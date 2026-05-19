Berita tim & susunan pemain

Di kubu Chelsea, Gittens dan Estevao absen karena cedera. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tuan rumah adalah sebagai berikut: Joergensen; Hato, Colwill, Fofana, Gusto; Cucurella, Fernandez, Caicedo; Santos, Palmer, dan Pedro.

Tottenham bertandang dengan skuad yang sangat terpukul. Simons, Solanke, Vicario, Odobert, Kulusevski, Romero, dan Kudus semuanya tidak tersedia karena cedera. Susunan pemain Spurs yang diperkirakan adalah: Kinsky; Porro, Van de Ven, Danso, Udogie; Kolo Muani, Tel, Palhinha, Bentancur, Gallagher, dan Richarlison. Jika ada perubahan dalam ketersediaan pemain, informasi ini akan diperbarui sesaat sebelum pertandingan dimulai.

Performa terkini

Chelsea menghadapi laga ini dalam kondisi yang kurang memuaskan. The Blues hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah final Piala FA melawan Manchester City, yang berakhir dengan kekalahan 1-0. Sebelumnya, Chelsea bermain imbang 1-1 melawan Liverpool di Liga Premier, namun kekalahan kandang 3-1 dari Nottingham Forest menunjukkan kelemahan tim ini. Satu-satunya titik terang adalah kemenangan 1-0 atas Leeds United di Piala FA.

Tottenham menunjukkan performa yang tidak konsisten dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir. Spurs menang tandang di Aston Villa dengan skor 2-1 dan di Wolverhampton dengan skor 1-0, tetapi sebelumnya kalah dari Sunderland dengan skor 1-0. Pertandingan terakhir berakhir imbang 1-1 di kandang Leeds United.

Rekor pertemuan

Dalam rekor pertemuan, Chelsea lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terbaru. Lima pertandingan Premier League terakhir menghasilkan empat kemenangan Chelsea berbanding satu untuk Tottenham. Pertandingan terakhir, pada November 2025, berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Chelsea di kandang Tottenham. Sebelumnya, pada Desember 2024, Chelsea mengalahkan Spurs dalam pertandingan spektakuler dengan skor 4-3 di White Hart Lane, yang menegaskan kekuatan serangan The Blues dalam rangkaian ini.

Klasemen

Di klasemen Liga Premier, Chelsea berada di peringkat kesepuluh, sedangkan Tottenham Hotspur berada di peringkat ketujuh belas. Bagi Chelsea, hal ini berarti peluang untuk berlaga di kompetisi Eropa masih terbuka, namun kemenangan dalam laga ini sangatlah penting untuk menjaga ambisi tersebut tetap hidup.