Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Chelsea vs Manchester City: Saluran TV dan siaran langsung online

Final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City dapat disaksikan secara langsung melalui Viaplay. Di bawah ini Anda akan menemukan saluran TV dan opsi siaran langsung untuk pertandingan ini.

Berita tim & susunan pemain

Saat ini, belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing yang tersedia untuk Chelsea, dan susunan pemain yang diperkirakan juga belum diumumkan. Informasi lebih lanjut akan ditambahkan segera setelah tersedia, menjelang kick-off.

Hal yang sama berlaku untuk Manchester City: tidak ada laporan resmi mengenai pemain yang cedera atau diskors, dan susunan pemain inti yang diperkirakan belum diumumkan. Pembaruan akan menyusul seiring mendekatnya pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa terkini

Chelsea mendekati final dengan performa yang naik-turun. Tim asal London ini mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Liverpool di Liga Premier, namun sebelumnya mereka kalah 1-3 dari Nottingham Forest dan 3-0 dari Brighton. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian tersebut adalah di semifinal Piala FA melawan Leeds United (1-0). Chelsea hanya mencetak lima gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Manchester City berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tim asuhan Guardiola memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir dan sekali bermain imbang. Hasil terbaru adalah kemenangan telak 3-0 atas Crystal Palace, dan sebelumnya mereka juga mengalahkan Brentford dengan skor yang sama. Satu-satunya kehilangan poin adalah hasil imbang 3-3 melawan Everton. City mencetak dua belas gol dalam lima pertandingan dan kebobolan empat gol, termasuk kemenangan di Piala FA atas Southampton (2-1).

Pertandingan head-to-head

Rekor pertemuan terkini tidak memberikan banyak harapan bagi Chelsea. Dalam lima pertemuan terakhir, City memenangkan tiga pertandingan, sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang. Pertandingan terakhir, yang digelar pada awal April di Liga Premier di Stamford Bridge, berakhir dengan kemenangan telak 0-3 bagi City. Sebelumnya pada musim ini, kedua tim bermain imbang 1-1 di Etihad Stadium. Chelsea hanya mencetak total lima gol dalam lima pertemuan terakhir, sementara City mencetak sebelas gol.