Berita tim & susunan pemain

Di kubu Brentford, Rico Henry, Aaron Milambo, dan Fabio Carvalho absen karena cedera, sementara tidak ada pemain yang terkena skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan untuk The Bees adalah sebagai berikut: Kelleher; Kayode, Collins, Ajer, Lewis-Potter; Hickey, Yarmoliuk, Damsgaard, Jensen; Thiago, Schade. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang waktu kick-off.

Crystal Palace bertandang ke London Barat dengan sejumlah pemain yang absen. Borna Sosa, Edon Guessand, Chadi Kporha, Cheick Doucoure, dan Eddie Nketiah semuanya absen karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain inti yang diperkirakan untuk The Eagles adalah: Henderson; Claret, Lacroix, Richards, Lerma; Munoz, Johnson, Pino, Hughes, Mitchell; Mateta.

Performa terkini

Dalam lima pertandingan terakhir mereka di Liga Premier, Brentford meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan telak 3-0 di kandang melawan Manchester City, namun sebelumnya mereka meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang atas West Ham. Tim ini juga kalah 2-1 dari Manchester United dan bermain imbang melawan Fulham serta Everton, di mana pertandingan terakhir itu berakhir dengan skor spektakuler 2-2.

Crystal Palace mencatatkan rekor yang campur aduk, dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Penampilan terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Manchester City di Liga Premier, diikuti dengan hasil imbang 2-2 di kandang Everton. Di Conference League, mereka meraih dua kemenangan atas Shakhtar Donetsk, termasuk kemenangan tandang 1-3. Kekalahan telak 3-0 di kandang melawan Bournemouth menjadi titik terendah mereka dalam rangkaian ini.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub ini terjadi pada 1 November 2025, saat Crystal Palace menang 2-0 di kandang. Sebelumnya, pada Januari 2025, Brentford meraih tiga poin di Selhurst Park dengan kemenangan 1-2. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, rekornya cukup seimbang: kedua klub masing-masing menang dua kali, dengan satu hasil imbang. Satu-satunya hasil imbang dalam rangkaian ini berakhir 1-1 pada Agustus 2023 di Gtech Community Stadium.

Klasemen

Di klasemen Liga Premier, Brentford saat ini berada di peringkat kedelapan, sedangkan Crystal Palace di peringkat kelima belas. Bagi The Bees, kemenangan kandang merupakan kesempatan untuk memperkuat posisi mereka di paruh atas klasemen, sementara Palace sangat membutuhkan satu atau tiga poin untuk menjaga jarak dari zona degradasi.