kemenangan 1-2 atas Ajax di Amsterdam pekan lalu. Sebelumnya, Utrecht juga mengalahkan NAC dengan skor 2-0, namun kekalahan telak 5-0 di kandang Excelsior tak lama sebelumnya masih membekas. Tim ini mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut, namun juga kebobolan 12 gol, yang menunjukkan kelemahan pertahanan mereka.

Fortuna Sittard menang satu kali dan kalah tiga kali dari lima pertandingan Eredivisie terakhir, dengan satu hasil imbang. Kemenangan terbaru, 3-2 atas PEC Zwolle, cukup menggembirakan, tetapi dua kekalahan sebelumnya — melawan Feyenoord (1-2) dan sc Heerenveen (2-1) — menunjukkan bahwa tim ini kesulitan untuk meraih hasil yang konsisten. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan NAC dan kalah 2-0 dari AZ. Fortuna mencetak 7 gol dan kebobolan 8 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Pertandingan head-to-head

Dalam pertemuan terakhir antara kedua klub ini, pada 20 September 2025, Fortuna Sittard menang 1-0 atas FC Utrecht di kandang sendiri. Itu adalah hasil yang relatif jarang jika melihat sejarah pertemuan mereka secara keseluruhan: Utrecht sebelumnya menang 5-2 saat bertandang ke Galgenwaard pada Desember 2024, sementara Utrecht juga menang 4-0 di kandang sendiri pada Februari 2024. Dua dari lima pertandingan terakhir antara kedua tim berakhir tanpa gol. Dari lima pertemuan terakhir, Fortuna sedikit lebih sering menang, tetapi Utrecht mendominasi dalam hal jumlah gol saat mereka keluar sebagai pemenang.

Klasemen

Di klasemen Eredivisie, FC Utrecht menempati posisi ketujuh, sementara Fortuna Sittard berada di peringkat kesebelas. Utrecht menargetkan posisi akhir yang kuat yang dapat mendekatkan mereka ke kompetisi Eropa, sementara Fortuna terutama ingin memastikan fase akhir musim yang tenang tanpa kekhawatiran terkait degradasi.