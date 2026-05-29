Di mana Anda bisa menonton pertandingan Belanda hari ini dalam Piala Dunia 2026? Pertandingan berikutnya, siaran langsung, saluran TV, dan siaran langsung daring

Menonton Piala Dunia 2026 di Belanda melalui Ziggo GO menawarkan sejumlah keuntungan yang praktis, terutama karena hak siar di Belanda sepenuhnya dipegang oleh lembaga penyiaran publik (NOS).

Berikut adalah alasan utama mengapa aplikasi ini merupakan pilihan yang sangat baik untuk mengikuti turnamen tersebut:

Keuntungan utama Piala Dunia 2026 di Ziggo GO

Akses penuh ke semua 104 pertandingan melalui NPO: NOS menyiarkan seluruh Piala Dunia secara langsung melalui saluran NPO 1, NPO 2, dan NPO 3. Karena saluran-saluran publik ini sudah termasuk dalam paket saluran Ziggo, Anda dapat mengakses semua pertandingan langsung, pratinjau, dan analisis secara langsung dan tanpa biaya tambahan melalui aplikasi Ziggo GO.

Ideal untuk perbedaan waktu (Begin Gemist & Replay TV): Piala Dunia diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Akibatnya, banyak pertandingan berlangsung larut malam atau dini hari (waktu Belanda). Jika Anda melewatkan kick-off, Anda dapat menggunakan Begin Gemist untuk memulai pertandingan langsung dari peluit pertama. Selain itu, Anda dapat menonton ulang pertandingan malam hari secara utuh keesokan paginya melalui Replay TV.

Streaming di mana saja di Belanda dan UE: Baik Anda sedang duduk di sofa di rumah, di taman, dalam perjalanan dengan kereta api, atau sedang berlibur di perkemahan di suatu tempat di Eropa selama musim panas; dengan aplikasi ini, Anda dapat menonton semua aksi Piala Dunia secara langsung di ponsel cerdas, tablet, atau laptop Anda.

Menonton di beberapa layar sekaligus: Piala Dunia pertama dengan 48 negara ini berarti ada jumlah pertandingan rekor. Terutama saat fase grup mendekati akhir, pertandingan-pertandingan akan berlangsung secara bersamaan. Dengan Ziggo GO, Anda dapat dengan mudah menonton satu pertandingan di TV besar dan membuka pertandingan lain secara langsung di tablet atau ponsel Anda.

Di Belanda, Anda tidak dapat membeli Ziggo GO sebagai langganan streaming terpisah dan mandiri. Aplikasi ini merupakan layanangratis yang sudah termasuk secara standar bagi semua pelanggan yang memiliki langganan televisi atau internet+TV dari Ziggo.

Untuk mengakses aplikasi ini (dan menonton siaran TV untuk, misalnya, Piala Dunia), Anda harus membayar langganan yang mendasarinya. Berikut adalah tarif terkini:

Berapa biaya Ziggo (termasuk Ziggo GO gratis)?

1. Hanya Televisi (TV Kabel)

Harga per bulan: € 23,82

Apa yang Anda dapatkan: Ini adalah opsi paling hemat jika Anda tidak memerlukan internet dari Ziggo. Anda akan mendapatkan saluran TV digital dasar melalui kabel serta akses penuh ke aplikasi Ziggo GO untuk ponsel cerdas, tablet, atau smart TV Anda.

2. Paket Internet & TV (Kombinasi yang sering dipilih)

Wifi Start + TV (100 Mbit/s): € 53,50 per bulan

Wifi Menengah + TV (400 Mbit/s): € 61,50 per bulan

Wifi Besar + TV (1000 Mbit/s): € 69,00 per bulan

Diskon untuk pelanggan baru

Jika Anda sebagai pelanggan baru beralih ke Ziggo, Anda hampir selalu dapat menikmati penawaran menarik. Seringkali Anda mendapatkan diskon 50% untuk harga langganan selama 12 bulanpertama (sehingga paket awal hanya berharga sekitar € 26,75 per bulan pada tahun pertama) atau Anda dapat memilih hadiah selamat datang gratis.

Bagaimana jika Anda bukan pelanggan Ziggo? (Ziggo Sport Free)

Jika Anda tidak memiliki langganan tetap dan tidak ingin membayar apa pun, Anda tetap dapat mengunduh aplikasi Ziggo GO untuk membuat akun Ziggo Sport Free secara gratis. Dengan akun ini, Anda dapat menonton pertandingan sepak bola UEFA Eropa yang melibatkan klub-klub Belanda secara gratis. Perlu diperhatikan: akun ini tidak memberikan akses ke saluran TV Belanda reguler (seperti NPO).

Untuk menonton pertandingan di luar negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan geografis dengan menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), seperti ExpressVPN.

Bagaimana cara menggunakan VPN?

1. Daftarkan diri Anda ke VPN tepercaya seperti ExpressVPN, NordVPN, atau Surfshark, lalu instal aplikasinya di perangkat Anda.

2. Hubungkan ke server di negara tempat platform streaming favorit Anda berada.

3. Masuk dan tonton. Cari siaran langsungnya dan tekan tombol putar.

Hal-hal yang perlu diingat:

1. Hindari VPN gratis. Mereka tidak memiliki kecepatan dan kemampuan untuk melewati pemblokiran yang diperlukan untuk menonton olahraga langsung.

2. Jika Anda menggunakan komputer, buka browser "incognito" atau "pribadi", sehingga situs streaming tidak dapat membaca cookie lama Anda.

3. Mengelak pemblokiran geografis melanggar syarat dan ketentuan beberapa platform streaming.

Di Belanda, stasiun penyiaran publik NOS memegang hak siar resmi. Pertandingan disiarkan secara langsung di televisi gratis melalui saluran utama dan dapat ditonton secara online melalui NOS.nl dan aplikasi NPO Start. Di Jepang, pertandingan ini disiarkan melalui Japan Consortium, dengan siaran langsung gratis di NHK (melalui saluran terestrial, NHK+, dan BS Premium 4K), selain saluran komersial Nippon TV dan Fuji TV. Siaran digital premium juga tersedia di DAZN.

Apa pertandingan Belanda berikutnya di Piala Dunia 2026?

Pertandingan pembuka fase grup Belanda di Piala Dunia 2026, Belanda melawan Jepang, akan berlangsung di AT&T Stadium yang ikonik. Karena ini adalah pertandingan pembuka Oranje yang telah lama dinantikan melawan lawan yang tangguh, pertandingan ini akan tersedia secara luas di platform gratis maupun premium.

Rincian Informasi Lawan Jepang Tanggal Minggu, 14 Juni 2026 Kick-off 15:00 (waktu setempat) / 21:00 (BST) Stadion AT&T Stadium (stadion di Dallas) Lokasi Arlington, Texas, AS

Stasiun televisi yang menyiarkan Piala Dunia 2026 secara global

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolombia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Denmark

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Jepang

DAZN Jepang

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

Aplikasi New World Sport

🇲🇽 Meksiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Belanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi TV Sporty

🇪🇸 Spanyol

DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

tabii

🇬🇧 Inggris

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Saluran mana yang menyiarkan Piala Dunia di Belanda?

Para penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen kampanye Piala Dunia Belanda dapat menyaksikannya di NOS.

VPN terbaik dan streaming gratis untuk menonton Belanda selama Piala Dunia 2026

Untuk menonton tim nasional Belanda, Anda harus 'secara virtual' berpindah ke negara yang menawarkan siaran gratis atau yang Anda inginkan. Begini caranya:

Pilih VPN yang cepat: rekomendasi terbaik untuk tahun 2026 antara lain ExpressVPN, NordVPN, dan Surfshark Instal aplikasinya: unduh perangkat lunak VPN di perangkat Anda (laptop, ponsel, atau smart TV) Hubungkan ke server strategis Buka layanan streaming: kunjungi situs web atau aplikasi penyiar tersebut. Mulai pertandingan: cari "FIFA World Cup" dan nikmati pertandingan Belanda secara langsung!

Pilihan para pelancong: streaming dengan Saily eSIM

Saily adalah layanan eSIM untuk perjalanan (dikembangkan oleh para ahli dari Nord Security) yang memungkinkan Anda mengunduh langganan data digital langsung ke ponsel Anda. Ini sangat berguna untuk Piala Dunia 2026, karena Anda dijamin mendapatkan kecepatan tinggi yang diperlukan untuk streaming langsung 4K atau HD yang lancar.

Unduh aplikasinya : Unduh aplikasi Saily di App Store atau melalui Google Play. Pilih langganan Anda: Pilih negara tempat Anda berada (misalnya Amerika Serikat untuk turnamen) dan pilih paket data. Untuk streaming intensif pertandingan berdurasi 90 menit, disarankan langganan 10 GB atau 20 GB . Pasang eSIM: Ikuti panduan pemasangan di aplikasi dengan satu ketukan. Tidak diperlukan kartu SIM fisik atau "klip kertas". Aktifkan dan streaming: Segera setelah Anda mendarat atau membutuhkan data, aktifkan langganan Anda. Anda kemudian dapat membuka aplikasi streaming dan menonton pertandingan melalui koneksi seluler khusus yang super cepat.



