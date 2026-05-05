Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
World Cup
team-logoNetherlands
AT&T Stadium
team-logoJapan
STREAM NOS ANYWHERE GET A TRAVEL SIM

Diterjemahkan oleh

Di mana Anda bisa menonton pertandingan Belanda hari ini selama Piala Dunia 2026? Panduan siaran TV, streaming gratis, VPN, eSIM

Ketegangan semakin memuncak seiring Belanda bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan yang menantang di Grup F melawan Jepang, Tunisia, dan Swedia.

Stasiun televisi yang menyiarkan Piala Dunia Sepak Bola 2026 secara global

🌍 Negara / Wilayah

📺 Stasiun TV

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Aljazair

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australia

SBS

🇦🇹 Austria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaijan

İTV

🇧🇪 Belgia

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇰🇭 Kamboja

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Chili

Chilevisión

🇨🇳 Tiongkok

CMG

🇨🇴 Kolombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Kroasia

HRT

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT | TV Nova

🇩🇰 Denmark

DR | TV2

🇪🇨 Ekuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonia

TV3

🇫🇯 Fiji

FBC

🇫🇮 Finlandia

Yle | MTV3

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Jerman

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Yunani

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hongaria

MTVA

🇮🇸 Islandia

RÚV

🇮🇩 Indonesia

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italia

RAI | DAZN

🇯🇵 Jepang

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakhstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirgistan

KTRK

🇱🇻 Latvia

TV3 Latvia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituania

TV3 Lituania

🇱🇺 Luksemburg

VRT | RTBF

🇲🇴 Makau

TDM

🇲🇻 Maladewa

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Meksiko

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN Sports

🇲🇳 Mongolia

EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Belanda

NOS

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ

🇳🇮 Nikaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Makedonia Utara

Arena Sport

🇳🇴 Norwegia

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

América Televisión

🇵🇭 Filipina

Aleph Group

🇵🇱 Polandia

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumania

Antena

🇷🇺 Rusia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapura

Mediacorp

🇸🇰 Slovakia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovenia

Arena Sport

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC | SportyTV

🌏 Amerika Selatan

DSports | Disney+

🇰🇷 Korea Selatan

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spanyol

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Afrika Sub-Sahara

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Swedia

SVT | TV4

🇨🇭 Swiss

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tajikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor Leste

ETO

🇹🇷 Turki

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Turkmenistan Olahraga

🇺🇦 Ukraina

MEGOGO

🇬🇧 Inggris

BBC | ITV

🇺🇸 Amerika Serikat

Fox Sports (Inggris) | Telemundo (Spanyol)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


BACA LEBIH LANJUT: Rodrygo, Xavi Simons, dan para bintang top yang kemungkinan besar akan absen di Piala Dunia 2026

Saluran mana yang menyiarkan Piala Dunia sepak bola di Belanda?

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen kampanye Piala Dunia Belanda dapat menonton di NOS.

VPN terbaik dan streaming gratis untuk mengikuti Belanda selama Piala Dunia 2026

Untuk menonton tim nasional Belanda, Anda harus 'secara virtual' pindah ke negara yang menawarkan siaran gratis atau yang Anda inginkan. Begini caranya:

  1. Pilih VPN yang cepat: rekomendasi terbaik untuk tahun 2026 antara lain ExpressVPN, NordVPN, dan Surfshark
  2. Instal aplikasinya: unduh perangkat lunak VPN di perangkat Anda (laptop, ponsel, atau smart TV)
  3. Hubungkan ke server strategis
  4. Buka layanan streaming: kunjungi situs web atau aplikasi penyiar tersebut.
  5. Mulai pertandingan: cari "FIFA World Cup" dan nikmati pertandingan Belanda secara langsung!

Pilihan para pelancong: streaming dengan Saily eSIM

Saily adalah layanan eSIM untuk perjalanan (dikembangkan oleh para ahli dari Nord Security) yang memungkinkan Anda mengunduh langganan data digital langsung ke ponsel Anda. Ini sangat berguna untuk Piala Dunia 2026, karena Anda dijamin mendapatkan kecepatan tinggi yang diperlukan untuk streaming langsung 4K atau HD yang lancar.

  1. Unduh aplikasinya: Unduh aplikasi Saily dari App Store atau Google Play.
  2. Pilih paket langganan Anda: Pilih negara tempat Anda berada (misalnya Amerika Serikat untuk turnamen) dan pilih paket data. Untuk streaming intensif pertandingan berdurasi 90 menit, disarankan untuk memilih paket langganan 10 GB atau 20 GB.
  3. Pasang eSIM: Ikuti panduan pemasangan di aplikasi, yang bisa diselesaikan dengan satu ketukan. Tidak perlu kartu SIM fisik atau "klip kertas".
  4. Aktifkan dan streaming: Segera setelah Anda mendarat atau membutuhkan data, aktifkan langganan Anda. Anda kemudian dapat membuka aplikasi streaming dan menonton pertandingan melalui koneksi seluler khusus yang super cepat.


Iklan