Di mana Anda bisa menonton pertandingan Belanda hari ini selama Piala Dunia 2026? Panduan siaran TV, streaming gratis, VPN, eSIM

Stasiun televisi yang menyiarkan Piala Dunia Sepak Bola 2026 secara global

🌍 Negara / Wilayah 📺 Stasiun TV 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Aljazair ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaijan İTV 🇧🇪 Belgia VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Kamboja Hang Meas 🇨🇦 Kanada Bell Media 🇨🇱 Chili Chilevisión 🇨🇳 Tiongkok CMG 🇨🇴 Kolombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Kosta Rika Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Kroasia HRT 🇨🇾 Siprus Sigma TV 🇨🇿 Republik Ceko ČT | TV Nova 🇩🇰 Denmark DR | TV2 🇪🇨 Ekuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Fiji FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Prancis M6 | beIN Sports 🇩🇪 Jerman ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Yunani ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hongaria MTVA 🇮🇸 Islandia RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlandia RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Jepang NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakhstan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirgistan KTRK 🇱🇻 Latvia TV3 Latvia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Luksemburg VRT | RTBF 🇲🇴 Makau TDM 🇲🇻 Maladewa Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauritius MBC 🇲🇽 Meksiko TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Belanda NOS 🇳🇿 Selandia Baru TVNZ 🇳🇮 Nikaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Makedonia Utara Arena Sport 🇳🇴 Norwegia NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Peru América Televisión 🇵🇭 Filipina Aleph Group 🇵🇱 Polandia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Rumania Antena 🇷🇺 Rusia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapura Mediacorp 🇸🇰 Slovakia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovenia Arena Sport 🇿🇦 Afrika Selatan SABC | SportyTV 🌏 Amerika Selatan DSports | Disney+ 🇰🇷 Korea Selatan JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Spanyol RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Afrika Sub-Sahara New World TV | SuperSport 🇸🇪 Swedia SVT | TV4 🇨🇭 Swiss SRG SSR 🇹🇼 Taiwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tajikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor Leste ETO 🇹🇷 Turki TRT 🇹🇲 Turkmenistan Turkmenistan Olahraga 🇺🇦 Ukraina MEGOGO 🇬🇧 Inggris BBC | ITV 🇺🇸 Amerika Serikat Fox Sports (Inggris) | Telemundo (Spanyol) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistan Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV





BACA LEBIH LANJUT: Rodrygo, Xavi Simons, dan para bintang top yang kemungkinan besar akan absen di Piala Dunia 2026

Saluran mana yang menyiarkan Piala Dunia sepak bola di Belanda?

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen kampanye Piala Dunia Belanda dapat menonton di NOS.

VPN terbaik dan streaming gratis untuk mengikuti Belanda selama Piala Dunia 2026

Untuk menonton tim nasional Belanda, Anda harus 'secara virtual' pindah ke negara yang menawarkan siaran gratis atau yang Anda inginkan. Begini caranya:

Pilih VPN yang cepat: rekomendasi terbaik untuk tahun 2026 antara lain ExpressVPN, NordVPN, dan Surfshark Instal aplikasinya: unduh perangkat lunak VPN di perangkat Anda (laptop, ponsel, atau smart TV) Hubungkan ke server strategis Buka layanan streaming: kunjungi situs web atau aplikasi penyiar tersebut. Mulai pertandingan: cari "FIFA World Cup" dan nikmati pertandingan Belanda secara langsung!

Pilihan para pelancong: streaming dengan Saily eSIM

Saily adalah layanan eSIM untuk perjalanan (dikembangkan oleh para ahli dari Nord Security) yang memungkinkan Anda mengunduh langganan data digital langsung ke ponsel Anda. Ini sangat berguna untuk Piala Dunia 2026, karena Anda dijamin mendapatkan kecepatan tinggi yang diperlukan untuk streaming langsung 4K atau HD yang lancar.

Unduh aplikasinya : Unduh aplikasi Saily dari App Store atau Google Play. Pilih paket langganan Anda: Pilih negara tempat Anda berada (misalnya Amerika Serikat untuk turnamen) dan pilih paket data. Untuk streaming intensif pertandingan berdurasi 90 menit, disarankan untuk memilih paket langganan 10 GB atau 20 GB . Pasang eSIM: Ikuti panduan pemasangan di aplikasi, yang bisa diselesaikan dengan satu ketukan. Tidak perlu kartu SIM fisik atau "klip kertas". Aktifkan dan streaming: Segera setelah Anda mendarat atau membutuhkan data, aktifkan langganan Anda. Anda kemudian dapat membuka aplikasi streaming dan menonton pertandingan melalui koneksi seluler khusus yang super cepat.



