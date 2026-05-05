Di mana Anda bisa menonton pertandingan Belanda hari ini selama Piala Dunia 2026? Panduan siaran TV, streaming gratis, VPN, eSIM

Stasiun televisi yang menyiarkan Piala Dunia Sepak Bola 2026 secara global
🌍 Negara / Wilayah
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albania
TV Klan
🇩🇿 Aljazair
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentina
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australia
SBS
🇦🇹 Austria
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaijan
İTV
🇧🇪 Belgia
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
Arena Sport
🇧🇷 Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaria
BNT
🇰🇭 Kamboja
Hang Meas
🇨🇦 Kanada
Bell Media
🇨🇱 Chili
Chilevisión
🇨🇳 Tiongkok
CMG
🇨🇴 Kolombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Kroasia
HRT
🇨🇾 Siprus
Sigma TV
🇨🇿 Republik Ceko
ČT | TV Nova
🇩🇰 Denmark
DR | TV2
🇪🇨 Ekuador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonia
TV3
🇫🇯 Fiji
FBC
🇫🇮 Finlandia
Yle | MTV3
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Jerman
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Yunani
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hongaria
MTVA
🇮🇸 Islandia
RÚV
🇮🇩 Indonesia
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irlandia
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Italia
RAI | DAZN
🇯🇵 Jepang
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakhstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirgistan
KTRK
🇱🇻 Latvia
TV3 Latvia
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Lituania
TV3 Lituania
🇱🇺 Luksemburg
VRT | RTBF
🇲🇴 Makau
TDM
🇲🇻 Maladewa
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauritius
MBC
🇲🇽 Meksiko
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
beIN Sports
🇲🇳 Mongolia
EduTV | Televisi Nasional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Belanda
NOS
🇳🇿 Selandia Baru
TVNZ
🇳🇮 Nikaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Makedonia Utara
Arena Sport
🇳🇴 Norwegia
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Peru
América Televisión
🇵🇭 Filipina
Aleph Group
🇵🇱 Polandia
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Rumania
Antena
🇷🇺 Rusia
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbia
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapura
Mediacorp
🇸🇰 Slovakia
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovenia
Arena Sport
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC | SportyTV
🌏 Amerika Selatan
DSports | Disney+
🇰🇷 Korea Selatan
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Spanyol
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Afrika Sub-Sahara
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Swedia
SVT | TV4
🇨🇭 Swiss
SRG SSR
🇹🇼 Taiwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tajikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor Leste
ETO
🇹🇷 Turki
TRT
🇹🇲 Turkmenistan
Turkmenistan Olahraga
🇺🇦 Ukraina
MEGOGO
🇬🇧 Inggris
BBC | ITV
🇺🇸 Amerika Serikat
Fox Sports (Inggris) | Telemundo (Spanyol)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Uzbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
Saluran mana yang menyiarkan Piala Dunia sepak bola di Belanda?
Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen kampanye Piala Dunia Belanda dapat menonton di NOS.
