Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran FC Groningen vs NEC: Saluran TV dan siaran langsung online

Di bawah ini Anda akan menemukan ringkasan saluran TV dan opsi siaran langsung untuk FC Groningen vs NEC. Pertandingan ini dapat disaksikan di ESPN melalui Ziggo. Pelanggan dapat menonton siaran langsung pertandingan ini melalui platform ESPN.

Berita tim & susunan pemain

Di kubu FC Groningen, Oskar Zawada dan kapten Stije Resink absen karena cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang dilaporkan terkena skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan belum tersedia saat ini. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang pertandingan.

NEC bertandang ke Groningen tanpa Basar Onal dan Freek Entius, yang keduanya cedera. Tim tamu tidak memiliki pemain yang diskors. Untuk NEC pun, susunan pemain yang diperkirakan belum tersedia. Jika ada perkembangan baru dalam susunan pemain, informasi tersebut akan ditambahkan secepatnya.

Performa terkini

Dalam lima pertandingan terakhir, FC Groningen mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terakhirnya adalah kekalahan kandang 2-3 melawan Excelsior pada 2 Mei. Sebelumnya, tim ini kalah 3-1 dari Feyenoord. Hasil yang lebih positif adalah kemenangan tandang 0-2 atas Telstar dan kemenangan kandang 3-0 atas AZ. Groningen mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

NEC mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru adalah hasil imbang 1-1 melawan Telstar pada 2 Mei di Eredivisie. Sebelumnya, NEC juga bermain imbang 1-1 melawan FC Twente dan Feyenoord. Satu-satunya kemenangan adalah kemenangan tandang 0-2 atas Excelsior. Kekalahan telak 5-1 di Piala Belanda melawan AZ memang di luar kompetisi Eredivisie, tetapi menunjukkan bahwa tim ini bukanlah tim yang tak terkalahkan.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub ini berlangsung pada 9 November 2025, ketika NEC menang 2-0 atas FC Groningen di kandang sendiri dalam ajang Eredivisie. Sebelumnya, pada Februari 2025, Groningen memenangkan pertandingan kandang dengan skor 2-1. Jika kita melihat lima pertandingan terakhir antara kedua tim, NEC berada di posisi yang lebih unggul, dengan tiga kemenangan berbanding satu untuk Groningen, serta satu pertandingan persahabatan yang dimenangkan NEC dengan skor 1-2.

Klasemen

Dalam klasemen Eredivisie saat ini, FC Groningen berada di posisi kesepuluh, sedangkan NEC berada di posisi ketiga.